3 Streamerinnen blicken auf Sauercrowd zurück: „Bin extra in den Keller gezogen, hab’ kalte Dosenravioli gegessen“

Auf der CAGGTUS 2026 durften wir die Twitch-Streamerinnen Farbenfuchs, HollaDieWaldFee und junicats auf unserer gemütlichen FYNG-Bühne begrüßen und mit ihnen auf Sauercrowd und WoW Hardcore zurückblicken.

Was war das für ein Talk? Ihr habt es bestimmt mitbekommen: Auf der CAGGTUS 2026 sind GameStar, GamePro und MeinMMO wieder mit einem mehrtägigen Programm am Start, um euch im Zuge der FYNG Show mit spannenden Ankündigungen, interessanten Einblicken und launigen Gesprächen zu versorgen.

Am Freitag durfte unsere Moderatorin Lea Herfurtner beispielsweise die Twitch-Streamerinnen Farbenfuchs, HollaDieWaldFee und junicats auf der Bühne begrüßen, um mit ihnen knapp eine Stunde lang über Sauercrowd und ihre Erfahrungen in WoW Classic Hardcore zu sprechen.

Sauercrowd war ein mehrere Monate laufendes Twitch-Event, das von Metashi, Papaplatte und HandOfBlood ins Leben gerufen worden ist. In der namensgebenden Gilde Sauercrowd vereint wollten sich zahlreiche deutschsprachige Streamer in WoW Classic Hardcore auf die Maximalstufe 60 kämpfen, um erfolgreich in den ersten Raid im Geschmolzenen Kern zu stürmen.

Trotz allerlei Rückschläge und Charaktertode gelang das Vorhaben. Im Februar konnten gleich zwei Schlachtzüge den Endboss Ragnaros in die nicht vorhandenen Knie zwingen.

Maxim hat auch bei Sauercrowd mitgemacht, aber es leider nicht ganz auf Stufe 60 geschafft:

Video starten Sauercrowd-Gilde verliert ihren „unkaputtbaren“ Tank kurz vor Level 60 Autoplay

Im Keller, mit kalten Dosenravioli … als wäre es wieder 2005

Was erzählen die Streamerinnen? Für alle drei Teilnehmerinnen war Sauercrowd ein denkwürdiges Event, das sie in dieser Form noch nicht erlebt hatten. Das lag zum Ersten an der Länge des Events, das von Dezember 2025 bis Februar 2026 lief. junicats hatte als WoW-Neuling bei ihrer Zusage gar nicht auf dem Schirm, was da auf sie zukommt: „Ich dachte halt, man spielt das so ein bisschen. […] Irgendwann hab ich dann realisiert: Alter, das ist jetzt dein Leben.“

Zum Zweiten kickte aber auch die WoW-Begeisterung bei den Streamerinnen rein beziehungsweise die sozialen Dynamiken, die innerhalb der Sauercrowd-Gemeinschaft entstanden. Farbenfuchs erinnert sich: „Ich habe so coole Leute kennengelernt, so viel Spaß mit denen gehabt. […] Das ist das tolle an diesem Event gewesen.“

Und zum Dritten war da natürlich auch noch der Hardcore-Faktor: Ein Fehler reichte, um den Fortschritt von unzähligen Stunden zu verlieren und den Anschluss an die Gruppe zu verlieren, mit der man zuletzt ständig durch Azeroth gezogen war. junicats hat es auf ihrem Weg auf 60 gleich viermal erwischt, was sie teils sehr mitgenommen hat: „Ich habe, glaube ich, innerhalb von 2 Monaten noch nie so viel geweint. […] Es war, als ob ich ne Trennung durchleben würde.“

junicats unterstreicht damit, wie viel Druck sich die Teilnehmer von Sauercrowd oft selbst gemacht haben, weil sie das gemeinsame Ziel unbedingt erreichen und auf dem Weg bis dahin nicht abgehängt werden wollten. Um aufzuholen, hat sie dafür sogar einen 33-Stunden-Stream eingelegt: „Macht das nicht, es ist nicht gesund.“

Wer in den ersten Jahren von WoW richtig tief in Azeroth versumpft ist, dürfte bei der einen oder anderen Anekdote der Streamerinnen grinsen. HollaDieWaldfee erzählt etwa: „Ich bin auch extra in den Keller gezogen für Sauercrowd. So richtig dieses WoW-Feeling. […] Ich hatte einen Sandwich-Maker direkt an meinem Schreibtisch […], und nen Wasserkocher für Instant-Nudeln. […] Ich hab’ auch kalte Dosenravioli gegessen. “

Ihr könnt den gesamten Talk zu Sauercrowd übrigens auf dem Twitch-Kanal von GameStar nachholen, ab 05:13:00.

Schaut auch gerne am Samstag und Sonntag bei uns auf Twitch vorbei, wir haben noch einige Highlights für euch im Gepäck. Meiner einer ist beispielsweise am Sonntag, um 10:30 Uhr auf der FYNG-Bühne, um über kommende MMORPGs zu sprechen. Das vollständige Programm findet ihr in unserer Übersicht zur großen FYNG Show auf der CAGGTUS 2026