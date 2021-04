Viele MMORPG-Fans in Deutschland haben mit den Jahren eine Abneigung gegen Spiele aus China und Südkorea aufgebaut, glaubt MeinMMO-Autor Schuhmann. Die werden sie überwinden müssen, wenn sie in den nächsten Jahren ein neues MMORPG spielen wollen. Denn alle großen neuen Hoffnungsträger in den Jahren 2021 und 2022 werden wohl aus aus Asien kommen.

Warum haben Asien-Spiele einen schlechten Ruf? Mit MMORPGs aus Asien ist es ein bisschen wie mit der Ananas auf der Pizza:

Für manche ist es ein Genuss, es passt super zusammen und man kann sich nichts Köstlicheres vorstellen, als eine Pizza Hawaii

Für andere gehört das direkt in den Müll

MMORPGs aus Asien haben sich gerade in den letzten Jahren in Europa nicht mit Ruhm bekleckert.

Gerade das südkoreanische MMORPG Bless hat viel Porzellan zerschlagen. Bless kam 2018 nach Europa, war vorher schon im Heimatland gescheitert und eingestellt worden. Die Entwickler versprachen aber: Hier im Westen würde man alles neu und anders machen. Spoiler: Klappte nicht.

Bless lief überhaupt nicht, hatte viele technische Probleme und löste mittelgroße Aufstände auf Steam aus. Wir sprachen damals auf MeinMMO eine Kaufwarnung aus.

Viele wollten das südkoreanische MMORPG Bless 2018 lieben, aber das liebte nicht zurück.

Auch andere MMORPGs wie Kingdom under Fire 2 oder Devilian kamen erst in den Westen, nachdem sie in ihren Heimatländern schon tot oder so gut wie tot gewesen waren. Rasch blieb der Content aus und eine Weiter-Entwicklung fand praktisch nicht statt.

Wer Zeit in die Spiele zum Release gesteckt hat, sah sich schnell ernüchtert: Viel passierte nach dem Release nicht mehr.

Und Bless war ein MMORPG, das noch viel Aufmerksamkeit erhielt. Viele Asia-MMORPGs, die sonst kommen, bleiben im Westen fast völlig unter dem Radar. Der Geschmack in Asien unterscheidet sich von unserem erheblich. Einige MMORPGs, die große Hits in Südkorea und China sind, kennen wir im Westen gar nicht. Wenn sie sich dann doch mal ein Herz fassen und nach Europa kommen, beachtet sie kaum wer:

Das knuffige Maple Story 2 war ungefähr 3 Minuten lang ein Hit auf Steam, bevor die Spieler wegliefen und es schon nach wenigen Monaten eingestellt wurde.

Das seit 15 Jahren in China erfolgreiche Dungeon Fighter Online verkümmert irgendwo in der hintersten Ecke von Steam

selbst das „WoW aus Korea“, Lineage, spielt bei uns gar keine Rolle

Wenn dann MMORPGs aus Asien mal große Erfolge sind, wie ArcheAge im Jahr 2014, vermasseln es dann noch die westlichen Publisher. Trion Worlds drehte bei ArcheAge an der Pay2Win-Schraube, schob die Schuld auf die koreanischen Partner, wirkte mit dem riesigen Spieler-Ansturm völlig überfordert, leistete sich Patzer über Patzer, bis letztlich die Server quasi auf Knopfdruck den Geist aufgaben und der Hype um ArcheAge abflaute.

ArcheAge sorgte mit einem Fokus auf Bauen, PvP und Handel 2014 einige Monate lang für einen Boom.

Sogar wenn es große Hoffnungsträger in Südkorea gibt, auf die sich hier viele freuen, scheinen die Spiele wie verflucht zu sein. Als wir hier noch in WoW gegen den Lichking ins Feld zogen, erreichte uns die Kunde von fantastischen neuen Spielen aus Fernost: Blade & Soul sah beim Release 2012 aus wie ein Spiel aus einer fernen Zukunft. Als es dann 2016 wirklich nach Europa kam, war die Vorfreude schon lange vergangen.

Selbst die wenigen erfolgreichen MMORPGs aus Asien, die sich langfristig einen Platz in den Top 5 sichern konnten, haben dann mit Vorurteilen zu kämpfen. Der Art-Stil von Black Desert passt vielen nicht: Zu viel nackte Haut, zu viel Öl auf den Körper der Charaktere und die ewige Gefahr, dass die doch noch durchdrehen und Pay2Win werden.

Selbst das von Fans vergötterte Final Fantasy XIV polarisiert in Deutschland. Zwar hat das Spiel auch hierzulande viele Fans, aber viel weniger als in den USA oder Japan. Wenn man sich die Zahlen von Google ansieht, lieben Deutsche die „klassischen Fantasy-MMORPGs“ The Elder Scrolls Online und Guild Wars 2 – Final Fantasy XIV bleibt eher in der Nische.

MMORPGs aus Asien sind vielen in Deutschland zu fremd, zu Cash-Shop-lastig und zu grindy.

Weltweit ist Final Fantasy XIV für Google-Nutzer klar interessanter als ESO und Guild Wars 2.

Für die Deutschen ist ESO deutlich spannender als Final Fantasy XIV, das liegt etwa auf dem Niveau von Guild Wars 2.

Im Westen kommen seit 2014 keine neuen MMORPGs mehr

Darum müssen MMORPG-Spieler den Asien-Spielen trotzdem eine Chance geben: Sie haben keine andere Wahl.

Die etablierte westliche Gaming-Industrie macht seit 2014 keine neuen MMORPGs mehr. Die neuen Online-Rollenspiele, die hier noch entwickelt werden, sind Indie-MMORPGs von kleinen Teams, die häufig auf Crowdfunding angewiesen sind, um ihre großen Visionen umzusetzen.

MeinMMO-Podcast: Wo stehen Crowdfunding-MMOs gerade?

Oft arbeiten kleine Teams mit wenig Geld an gigantischen Projekten, die den Fans viel versprechen, um an Unterstützung und Geld ranzukommen. Diese Versprechen platzen aber reihenweise. Auch wenn Ashes of Creation und Crowfall gut aussehen, überbieten sie sich gerade zu darin, die Start-Daten für Alphas, Betas und den Release zu verschieben. Und das sind noch die beiden hoffnungsvollsten neuen MMORPGs – über Camelot Unchained, Pantheon oder gar Chronicles of Elyria schweben noch viel größere Fragezeichen.

Keine Frage, wer wieder ein neues MMORPG auf dem PC oder den Konsolen spielen möchte, muss noch Asien schauen.

Die Beta zum neuen MMORPG Elyon startet bei uns im Mai.

,4 hoffnungsvolle MMORPGs aus Asien erwarten uns

Das ist die gute Nachricht: Bis vor einigen Jahren sah es noch so aus, als würde selbst der Strom von MMORPGs aus Asien versiegen. Denn dort gab es zwei Trends, mit denen wir hier im Westen wenig anfangen können:

Mobile-MMORPGs waren im Kommen, seitdem Lineage M das südkoreanische Unternehmen Nexon über Nacht saniert hatte

Zudem ging der Trend von großen Themepark-MMORPG, wie wir sie mögen, schon länger weg hin zu PvP-zentrierten Sandbox-Spielen, in denen sich Spieler die Inhalte selbst bauen – wie bei ArcheAge oder Black Desert

Und darüber hinaus waren große MMORPGs aus Südkorea offenbar gar nicht für den Westen vorgesehen. Die Koreaner brachten ihre Spieler erst nach Japan, dann China und schließlich in zig anderen Länder der Welt, sogar nach Russland, bevor sie eine englische, „angeblich globale“ Version ins Auge fassten.

Diese 3 Trends haben sich in den letzten Monaten zumindest abgeschwächt.

Wir rechnen auf MeinMMO damit, dass 2021 zwei MMORPG aus Asien zu uns nach Europa kommen. Das sind:

Elyon, ein PvP-lastigen Spiel, das in Richtung Tera 2.0 geht – die Beta startet schon im Mai

Sword of Legends Online, das einen PvE-Fokus haben wird – Gameforge verspricht uns einen Release für 2021

Beide Spiele sind in ihren Heimatländern schon erschienen und versprechen solide Genre-Kost.

Noch 2021 soll Sword of Legends Online erscheinen.

Mit den 2 großen Brechern können wir wohl etwas später rechnen. So will Amazon endlich das koreanische Hit-MMORPG Lost Ark in den Westen bringen.

Das sieht für uns zwar nicht wie MMORPG und nach Asien aus, sondern wie ein Diablo mit mehr Klassen. Doch Lost ARk ist ein gefeiertes und ausgezeichnetes Action-MMORPG, das in Korea Fuß fassen konnte und glänzend weiterentwickelt wurde.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Die andere große Hoffnung ist Crimson Desert, vom „westlichsten“ Studio aus Asien, Pearl Abyss. Die haben mit Black Desert das spannendste MMORPG der letzten 5 Jahre entwickelt und orientieren sich klar am Westen, weil sie hier gemerkt haben, dass sie hier Geld verdienen können, solange ihre MMORPGs fantastisch aussehen, ein tolles Kampfsystem haben und den Spielern einen ordentlichen Content-Nachschub und richtig viel Stoff zum grinden geben.

Crimson Desert sieht denn auch gar nicht nach “typisch Asien” aus, sondern eher wie ein Mix aus „Game of Thrones“ und Red Dead Redemption. Das Spiel soll dann auch gar kein richtiges MMORPG sein, sondern eher eine Singleplayer-Erfahrung mit einem angeklebten Multiplayer-Teil. Das hat man wohl als den Mix erkannt, der unseren Geschmack im Westen am ehesten trifft.

Die Hauptfigur aus Crimson Desert sieht wie Jon Snow (Game of Thrones) aus – und das ist sicher kein Zufall.

Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass entweder Crimson Desert oder Lost Ark eines der „5 großen MMORPGs im Westen“ ablösen und in die Top-Liga aufsteigen wird.

Wer sich in den nächsten Jahren auf ein neues MMORPG freuen will, der wird sich damit abfinden müssen, dass da ein bisschen Ananas auf der Pizza liegt.

Mehr zu den hier vorgestellten Spielen lest ihr in unserem großen Artikel zu den aussichtsreichsten neuen MMOs und MMORPGs 2021.