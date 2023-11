Baldur’s Gate 3: Wer zu viel klaut, kann das Spiel nicht beenden – Entwickler arbeiten schon an einem Fix

Die Entwickler von Baldur’s Gate 3 haben den neuen Patch 5 angekündigt. Der soll endlich einen Fehler beheben, der seit dem letzten Patch Spieler daran hindert, das Spiel zu beenden. Fans fordern aber mehr, sie wollen unbedingt eine Romanze mit einer düsteren Drow eingehen.

Das ist der neue Patch:

Larian Studios hat auf X, ehemals Twitter, den Patch 5 für „diese Woche“ angekündigt. Ein konkretes Datum steht noch aus.

Kern-Inhalt soll sein, einen Fehler zu beheben, der Spieler vor allem in Akt 3 behindert hat. Seit Patch 4 von Anfang November kommt es zu Lags, die das Spiel teilweise komplett lahmlegen.

Außerdem wollen die Entwickler, dass die Romanze mit Fan-Liebling Astarion wieder flüssig läuft. Er soll ordentlich küssen können.

Was war das Problem? Larian hat ein Statement geteilt, in dem das Studio erklärt, was genau in Patch 4 passiert ist (via Reddit). Dort kam eine Änderung dazu, durch die ihr in Akt 2 sofort des Diebstahls überführt werdet.

Bestimmte Gegner in Akt 2 konnten euch beim Klauen und anderen Straftaten erwischen, selbst wenn ihr eigentlich versteckt sein solltet. Durch den Fix hat das Spiel versucht, stets im Blick zu haben, was genau ihr klaut oder wo ihr vandaliert – alles, wo euch eben Wachen normalerweise zur Rechenschaft ziehen würden.

Das Problem hier war allerdings, dass sich diese Beobachtungen immer weiter aufgestapelt haben, wie ein sich immer weiter füllendes Buch. Schlussendlich kam es einfach zu einer Überflutung, etwa in der Mitte von Akt 3 – ab da konnte da Spiel einfach nicht mehr.

Der überlastete Speicher führte dazu, dass euch Begleiter nicht mehr folgen, Spiele nicht mehr gespeichert und Aktionen nicht mehr durchgeführt werden konnten. Baldur’s Gate 3 war für viele Spieler nicht abschließbar.

Falls ihr trotzdem nicht mit dem 5-Finger-Rabatt aufhören wollt, hier ein paar Tipps zur Traglast:

„Wann kommt endlich der Fix für Minthara?“

Die Nutzer auf Reddit sind amüsiert darüber, dass ausgerechnet für Diebstahl die Strafe ist, das Spiel nicht beenden zu können. Offenbar ist so gut wie jeder Spieler in Baldur’s Gate 3 ein Langfinger, weil so ziemlich alle von dem Bug betroffen waren.

Allerdings gibt es sowohl auf X als auch auf Reddit unter den entsprechenden Posts zum Patch Rufe nach weiteren Bugfixes. Häufig genannt: die noch immer fehlerhafte Romanze mit der bösen Drow Minthara.

Minthara ist eine der möglichen Begleiterinnen, aber die meisten von euch werden sie nie sehen. Denn ohne böse zu sein, könnt ihr sie kaum rekrutieren. Und in jedem Fall müsst ihr auf Halsin verzichten.

Im Moment lohnt es sich aber nicht, eine Romanze mit Minthara einzugehen. Denn ihre Zuneigung sowie die Dialoge sind noch unvollständig. Die Spieler warten sogar mit ihren „Dark Urge“-Runs, bis sie endlich mit der Drow flirten wollen.

Im Moment fehlen noch Infos, welche weiteren Bugs behoben werden. Die Patch Notes sind noch nicht vollständig. Dass Larian einen Minthara-Fix allerdings nicht direkt kommunizieren würde, ist unwahrscheinlich.

Die Nutzer erinnern daran, dass ihr zum Patch-Tag alle Mods auf Steam deaktivieren solltet, bis sie überarbeitet wurden. Sonst könnte es zu Problemen kommen.

Die Entwickler haben bereits verraten, dass sie an neuen Features für Baldur’s Gate 3 arbeiten. Was genau da ansteht, wissen wir aber noch nicht, Infos dazu kommen im nächsten Community Update. So lange könnt ihr euch schon auf ein neues RPG freuen:

Neues Rollenspiel kommt in 2 Wochen auf Steam, ist wie Baldur’s Gate 3, aber 40.000 Jahre in der Zukunft