Find Your Next Game 2025: Weltpremieren, spektakuläre Reveals, exklusive Infos – unser großes Live-Event

Vom 11. bis 16. Dezember wollen wir es noch einmal wissen: Freut euch auf Find Your Next Game 2025 mit über 30 Stunden Live-Show der Superlative.

Am Mittwoch, dem 11. Dezember 2024, startet Find Your Next Game 2025. Hier die Fakten zum Livestream für euch im Überblick:

Was? 30 Stunden Livestream-Show mit exklusiven Infos zu den wichtigsten Spielen 2025.

Wo? Bei uns auf der Webseite oder auf twitch.tv/gamestar.

Wann? Ihr könnt den Stream an folgenden Tagen und zu folgenden Uhrzeiten sehen:

11. Dezember – 17:00 Uhr bis 22:30 Uhr

12. Dezember – 20:30 Uhr bis 3:30 Uhr

13. Dezember – 17:00 Uhr bis 22:30 Uhr

14. Dezember – 17:00 Uhr bis 22:30 Uhr

16. Dezember – 17:00 Uhr bis 22:30 Uhr

Wer? Dieses Team wird euch über die Tage hinweg begleiten:

Hosts: Ann-Kathrin, Felix, Michi, Paul und Fritz

Ann-Kathrin, Felix, Michi, Paul und Fritz Experten: Die Redaktionen von GameStar, GamePro und MeinMMO

Die Redaktionen von GameStar, GamePro und MeinMMO Gäste: Maurice Weber, Fabian Siegismund, Milschbaum, Etienne und Nils von den Rocket Beans uvm.

Hier könnt ihr euch den Trailer zu FYNG 2025 ansehen:

Find Your Next Game 2025 – FYNG Show & Game Awards 2024

Willkommen zur FYNG Show: Am 12. Dezember erwartet euch um 22:30 Uhr die große FYNG Show mit Felix, Ann-Kathrin und über 20 Game-Premieren. Wie bei der FYNG gamescom Show im August könnt ihr euch auf echtes Gameplay sowie fachkundige und unterhaltsame Moderation freuen. Es wird auch den ein oder anderen Überraschungsgast sowie vielleicht sogar eine echte Weltpremiere geben.

Solltet ihr die FYNG gamescom Show verpasst haben, könnt ihr sie bei den Kollegen der GameStar nachholen.

Game Awards 2024: Im Anschluss an die FYNG Show könnt ihr euch auf exklusive Infos zu den Reveals der Game Awards freuen. Im React: The Game Awards werden euch ebenfalls Ann-Kathrin und Felix durch die Show aus Los Angeles begleiten.

Die wichtigsten Reveals werden wir im Programm vom 13., 14. und 16. Dezember 2024 besprechen. Mit dabei sind wie gewohnt Experten aus den Redaktionen sowie der ein oder andere prominente Gast.

FYNG 2025 – Das volle Programm

Das Programm von Find Your Next Game 2025 startet aber schon einen Tag vor den Game Awards. Wir bringen euch nämlich am 11. Dezember neue Informationen zu Games, für die es bei der Award-Show am Donnerstag nichts geben wird, sondern nur bei uns.

Hier könnt ihr das volle Programm einsehen:

Powered by PC Game Pass, und alle gewinnen

Gesponsort wird Find Your Next Game 2025 von Microsoft und dem Game Pass. Entsprechend findet an jedem Streaming-Tag um 21:00 Uhr der Slot PC Game Pass – Die Show statt. Gastgeber Julius stellt dabei zusammen mit jeweils zwei Experten Game-Pass-Highlights eines bestimmten Genres vor.

Zu Gast sind unter anderem:

Milschbaum

Fabian Siegismund

Maurice Weber

Nils und Etienne von den Rocket Beans

Mit dabei sein lohnt sich nicht nur wegen der tollen Gäste, sondern auch, weil es jede Menge Game-Pass-Keys zu gewinnen gibt.

Find Your Next Game 2025 startet am Mittwoch, den 11. Dezember, um 17:00 Uhr auf twitch.tv/gamestar. Wir freuen uns bereits darauf, mit euch das vergangene Spielejahr Revue passieren zu lassen und einen ersten Blick auf das zu werfen, was das Jahr 2025 noch so alles bereithält.