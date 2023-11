Neues Warhammer-Spiel kommt auf Steam, ist ideal für alle, die Baldur’s Gate 3 feiern

Ihr könnt außerdem euer Schiff anpassen, das als mobile Basis für eure Aufträge dient. Ansonsten ist die Charakter-Anpassung recht simpel gehalten: ein paar Vorlagen für Gesicht, Körper und Haare, bei weitem nicht so detailreich wie in Baldur’s Gate 3 . Spoiler zur Story und dem Ziel des Spiels gibt es hier aber noch nicht.

Rogue Trader verzichtet damit auf einige der bekanntesten Features des RPG-Genres und ersetzt sie mit neuen Systemen. Die passen aber auch gut ins Universum, denn: Menschen (und eigentlich alle Völker in 40k) sind absolute Rassisten und wollen sowieso alles andere auslöschen. Wichtiger ist, woher ihr kommt und was ihr so könnt – und wie treu ihr dem Imperator dient.

Owlcat Games sind dafür bekannt, in ihren tiefgehenden Storys verschiedene und geheime Enden zu verbauen sowie Meta-Systeme ins Spiel einzubauen. Die Verwaltung eurer Reise wird also ebenso wichtig wie das Vorantreiben der Geschichte.

Das macht Rogue Trader aus: Die meisten RPGs spielen in einer Fantasy-Welt und basieren zumindest grob auf dem bekannten Dungeons & Dragons oder orientieren sich daran. In Rogue Trader habt ihr eine dystopische, düstere Sci-Fi-Welt vor euch.

