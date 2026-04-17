Find Your Next Game live von der CAGGTUS: Ab heute mit Weltpremieren, Stargästen und unserem eigenen Steam Sale!

Die FYNG CAGGTUS zündet die nächste Eskalationsstufe! Wir senden drei Tage live aus Leipzig und planen für euch unser bislang spektakulärstes Programm.

Heute geht es los mit FYNG Caggtus live aus Leipzig! Wir starten mit einem Talk zu Open Worlds, nehmen euch mit in Die Gilde: Europa 1410, schauen uns Neverness to Everness an und feiern um 17:00 Uhr die große FYNG Show mit über 20 (Welt-)Premieren! Los gehts auf dem GameStar-Twitch-Kanal.

So sieht der volle Plan aus:

Eine große Gaming-Show auf die Beine zu stellen, gleicht einem gewaltigen Puzzle, für das man anfangs noch keine Teile hat.

Entsprechend groß ist jedes Mal die Ungewissheit: Gibt es genug interessante Premieren für unsere FYNG Show? Bekommen wir spannende Gäste? Fällt uns wieder etwas ein, das euch überraschen wird?

Umso schöner nun die Gewissheit, dass wir auch für unsere nächste FYNG-Sause diese Fragen mit »Aber sowas von!« beantworten können.

Vom 16. bis zum 19. April feiern wir Find Your Next Game live von der CAGGTUS in Leipzig. Besucht uns in Halle 3, Stand 330!

Video starten Find Your Next Game live von der CAGGTUS 2026 im Trailer Autoplay

Was ist Find Your Next Game?

Find Your Next Game (kurz: FYNG) ist unsere große Live-Event-Reihe, mit der wir euch dieses ganz spezielle Gefühl eines Messebesuchs nach Hause ins Wohnzimmer transportieren wollen.

Natürlich stehen dabei immer Spiele, Technik und Entertainment im Mittelpunkt, aber uns geht es auch um mehr: Communities, der Austausch mit Gleichgesinnten, fachkundige Diskussionen und eine gepflegte Portion Quatschmachen. Das alles live und ohne doppelten Boden.

Diese spezielle Kombination kommt offenbar gut an, was es uns wiederum ermöglicht, bei jeder Show gegenüber dem Vorjahr nochmal einen draufzusetzen. Hier ein paar Fakten:

Über 25 Stunden Liveprogramm vom 16. bis zum 19. April mit Shows, Analysen, Talks und Albereien.

vom 16. bis zum 19. April mit Shows, Analysen, Talks und Albereien. Die bislang spektakulärste FYNG Show mit über 20 Trailer-, Gameplay- und Weltpremieren mit wirklich fantastischen Spielen und extravielen Überraschungen, gewohnt charmant und kompetent moderiert von Ann-Kathrin und Maurice.

über 20 Trailer-, Gameplay- und Weltpremieren mit wirklich fantastischen Spielen und extravielen Überraschungen, gewohnt charmant und kompetent moderiert von Ann-Kathrin und Maurice. Ein 900 Quadratmeter großer Stand mit wunderschöner Showbühne, vielen Sitzplätzen und einem verdammten Riesenrad!

Unsere Sendezeiten und wo ihr zuschauen könnt

Unser Show-Programm könnt ihr entweder live vor Ort in Leipzig oder auf unserem GameStar-Twitch-Kanal verfolgen oder natürlich auch hier auf eurer Lieblings-Website. Die FYNG CAGGTUS Show 2026 am Donnerstag übertragen wir außerdem auf dem GameStar-YouTube-Kanal. Das sind unsere Sendezeiten:

Donnerstag, 16. April – 18:00 Uhr bis 19:30 Uhr

Freitag, 17. April – 10:00 Uhr bis 19:00 Uhr

FYNG CAGGTUS Show: Freitag, 17. April – 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr

Samstag, 18. April – 10:00Uhr bis 19:00 Uhr

Sonntag, 19.April – 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Falls ihr nicht live dabei sein könnt, kein Problem. Einen Großteil des Programms werden wir auch als separate Videos auf GameStar, GamePro, MeinMMO sowie unseren YouTube-Kanälen veröffentlichen. Freut euch außerdem auf exklusive News und Previews zu den Neuankündigungen unserer FYNG Show!

Worauf ihr euch freuen dürft

Am liebsten würden wir euch an dieser Stelle schon alles verraten, weil wir wirklich verdammt stolz darauf sind, was wir für euch auf die Beine gestellt haben. Aber einerseits würde euch das natürlich die Überraschung verderben. Und andererseits würden wir damit so manches Embargo brechen, was insbesondere bei der eigenen Show nur so mittelschlau wäre.

Deshalb hier für euch ein paar mehr oder weniger hilfreiche Andeutungen:

Für die FYNG CAGGTUS Show 2026 haben wir fast 100 Themen diskutiert. Inzwischen bekommen wir auch Anfragen aus den USA und zu größeren Produktionen.

Wie gewohnt kuratieren wir die FYNG Show redaktionell. Freut euch entsprechend auf einen bunten Genre-Mix von Indie bis Blockbuster.

Wir machen ein paar Dinge, die wir noch nie gemacht haben. Und wenn es uns überrascht hat, dann wird es euch mit ziemlicher Sicherheit ebenfalls überraschen.

Falls es rund um FYNG zu spektakulären Reveals kommen sollte, dann könnt ihr euch natürlich darauf verlassen, dass ihr bei uns die meisten und exklusivsten Infos bekommt.

Mary hat eine Detektiv-FYNGerpuppe gehäkelt. Aus Gründen.

In guter alter FYNG-Tradition wird es auch zur FYNG CAGGTUS 2026 wieder eine FYNG-Steam-Seite geben. Dort findet ihr wie gewohnt nicht nur unseren Stream, sondern auch übersichtlich alle Titel der Show samt persönlicher Auswahl nach euren Spielvorlieben sowie – so vorhanden – spielbaren Demos.

Noch keine Tradition, aber gerade deshalb für uns umso cooler: Erstmals veranstalten wir passend zur Show unseren eigenen waschechten FYNG Steam Sale. Freut euch auf viele Sonderangebote von Herstellern, die schon mal Teil unserer Show waren.

Für uns ist der FYNG Steam Sale natürlich nicht nur ein echter Ritterschlag, sondern ein weiteres Teil für unser immer größer und schöner werdendes Puzzle.

Wir können es kaum erwarten, euch das Ergebnis zu zeigen und werden wie immer unser Bestes geben, dass ihr beim Zuschauen mindestens genauso viel Spaß habt wie wir beim Vorbereiten. Wir sehen uns in Leipzig oder im Stream!