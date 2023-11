Neues Strategie-Spiel auf Steam spielt in einer Zukunft, in der ihr alle tot seid, weil ihr schlechte Menschen wart

Auf Steam ist eine kostenlos spielbare Demo für das Strategie-Spiel Zephon gestartet, ein Mix aus Warhammer 40k und Civilization 6, mit starkem Fokus auf dem Kampf. Das Strategie-Spiel findet in einer nahen Zukunft statt, in der die Apokalypse weite Teile der Menschheit ausgelöscht hat. Menschen und Maschinen verteidigen die Reste unserer Zivilisation gegen Geschöpfte wie aus einem Albtraum.

Das ist die Geschichte von Zephon:

In Zephon wurde die Menschheit einer göttlichen Prüfung unterzogen, bei der die meisten versagt haben und daher zermalmt wurden. Milliarden von Leben wurden in einem Augenblick ausgelöscht, in „Asche verwandelt und in alle Winde zerstreut.“

Nach der fast gänzlichen Auslöschung der Menschheit kämpfen die Überreste der Zivilisation mit Waffen, Fahrzeugen und ihrer Technik gegen albtraumhafte Kreaturen in einer verwüsteten Welt.

Das Spiel soll 2024 auf Steam erscheinen, Im Moment ist bereits eine kostenlose Demo auf Steam spielbar. Die Demo wiegt etwa 3,13 GB und ist in wenigen Minuten heruntergeladen.

Städtebau und viel Kampf in einer albtraumhaften Version unserer Welt

An was erinnert das Spiel? Zephon ist im Kern ein 4X-Spiel wie Civilizations VI oder Age of Wonders 4, aber mit einem starken Fokus auf den Kampf, wie etwa Warhammer 40k.

Ihr beginnt mit einem Engineer (in anderen Spielen wäre das ein Siedler); zwei Infanterie-Truppen und einem Fahrzeug, könnt eine erste Stadt gründen, seht euch aber auch rasch gewaltigen Monstern gegenüber, die einigen Runden Dauerbeschuss brauchen, bis sie endlich besiegt sind. Gesteuert wird auf einer Art Hexfeld-Karte im Rundenstrategie-Modus.

Der Ausbau-Teil der Stadt sieht solide, wenn auch etwas minimalistisch aus. Dazu gibt es einen Forschungs-Baum und Diplomatie, wie man das kennt.

Im Vergleich zu einem Civilization VI ist der Fokus auf die Kämpfe deutlich ausgeprägter: In Zephon ist die Welt feindselig. Hier hat man keine 30 Züge, um in Ruhe die Umgebung zu erkunden, wie in klassischen 4X-Spielen.

Wen das Spiel von der düsteren Stimmung und den mythologischen Untergangsanleihen an Warhammer 40k erinnert, der liegt richtig. Das Game stammt von den Proxy Studios, die stecken auch hinter Warhammer 40.000: Gladius – Relics of War, probieren sich hier aber an einigen IP aus.

Die Demo gibt auf einer kleinen Karten einen ersten Einblick in das Spiel und das Gameplay – Strategiefans dürften sich hier rasch zu Hause fühlen.

Die meisten werden sich nach einem kurzen Einspielen aber wahrscheinlich erstmal zurücklehnen und darauf warten, bis das Spiel 2024 richtig erscheint und man sich ein genaues Bild machen kann, wie tief und stimmungsvoll Zephon wirklich ist.

Das Szenario klingt schon mal nach Abwechslung zu den gängigen Titeln:

