Baldur’s Gate 3 bereitet riesigen Patch 5 vor – Wird so groß, dass Larian rät: installiert gleich das ganze Spiel neu

So groß wird Patch 5: Der Patch soll „nur“ etwa 30 GB groß sein – was alleine schon eine ordentliche Größe darstellt. Für den Download und die Installation sind aber gleich 130 GB notwendig. Das Spiel selbst ist lediglich etwa 125 GB groß.

Heute, am 30. November, könnte Patch 5 für Baldur’s Gate 3 noch erscheinen. Das Update wird haufenweise Änderungen und Bugfixes beinhalten. So viele, dass Larian vorab eine Warnung ausspricht für alle, die vielleicht zu wenig Speicherplatz haben.

