WoW: Auch Team 2 von Sauercrowd rockt den Molten Core auf Twitch – tankt sogar ohne Feuer-Resistenz

Die zweite Gruppe der Streamer-Gilde Sauercrowd hat in WoW Classic starke Leistung gebracht. Ragnaros ist besiegt – ein weiteres Mal.

Zu Beginn wurde die Streamer-Gilde Sauercrowd von der WoW-Hardcore-Community ein wenig belächelt und viele frühe Tode sorgten dafür, dass manch einer anzweifelte, dass es jemals bis in den Geschmolzenen Kern gehen würde. Am Ende waren es so viele Streamerinnen und Streamer auf Stufe 60, dass man gleich doppelt in den Raid ziehen konnte.

Der 2. Raidkader konnte dabei die Leistung des ersten nachmachen. Es ging ohne Probleme bis zu Ragnaros und kein einziger Charakter musste sein digitales Leben lassen.

Raid 2 ohne Tode, aber einer wollte es herausfordern

Wie lief der zweite Raid? Gestern, am 23.02.2026, startete der zweite Raid-Kader von Sauercrowd um 18:00 Uhr. Weil in dieser Gruppe deutlich mehr Neulinge aus der „zweiten Reihe“ waren, gab es die Vermutung, dass hier viele nicht durchkommen werden – aber dem war nicht so. Auch der zweite Raid konnte ohne Verluste abgeschlossen werden, wenn es auch manchmal recht knapp wurde.

Gerade der Streamer „macke_machts“ sah sich beim Kampf gegen Ragnaros mehrfach dem Tod gegenüber, als seine Lebenspunkte bedrohlich weit nach unten fielen. Aber das ist auch wenig verwunderlich, wenn man bedenkt, dass er Ragnaros nahezu ohne Feuerwiderstand getankt hat. Eine Sache, für die man schon eine Menge Vertrauen in die eigenen Heiler braucht, die im entscheidenden Moment hoffentlich nicht gerade in die Lava geschubst wurden. Den Try könnt ihr in diesem Video ab 6:13:00 sehen:

Wie geht es mit Sauercrowd weiter? Auch wenn die Gilde Sauercrowd weiter bestehen bleibt und das Event nicht offiziell als „beendet“ erklärt wurde, dürfte die Aufmerksamkeit nun nach und nach etwas abflachen. Immerhin war das große, erklärte Ziel von Anfang an, den Geschmolzenen Kern mit der Gilde zu besuchen und Ragnaros dabei die Lebenslichter auszupusten. Das ist gelungen – nicht nur einmal, sondern gleich zweimal. Eine Leistung, von der viele zu Beginn nicht dachten, dass sie möglich wäre.

Natürlich ist es aus Zuschauersicht ein wenig schade und vielleicht langweilig, dass das große Finale jetzt ohne Tode oder richtige Probleme über die Bühne ging. Das liegt aber vor allem an der intensiven Planung und Vorbereitung. Rückblickend muss man wohl sagen: Der Weg war das Ziel und der Geschmolzene Kern lediglich der krönende Abschluss. Vor allem ist das aber eine Leistung, auch mit den vielen WoW-Neulingen, die Sauercrowd jetzt niemand mehr nehmen kann.

Die erste Raidgruppe von Sauercrowd konnte über 200.000 Zuschauer anlocken – das war ein richtiges Spektakel.