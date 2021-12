Warhammer Online (Titelbild) sollte 2008 dem Genre-Riesen WoW die Stirn bieten, doch das MMORPG wurde am 18. Dezember 2013 eingestellt. Seitdem warten die Fans des Franchise auf ein neues MMORPG. Nun gab die Firma Nexon bekannt, dass sie die Rechte an einem neuen Warhammer-Spiel bekommen hat. Das soll ein Multiplayer-Game mit Fokus auf PvE werden.

Was wird das für ein Spiel? Warhammer: Age of Sigmar wird vom südkoreanischen Entwickler Nexon und Games Workshop, einem britischen Unternehmen, entwickelt. Das Ziel der beiden Firmen ist, Warhammer in einer “neuen, virtuellen Welt auf dem PC, den Konsolen und auf Mobile-Plattformen zu bringen” (via Businesswire).

Die Beschreibung des Spiels in der offiziellen Pressemitteilung klingt ein wenig wie eine Mischung aus MMORPG und dem chinesischen Rollenspiel Genshin Impact:

Das neue Warhammer-Spiel soll ein Service-Game mit regelmäßigen neuen Updates werden

Als Genre geben sie “PvE Multiplayer RPG” an

Es soll viele soziale Features bieten

Spieler sollen im Laufe einer jeden Saison Charaktere sammeln und mit diesen kämpfen können

Jeder Charakter hat eine einzigartige Geschichte und eigenes Gameplay

Die Charaktere sollen optisch anpassbar sein

Im Fokus der Story steht der Kampf gegen die Anhänger der Chaos Gods

Wann erscheint das Spiel? Informationen zu einem Release-Datum gibt es bisher noch nicht. Allerdings soll Warhammer Age of Sigmar global erscheinen und auch in die Sprachen Englisch und Deutsch übersetzt werden.

Genauere Details wurden bisher jedoch nicht geteilt. Auch Bilder oder Videomaterial gibt es noch nicht.

Wer steckt hinter dem Spiel? Die Firma Nexon ist bekannt für die Entwicklung und den Vertrieb von MMOs und MMORPGs. Sie haben unter anderem Maple Story, Vindictus, Dragon Nest und Dungeon Fighter Online selbst entwickelt und sind Publisher von Spielen wie Elsword und Antlantica Online in Korea.

Age of Sigmar spielt in einer fast völlig zerstörten Warhammer-Welt

Was ist Age of Sigmar? Age of Sigmar ist ein Tabletop-Spiel, das als Nachfolger von Warhammer Fantasy entwickelt wurde. Die erste Auflage erschien 2015 und wurde von Games Workshop entwickelt.

Age of Sigmar spielt nach den “End Times”, einem Ereignis, das fast zur vollständigen Zerstörung der Warhammer-Welt führte. Nach der Lore schwebte der legendäre Held Sigmar ziellos durch den Weltraum, bis er vom großen Himmelsdrachen Dracothion entdeckt und gerettet wurde.

Dieser Drache führte Sigmar zu acht Reichen von sterblichen Wesen, über die Sigmar dann herrschen durfte. Er baute die Zivilisationen wieder auf, doch dann schlugen die Kräfte des Chaos erneut zu. Genau gegen diese sollt ihr wohl im MMO kämpfen.

Warhammer Online bekommt noch immer Updates durch Fans

Wie steht es um andere Warhammer-MMOs? Wer nicht bis zum Release von Warhammer Age of Sigmar warten möchte, hat derzeit zwei Optionen:

Anfang 2021 wurde Warhammer Odyssey gestartet. Dabei handelt es sich um ein Mobile-MMORPG, das jedoch komplett auf Autoplay verzichtet. Allerdings kommt es im Play Store derzeit nur auf 3,1 von 5 Sternen.

Alternativ könnt ihr das alte Warhammer Online noch immer zocken. Das wird als “Return of Reckoning” von Fans auf einem Privat-Server weitergeführt. Die haben sogar zum 13. Geburtstag des Spiels einige große Neuerungen gebracht.

Habt ihr Interesse an einem neuen Warhammer-MMORPG? Und spricht euch das Setting von Age of Sigmar und der Fokus auf das PvE an? Oder hättet ihr lieber eine modernere Version von Warhammer Online und einen stärkeren Fokus auf PvP? Schreibt es gerne in die Kommentare.