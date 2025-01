Ich bin kein Mobile-Gamer, aber 2 Spiele fesseln mich stundenlang ans Handy

Normalerweise sind Mobile-Games für MeinMMO-Autor Max Handwerk maximal was für zwischendurch. Doch zwei Spiele bilden die Ausnahme. Die stellt er euch hier vor.

Für gewöhnlich bin ich kein großer Mobile-Gamer und lieber auf der PS5 oder Switch unterwegs. Dementsprechend sind die meisten Spiele, die ich auf dem Handy habe, kostenlos. Pokémon GO ist da seit Jahren groß dabei, Pokémon TCG Pocket ist neu dazugekommen und sonst spiel’ ich gerne kleine Geschicklichkeitsspiele.

Die meisten sind für mich eher ein kurzzeitiger Zeitvertreib.

Aber zwei Spiele auf meinem Handy bilden die Ausnahme. In die beiden Perlen hab ich Geld und definitiv mehr als nur ein bisschen Zeit investiert. Es handelt sich um

das großartige Vampire Survivors

und Slay the Spire

Beide Spiele sind nicht unbedingt Geheimtipps, aber ich kannte sie bis dahin nicht. Ich lernte sie über die Arbeit hier bei MeinMMO kennen. Über Vampire Survivors schrieb ich 2023 einen Artikel, als der Sprung auf Mobile bevorstand. Und auf Slay the Spire stieß ich in den Kommentaren auf YouTube, als Balatro seinen Mobile-Release ankündigte.

Beide gelten seit Jahren als Hits (Vampire Survivors hat 98 % positive Bewertungen auf Steam, Slay the Spire 97 %) und bei beiden klangen die Mobile-Varianten so spannend, dass ich sie jeweils installieren musste. Und ich glaube, die fliegen nie wieder von meinem Handy.

Was kosten die Spiele? Slay The Spire hat mich 9,99 Euro im App Store gekostet. Vampire Survivors ist tatsächlich kostenlos und bietet dafür jede Menge Umfang. Es hat aber einen DLC-Store, der aktuell 5 Erweiterungen bietet. Die günstigste kostet 1,99 Euro, die teuerste 3,99 Euro.

Davon habe ich bislang aber nur eine Erweiterung für 1,99 Euro gekauft, mich bereits das Grundspiel mehr als genug beschäftigt. Ich wäre hier aber durchaus gewillt, weitere Erweiterungen zu kaufen, wenn ich den Eindruck habe, dass ich mit allem anderen durch bin.

Was macht diese Spiele für mich so besonders? Auf das großartige, zeitverschlingende Gameplay beider Spiele gehe ich gleich genauer ein. Es gibt aber ein paar Punkte, die ich hervorheben will:

Beide Spiele schalten keine nervende Werbung. Bei Vampire Survivors gibt es optionale klickbare Werbeanzeigen für Bonus-Belohnungen, aber die kann man auch einfach ignorieren und muss man nicht ansehen. Kauft man einen DLC, kriegt man die Option, sie komplett zu entfernen.

Bei beiden Spielen gibt es keine versteckten Kosten, Zeitsperren oder Blockaden (vollwertige DLCs ausgenommen).

Ich fühle mich bei beiden Spielen in keiner Form abgezogen oder hingehalten.

Und beide sind komplett offline spielbar.

Dadurch sind es die idealen Spiele für lange Zugfahrten, Flüge, Bustouren oder Ähnliches. Ich bin viel unterwegs und habe in beiden Spielen großartige Begleiter für diese Zeiträume gefunden, in denen man einfach warten muss.

Was macht Vampire Survivors und Slay The Spire aus?

Beide Spiele sind Indie-Spiele, aber alles andere als unbekannt. Es gibt sie für verschiedenste Plattformen, aber meiner Meinung nach glänzen sie beide auch als Mobile-Umsetzung, die sich perfekt per Touchscreen spielen lassen. Im Folgenden gibt’s einen knackigen Abriss.

Vampire Survivors: Dieses Spiel setzt euch auf verschiedenen Maps in Pixel-Grafik aus. Ihr übernehmt die Rolle verschiedener Charaktere und müsst so lange überleben, wie irgend möglich. In Wellen tauchen immer stärker werdende Feinde auf, die ihr überstehen müsst.

Damit euch das gelingt, sammelt ihr Upgrades verschiedener Waffen und Fähigkeiten, die teils Synergien miteinander eingehen. Während ihr am Anfang nur eine Peitsche habt, die alle paar Sekunden ausschlägt, lasst ihr am Ende ein Effektgewitter auf eure zahllosen Feinde niederregnen, das kaum noch zu verfolgen ist. Draufgehen kann man dennoch, denn auch eure Gegner haben einiges auf dem Kerbholz.

Währenddessen navigiert ihr über die Karte, findet neue Charaktere, sucht nach Geheimnissen und Ähnlichem.

Am Anfang geht man noch recht schnell drauf. Sobald man das Spielprinzip aber verinnerlicht hat, kriegt man den Dreh der verschiedenen Gegner und Maps schnell raus. Dennoch: Wenn man auf manchen Stages nur eine Minute vor Abschluss stirbt, ist man fast schon gezwungen, es direkt nochmal zu versuchen.

Ich hatte schon die ein oder andere Zugfahrt, bei der ich mir ein paar Stationen mehr gewünscht habe, um das Level noch abzuschließen.

Slay the Spire: Im Kartenspiel-Roguelike Slay the Spire kämpft ihr euch aus dem namensgebenden „Spire“ heraus, indem ihr Kartendecks aufbaut. Es ist eine Aneinanderreihung von Kämpfen, an deren Ende ihr immer eine neue Karte für euer Deck erhaltet.

Je weiter ihr kommt, desto besser wird euer Deck und desto höher fällt eure Chance aus, die nächsten Duelle auch noch zu überleben. Es ist dabei ein recht strategisches Spiel: Wann blocke ich einen feindlichen Angriff, wann attackiere ich? In welche Richtung baue ich mein Deck auf? Verbessere ich am Lagerfeuer eine Karte oder ruhe ich mich aus, um Lebenspunkte zu regenerieren?

Weitere Upgrades erhaltet ihr durch Relikte, die euch mit verschiedenen Effekten versorgen. So werdet ihr immer mächtiger – doch man darf niemals übermütig werden. Denn der Tod und damit der Neustart eures Durchgangs sind immer nur einen blöden Spielverlauf entfernt.

Für mich sind beide Spiele zum Pflichtprogramm beim Reisen geworden und ich freue mich mittlerweile richtiggehend auf Wartezeiten, damit ich in eins von beiden Spielen abtauchen kann.

Klar: Es sind Mobile Games, und auch Grafik und Art Style beider Spiele werden sicherlich ihre Kritiker haben. Aber beide Spiele zeichnen sich durch ihr Gameplay aus. Dadurch, dass sie euch geradezu unüberwindbare Hürden entgegenstellen, die aber mit jedem Versuch etwas erreichbarer werden. Und wenn man wieder mal einen Gegner überwinden konnte, an dem man sich zuvor die Zähne ausgebissen hat, ist das ein wahnsinnig begeisternder Moment. Wenn ihr auf solche Spiele steht, sind beide vielleicht auch was für euch. Übrigens: Slay the Spire kriegt einen zweiten Teil, der bei den Game Awards 2024 angekündigt wurde.