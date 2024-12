Game Awards 2024: Alle Trailer, die ihr nicht verpassen solltet

In der Nacht zum 13. Dezember werden im Rahmen der Game Awards 2024 die besten Spiele des Jahres ausgezeichnet. Daneben werden auch wieder einige neue Trailer gezeigt. Wir zeigen euch die Trailer, die ihr definitiv nicht verpassen solltet.

Info: Der Artikel wird während der Game Awards 2024 immer wieder mit neuen Trailern bestückt, damit er auf dem neuesten Stand ist. Aktualisiert also zwischendurch die Seite, damit ihr nichts verpasst.

Was sind die Game Awards? Die „Game Awards“ sind quasi der Oscar der Videospielbranche: Jedes Jahr im Dezember werden Entwickler und herausragende Spiele für ihre Leistungen ausgezeichnet. In diesem Jahr werden sie in der Nacht zum 13. Dezember zwischen 01:30 – 05:00 Uhr verliehen. Die Redaktion von MeinMMO begleitet das Event für euch mit einem umfangreichen „FYNG 2025”-Programm.

Was ist das für eine Liste? In dieser Liste findet ihr eine Auswahl an Trailern, die bei den Game Awards 2024 gezeigt wurden. Wir von MeinMMO haben uns hingesetzt und die Highlights für euch herausgesucht – perfekt für alle, die die Show verpasst haben und wissen wollen, welche Trailer man unbedingt gesehen haben sollte.

Slay the Spire 2

Was ist das für ein Spiel? Es handelt sich um den Nachfolger des Roguelike-Deckbuilders Slay the Spire, das im Januar 2019 erschienen ist. Auf Steam sind 96 % der Rezensionen positiv, womit der erste Teil als „äußerst positiv“ gilt. In dem Spiel erschafft ihr ein einzigartiges Deck und begegnet bizarren Kreaturen.

Wann erscheint das Spiel? Der zweite Teil soll 2025 in den Early Access starten. Auf Steam ist es bereits gelistet.

Dave the Diver: In the Jungle

Was ist das für ein Spiel? Dave the Diver ist ein Singleplayer-Abenteuer-RPG, in dem ihr tagsüber, wie der Name schon sagt, als Taucher die geheimnisvolle und teilweise sehr gefährliche Tiefsee erkundet. Abends lasst ihr eure Fänge für das Sushi-Restaurant zubereiten und kümmert euch um das Management des Lokals. Im neuen DLC geht es für Dave auf ein neues Abenteuer – dieses Mal geht es in den Dschungel.

Wann erscheint das Spiel? Dave the Diver: In the Jungle soll Ende 2025 erscheinen.

Im Rahmen der Game Awards wird auch wieder der Preis für das Spiel des Jahres (GOTY) verliehen. Im Jahr 2023 ging dieser Titel an Baldur’s Gate 3, bei dessen Verleihung der Chef stilecht in einer imposanten Rüstung erschien. Mehr dazu lest ihr hier: Das Internet liebt den Chef von Baldur’s Gate 3, weil er den wichtigsten Gaming-Preis auf einzigartige Weise entgegennimmt