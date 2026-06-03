Gaming wird durch steigende Hardwarepreise immer teurer. Vor allem Budget-Spieler sind betroffen und müssen oft ins Leere schauen oder nach Alternativen suchen. Eine davon hat unser Tech-Autor Jan Hartmayer gefunden, indem er einfach sein Smartphone in einen PC zum Zocken umfunktioniert.

Ich habe lange Zeit nur einen alten Office-Rechner mit miserabler Hardware zum Zocken gehabt. Da musste man schon kreativ werden und passende Low-End-Titel finden, wenn man etwas spielen wollte. Aber die Technik hat sich seitdem stark weiterentwickelt, und moderne Smartphones haben einiges an Gaming-Power unter der Haube.

Selbst bin ich kein großer Fan von den meisten Mobile-Games wie zum Beispiel Candy Crush oder PUBG Mobile und zocke lieber vor einem TV oder PC Soulslikes. Aber vor einiger Zeit stieß ich auf etwas, das mich doch noch vom Mobile-Gaming überzeugte.

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Steam gibts auch fürs Handy

Mithilfe von kostenlosen Drittanbieter-Apps wie Game Hub oder GameNative emuliere ich Spiele aus meiner Steam-, Epic- und Battle.net-Bibliothek. Damit habe ich im Handumdrehen Zugriff auf alle meine Games auf meinem Smartphone.

Beispielsweise konnte ich Elden Ring mit niedrigen Einstellungen in 1280 × 720 Auflösung und ohne Upscaling mit etwa 35 bis 42 FPS auf meinem Red Magic 11 Pro zocken. Auch Cyberpunk 2077 läuft in 1280 × 720 laut dem YouTuber ETA Prime mit niedrigen Einstellungen und FSR mit etwa 30 FPS auf demselben Gerät. Das hat mich im ersten Moment sprachlos gemacht, denn vor 10 Jahren wäre so eine Leistung noch undenkbar gewesen.

Ich musste lediglich die Game-Native-App auf meinem Handy installieren und mich in meinen Steam-Account einloggen und das Spiel komplett herunterladen. Das frisst je nach Game einiges an Speicher. Verfügbar sind auch nur Titel, die ihr bereits auf Steam oder einer anderen Plattform wie Epic erworben habt. Schnell habe ich beim Daddeln bemerkt, dass die eingebaute Touch-Steuerung nicht ideal fürs Zocken ist. Deswegen habe ich mir ein Gamepad fürs Handy zugelegt.

Einmal Installiert sieht das Overlay in der App etwa so aus.

Damit spielt es sich wesentlich angenehmer und ich habe schnell mehrere Stunden verzockt, ohne es zu merken. Wer gerne unterwegs zockt und dafür nicht extra ein Steam Deck kaufen will, dem empfehle ich aber eine Powerbank mit Schnellladefunktion und ordentlicher Kapazität, denn je nach Spiel wird der Akku eures Telefons schnell leer.

Nicht ohne Schwächen

Aber solche Applikationen sind keine Universallösungen fürs Zocken auf dem Smartphone und ersetzen Mobile-Ports von Spielen wie Slay the Spire oder Vampire Survivors nicht. Sie kommen mit Einschränkungen:

Je nach Handy variiert die Leistung. Mein Flaggschiff Red Magic 11 Pro erreicht zum Beispiel mehr FPS in Spielen als das ältere Samsung Galaxy S23.

Einige Spiele lassen sich je nach Smartphonemodell gar nicht erst emulieren und andere benötigen technisches Know-how, um die richtigen Startoptionen zu finden. Dafür gibt es aber etwa auf der GameNative-Website Kompatibilitätslisten, die den Vorgang vereinfachen.

Dennoch lohnt sich ein Blick, vor allem für Gamer, die keinen Zugriff auf einen PC haben oder viel unterwegs sind. Denn ich spiele zum Beispiel liebend gerne Indie-Titel wie zum Beispiel Hades 2, Slay the Spire 2 oder Vampire Crawler unterwegs, und alle diese Titel liefen auf meinem Smartphone reibungslos. Mein Steam Deck nutze ich deswegen unterwegs immer seltener.

Somit bin ich mittlerweile zum Mobile-Gamer mutiert und zocke auch unterwegs meine Lieblingstitel von Steam, Epic oder Battle.net und das, obwohl ich noch vor einiger Zeit ein starker Gegner von Mobile-Gaming war. Aber nicht nur ich bin heutzutage konvertiert. Unser Autor Max hat ebenfalls vor einiger Zeit den Sprung gewagt: Ich bin kein Mobile-Gamer, aber 2 Spiele fesseln mich stundenlang ans Handy