Crimson Desert klingt wie Red Dead Redemption 2 als Fantasy-Spiel

Aus einem GameStar-Interview mit den Entwicklern des Fantasyspiels Crimson Desert können einige interessante Informationen zum Multiplayer gezogen werden. Uns erwartet offenbar eine Art Red Dead Online.

Was ist Crimson Desert? Crimson Desert wurde Ende 2019 vom Entwicklerstudio Pearl Abyss als MMORPG angekündigt, dann aber Anfang Dezember 2020 bei den Game Awards als Open-World-Action-Adventure bezeichnet.

Die Entwickler wollen nun eine Story bieten, in der ihr MacDuff, den Anführer einer Söldnergruppe spielt. Diese Geschichte erlebt ihr im Single-Player. Dennoch gibt es auch einen Multiplayer-Part.

2019 wurde Crimson Desert noch als MMORPG bezeichnet.

Ein Multiplayer ähnlich wie in Red Dead Redemption 2

Wie erklären die Entwickler den Multiplayer? HwanKyoung Jung. Produzent von Crimson Desert, sagte im Interview mit unseren Kollegen von der Gamestar Plus:

Wir haben sehr lange über das Genre von Crimson Desert nachgedacht. Als wir uns überlegt haben, auf was wir uns in Crimson Desert fokussieren sollten, da wollten wir gute Arbeit bei der Erzählstruktur und Storyline leisten anstatt bei den Elementen, die man von einem bestehenden MMORPG erwartet.



Außerdem wollen wir solide Actionkämpfe und Kampfmechaniken bieten, dem Spieler aber auch die Option geben, mit ihren Freunden zusammen in einer Multiplayer-Umgebung zu spielen. Wir wollten das Spiel nicht darauf beschränken, einfach ein Ende wie in anderen Single-Player-Titeln zu haben. Wir wollten ein Spiel erschaffen, dass sowohl eine starke Erzählstruktur bietet, aber auch eine Open World hat, in der Spieler die Möglichkeit bekommen, Gemeischaften mit anderen Spielern zu bilden.

Bezüglich der Gefahr, die wenig erfolgreiche Titel wie Anthem oder Marvel’s Avengers mit einem Mix aus Single-Player und Multiplayer aufzeigen, meinte HwanKyoung Jung:

Ich denke nicht, dass es angemessen ist, hier über andere Spiele zu sprechen. Wir fokussieren uns darauf, eine Gameplay-Erfahrung zu bieten, die für Crimson Desert einzigartig ist. Wir stellen uns ein Spiel vor, das nicht nur eine gute Storyline bietet, den Spielern aber auch die Möglichkeit gibt, esl mit ihren Freunden zu genießen. Daher wird es möglich sein, im Spiel Gemeinschaften zwischen Spielern aufzubauen.

Wie könnte dieser Mix aus Single-Player und Onlinespiel also aussehen? Wir wissen, dass wir in der Single-Player-Story den Helden MacDuff spielen. Dabei handelt es sich um eine vorgegebene Figur, deren Aussehen zudem festgelegt ist. Ihr könnt ihn nur durch Rüstungen und Kleidung individualisieren.

Die Entwickler erklärten aber bereits, dass ihr euch zusätzlich einen weiteren Charakter erstellen dürft. Diesen könnt ihr bei der Erschaffung so gestalten, wie ihr dies möchtet. Das erinnert sehr an Red Dead Redemption 2. Im Single-Player-Part verkörpert ihr Arthur Morgan, im Multiplayer erstellt ihr einen eigenen Helden.

Weiter hieß es, dass Single- und Multiplayer nahtlos ineinander übergehen. Das lässt den Schluss zu, dass ihr offenbar im Spiel zwischen MacDuff und eurem eigenen Charakter hin- und herwechselt. Denkbar wäre, dass euer selbst erstellter Held ein Mitglied der Söldergruppe von MacDuff ist und ihr dann im Lager den Wechsel vollzieht.

Spielt ihr also als MacDuff, dann erlebt ihr die Story, in der ihr sogar Entscheidungen trefft, welche Auswirkungen auf den weiteren verlauf der Handlung haben sollen.

Spielt ihr dagegen euren selbst erstellten Helden, dann trefft ihr andere Spieler und könnt mit diesen gemeinsam Abenteuer erleben oder euch vielleicht sogar mit ihnen im PvP messen.

Der neue Trailer zeigt, wie stark Crimson Desert sich auf das Erzählen einer Story fokussiert.

Es gibt noch immer offene Fragen

Was ist noch nicht klar? Unklar ist noch, ob das Spiel in eine Singleplayer-Instanz wechselt, wenn ihr MacDuff verkörpert und die Singleplayer-Story spielt oder, ob auch in diesem Modus andere Spieler zu sehen sind. Sollte das der Fall sein, wäre es interessant zu wissen, ob und wie ihr mit diesen Spielern interagiert, während ihr gerade die Story verfolgt.

Möglich wäre auch ein Modus wie in Red Dead Online, der unabhängig vom Einzelspieler-Part stattfindet. Allerdings ergibt dann die Aussage der Entwickler, dass Single- und Multiplayer nahtlos ineinander übergehen sollen, wenig Sinn.

Es sind also noch ein paar Fragen offen, wie genau der Multiplayer in Crimson Desert abläuft. Ob es sich um einen separaten Modus handelt oder, ob ihr auch in der Story von MacDuff andere Spieler trefft.

Jedenfalls erwartet uns mit Crimson Desert ein sehr spannendes Spiel, das gerade wegen dieser Mischung aus Single-Player und Multiplayer interessant ist. Auf diese Weise macht sich Pearl Abyss nicht selbst Konkurrenz zum MMORPG Black Desert Online. Das Spiel dürfte mit diesem ungewöhnlichen Prinzip sowohl Fans von Single-Player- als auch von Onlinespielen ansprechen.

Wie soll es nach dem Release mit Zusatzinhalten weitergehen? Das Team erklärte im Interview, dass Zusatz-Content nach dem Release von Crimson Desert sehr wichtig ist und auch regelmäßige Updates geplant sind.

Allerdings soll es hierzu erst zu einem späteren Zeitpunkt weitere Informationen geben.

Wann erscheint Crimson Desert? Der Release wurde mit Ende 2021 angegeben. Ein genauer Termin folgt noch. Crimson Desert kommt für PC, PS5 und Xbox Series X/S. Eine Veröffentlichung für PS4 und Xbox One ist ebenfalls denkbar.

Wollt ihr lieber ein klassisches MMORPG haben und das noch 2021 spielen MeinMMO stellt euch 3 neue AAA-MMORPGs, die 2021 endlich kommen sollen.