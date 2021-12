Crimson Desert präsentiert seine neue Engine – Zeigt, wie schön die nächsten MMOs aussehen werden

Crimson Desert ist das nächste große Projekt von Pearl Abyss, den Entwicklern von Black Desert. Im Rahmen der G-Star 2021, einer Gaming-Messe in Korea, zeigten sie die Besonderheiten ihrer neuen Engine. Die soll für passenden Lichteinfall und eine realistische Physik sorgen.

Was ist das für eine Engine? Pearl Abyss hat mit Black Desert ein vor allem grafisch sehr gelungenes MMORPG kreiert. Für ihre neuen Spiele haben eine eigene Engine eingesetzt, die “qualitativ hochwertigere Spiele für mehr Spieler gleichzeitig” bieten soll.

Zum Einsatz kommt diese bei den neuen Spielen Crimson Desert, DokeV und Plan 8. Sie alle werden Multiplayer-Optionen bieten und bei Crimson Desert sind große PvP-Schlachten um Festungen geplant. Die sollen durch die neue Engine noch besser werden.

Die Engine haben die Entwickler im Rahmen der G-Star 2021 vorgestellt und zudem der koreanischen Webseite Inven ein Interview gegeben (via Inven.co.kr). Einen Einblick in die Engine gibt dieses Video:

Fokus liegt auf realistischer Physik und passende Beleuchtung

Was sieht man in dem Video? In dem Video wurden die Besonderheiten der neuen Engine vorgestellt. Eine davon ist die realistische Physik, wenn es um Schnee, Wind oder auch herumfliegendes Laub geht.

Zu Beginn sieht man einen Charakter, der durch Schnee läuft und dort Abdrücke hinterlässt. Wo er mit dem Fuß aufkommt, verschwindet der Schnee ganz, drumherum wird er etwas platt gedrückt. Diese Abdrücke verschwinden zudem nicht sofort, wenn man sich etwas länger bewegt. Ähnlich verhält es sich später mit dem Laub.

Ab Sekunde 30 sind dann Wind und Wetter zu sehen. Die Bäume bewegen sich anders je nach Windstärke und es fällt Schnee, der dann auf der ehemals grünen Wiese liegen bleibt.

Zum Abschluss sieht man einen Umhang, der im Wind weht.

Wie steht es um die Beleuchtung? Wie Pearl Abyss im Interview verriet, nutzen sie eine eigene Technik mit dem Namen “Raymarched Shadow”. Die soll ähnlich wie Raytracing funktionieren und ebenfalls darauf achten, wie sich die gesehenen Objekte verhalten (ob sie etwa Licht reflektieren) und welche anderen Lichtquellen es noch gibt, die für weitere Schatten sorgen könnten.

Je nach Grafikeinstellungen sollen die Spieler viele Details erleben können, wie etwa in gepflasterte Straße in diesem Bild.

Crimson Desert bietet sehr detailreiche Grafiken, wenn das System des Spielers dies packt.

Außerdem haben sie eine spezielle “Fluid”-Technik entwickelt, mit deren Hilfe sie realistischen Nebel, Sandstürme und vergleichbare Effekte schaffen können.

3 neue Titel von Pearl Abyss kommen in den nächsten Jahren

Welche Spiele werden mit der Engine entwickelt? Derzeit arbeitet Pearl Abyss an drei Spielen. Der Titel, der wohl als Erstes erscheinen wird, ist Crimson Desert. Dabei handelt es sich um eine Mischung aus Action-Adventure und MMORPG:

Die Story-Kampagne könnt ihr wohl im Singleplayer oder Koop erleben, denn ihr spielt feste Charaktere wie MacDuff und Mitglieder aus seiner Söldnerbande.

Allerdings sollen Singleplayer und Multiplayer nahtlos ineinander übergehen.

Im Endgame soll es jedoch Missionen für Gruppenspieler, Dungeons und Schlachten um Festungen im PvP geben.

Ebenfalls in der neuen Engine wird DokeV entwickelt. Das Open-World-Spiel erinnert ein bisschen an Pokémon und soll sich an die gesamte Familie richten.

Der dritte Titel ist Plan 8, ein Loot-Shooter, der etwas an Destiny 2 oder The Divsion erinnert. Er wird unter anderem vom Counter-Strike-Erfinder Minh Le mitentwickelt. Es spielt in einem postapokalyptisches Szenario und ihr werdet mit Exsuits an Wänden entlang laufen, fliegen und übermäßige Kräfte einsetzen können.

Der Shooter soll für PC und Next-Gen-Konsolen erscheinen, allerdings erst in “ein paar Jahren”. Alles zu Plan 8 findet ihr hier:

