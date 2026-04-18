HandOfBlood legt sich mit Maurice Weber an, zeigt danach 3 Indie-Games, die ihr im Auge behalten solltet

Auf der FYNG-Show von GameStar, GamePro und MeinMMO drängelte sich kurz ein gewisser HandOfBlood ins Programm, um sich mit Moderator Maurice Weber anzulegen und 3 neue Indie-Games vorzustellen.

Was ist passiert? Beim ersten Programmtag der FYNG-Show von GameStar, GamePro und MeinMMO auf der CAGGTUS 2026 drängelte sich der YouTuber und Twitch-Streamer Max „HandOfBlood“ Knabe ins Programm. Zuerst bekamen Moderator Maurice Weber und unsere Show einige Sprüche von Hänno ab:

So, Hallöchen! Also erstmal möchte ich um Entschuldigung bitten, für das bisher mittelmäßige Programm. Ich denke, gerade bei Herr Webers Mutter, die sicherlich auch zuschaut, kann man auch nochmal speziell um Entschuldigung bitten. Jetzt geht das richtig geile Programm los, bei der FYNGG, mit Doppel-G: Find your next geile Games! HandOfBlood bei der FYNG-Show auf Twitch

Im Anschluss nutzte HandOfBlood die Chance, um 3 kleine, aber feine Spiele auf Steam ins Rampenlicht zu rücken, die für den jeweiligen Release von Hännos Indie-Label Sidekick Publishing unterstützt werden. Die 3 neuen Trailer zu den jeweiligen Spielen könnt ihr euch hier auf Twitch ansehen. Im Folgenden stellen wir euch die potenziellen Perlen kurz vor.

Video starten FYNG 2026: Trailer zu unserem großen Livestream-Event Autoplay

Behaltet diese 3 Spiele auf Steam im Auge

Was ist Die in the Dungeon? Dahinter steckt ein rundenbasierten Roguelite-Spiel mit Deckaufbau, das am 1. Mai 2026 den aktuellen Early Access verlassen soll und auf Steam auf bislang 92 Prozent positive Rezensionen kommt. Statt mit Karten agiert ihr aber mit Würfeln, die ganz unterschiedliche Aktionen repräsentieren. Der Preis liegt bei schlanken 15 Euro.

Was ist Gambonanza? Auch hier liegt der finale Release auf dem 1. Mai 2026. Euch erwartet ein rundenbasiertes Schach-Roguelike mit wilden Spezialfähigkeiten und knackigen Bosskämpfen. Klingt wild, könnt ihr aber bereits im Zuge einer kostenlosen Demo auf Steam ausprobieren.

Was ist Wanderburg? Das letzte Spiel des Trios lässt euch mit einer Burg auf Rädern auf ein Mittelalter-Roguelike los, in dem ihr andere Festungen bekämpft, ganze Dörfer verschlingt und so immer mehr an Größe und Schlagkraft gewinnt. Der Release ist für irgendwann 2026 geplant, auch hier gibt’s auf Steam bereits eine Demo, die Lust auf mehr macht.

Aber nicht nur der FYNG-Freitag ist für Überraschungen gut. Schaut gerne auch am Samstag und Sonntag bei uns auf Twitch vorbei, wir haben noch einige Highlights für euch im Gepäck. Meiner einer ist beispielsweise am Sonntag, um 10:30 Uhr auf der FYNG-Bühne, um über kommende MMORPGs zu sprechen. Das vollständige Programm findet ihr in unserer Übersicht zur großen FYNG Show auf der CAGGTUS 2026