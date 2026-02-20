Sauercrowd hat so viele Streamer auf Stufe 60, definiert Kader und Termin für den 2. Raid

In einer zweiten, ebenfalls aufwendig inszenierten Draft-Runde hat die Twitch-Gilde Sauercrowd ihren nächsten Raid-Kader und einen Termin für den Geschmolzenen Kern vorgestellt.

Wann startet der zweite Raid von Sauercrowd? Während sich der erste Raid von Sauercrowd am Sonntag, den 22. Februar 2026 (ab 15 Uhr), in den Geschmolzenen Kern stürzen wird, ist die Premiere des zweiten Raid-Kaders für Montag, den 23. Februar 2026 geplant, und zwar für 18 Uhr.

Wer ist beim zweiten Raid dabei? Genau das haben Mowky, Syrenia und Laranas bei einer launig inszenierten Draft-Runde am 19. Februar 2026 verraten. Ihr könnt das Event unter anderem auf YouTube nachholen. Die folgenden Teilnehmer wurden für den 2. Raid-Kader von Sauercrowd bestimmt beziehungsweise über eine Verlosung gezogen:

Gruppe 1:

Hornisse86 (Jäger, Schadensverursacher, Puller)

Dianaxanton (Magier, Schadensverursacher)

Syrenia (Paladin, Heiler, Raidleiter)

Macke Machts (Krieger, Off-Tank)

MeeresTV (Main-Krieger, Tank)

Gruppe 2:

MrMoreGame (Jäger, Schadensverursacher)

Simonalexanderfelix (Priester, Heiler)

Schmusetiger (Paladin, Heiler)

Slayjka (Jäger, Schadensverursacher)

MatteoDruid (Main-Krieger, Tank)

Gruppe 3:

RudiRudwin (Jäger, Schadensverursacher)

Femba (Schurke, Schadensverursacher)

EisMelone (Paladin)

Gucciwarrior (Krieger, Schadensverursacher)

Junicats (Paladin, Heiler)

Gruppe 4:

Fabiyond (Krieger, Schadensverursacher)

Ailenax (Priester, Heiler)

Segal (Krieger, Schadensverursacher)

Noserino (Krieger, Schadensverursacher)

Nicistemmler (Druide, Schadensverursacher)

Gruppe 5:

Drjayfisto (Magier, Schadensverursacher)

Matjesfilet (Krieger, Off-Tank)

Meloonie (Priester, Heiler)

WildMics (Hexenmeister, Schadensverursacher)

AbuAbuAladin (Priester, Heiler)

Gruppe 6:

Kevinostphal (Magier, Schadensverursacher)

Pillebrille (Jäger, Schadensverursacher)

Fixx (Magier, Schadensverursacher)

Miaow (Priester, Heiler)

Fentsy (Schurke, Schadensverursacher)

Gruppe 7:

KnowMe (Jäger, Schadensverursacher)

Dom_vom_Gym (Hexenmeister, Schadensverursacher)

Sukidingels (Priester, Heiler)

Bladeshow (Magier, Schadensverursacher)

Braex (Krieger, Schadensverursacher)

Gruppe 8:

DerHassmann (Priester, Heiler)

Baso (Druide, Heiler oder Schadensverursacher)

Laranas (Jäger, Schadensverursacher, Raidleiter)

OdinakaJesus (Magier, Schadensverursacher)

Jonsman (Schurke, Schadensverursacher)

Wie bewertet unser WoW-Veteran Karsten Scholz den zweiten Kader? Zuerst der Hinweis: Die Gruppen des Raids sind natürlich noch nicht final aufgebaut – die sind durch die zufälligen Ergebnisse der Verlosung sehr wild geworden. Um das Maximum aus allen Buffs herauszuholen, wird die Raidleitung noch allerlei Anpassungen bei den Positionierungen vornehmen.

Anders als Raid 1 mussten Laranas und Syrenia schauen, welche Sauercrowd-Mitglieder noch verfügbar sind und welche von denen überhaupt Lust haben, beim zweiten Raid mitzumachen – von mehreren Streamern haben sie wohl keine Rückmeldung erhalten.

Das spiegelt auch der Kader wider, der nicht ganz so auf Sicherheit ausgelegt ist wie der erste Kader: es gibt weniger Hexenmeister (2 statt 4) und eventuell auch weniger Heiler. Dennoch hat der Raid sehr gute Chancen, tief in den Geschmolzenen Kern vordringen zu können. Denn auch hier treffen diverse WoW-Neulinge auf sehr erfahrene Veteranen wie beispielsweise MeeresTV und MatteoDruid. Zwei andere Spieler sind indes leider bei keinem der beiden Raids am Start, obwohl sie fest eingeplant waren.