Studio verspricht neues Warhammer-Spiel – Der Chef war an 4 großen MMOs beteiligt

Jackalyptic Games und NetEase haben ein neues Spiel mit der Warhammer-IP angekündigt. Viele Informationen dazu gibt es noch nicht, aber aus den Eckdaten der Entwickler lässt sich eine klare Richtung ableiten.

Was wird das für ein Spiel? Bisher gibt es noch keinen Namen für das Spiel. NetEase und Jackalyptic Games haben in einer Pressemeldung lediglich mitgeteilt, dass „ein Spiel auf Grundlage einer Warhammer-IP“ in Partnerschaft mit Games Workshop in Entwicklung sei.

NetEase selbst hat sich kürzlich von Blizzard getrennt, weswegen World of Warcraft nicht mehr in China spielbar ist. Das spricht dafür, dass der Publisher nun die Lücke mit einem neuen MMO schließen will.

Games Workshop ist allerdings bekannt dafür, die Lizenz für Warhammer-Spiele recht freizügig an Studios zu verkaufen. In diesem Fall stecken hinter dem Spiel allerdings einige Veteranen der Industrie mit viel Erfahrung im MMO-Bereich.

Wer steckt hinter dem Spiel? Jackalyptic Games wird geleitet von Jack Emmert, der früher bei Cryptics Studios gearbeitet hat. Emmert war beteiligt an einigen der bekanntesten MMORPGs der letzten 20 Jahre:

Weder NetEase noch Jackalypric sprechen darüber, was genau das neue Warhammer-Spiel werden soll. Betont wird aber, dass das Studio sich „immersivem Online-Multiplayer-Gameplay für PC und Konsole“ verschreibt. Vermutlich also kein Mobile-MMORPG.

Warhammer ist bekannt für düstere Welten und völlig überzeichnete, satirische Darstellungen bekannter Tropen. Games Workshop bringt sogar Serien zu dem Universum:

Science-Fiction oder Fantasy – Was kommt da?

Das Warhammer-Universum besteht aus mehreren Teilen, die alle ihre eigene Story haben. Entsprechend ist nicht ganz klar, was für ein Setting ihr genau erwarten könnt. Möglich wären:

Für ein MMORPG wäre zwar die Fantasy-IP traditionell passender, allerdings wäre ein Sci-Fi-MMO mit Blick auf Emmerts Vergangenheit wahrscheinlicher. Im Moment befindet sich das Spiel allerdings laut Meldung noch in der frühen Entwicklung.

Für mich persönlich ist das eine großartige Neuigkeit. Warhammer ist für mich eine der besten Welten überhaupt und egal ob Fantasy oder 40k, ich will mir ein neues Warhammer-MMO auf jeden Fall ansehen:

