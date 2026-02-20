Kurz vor dem Raid verliert Sauercrowd seinen Barden und einen Magier, der 6 Versuche auf Stufe 60 gebraucht hatte

„Es ist etwas sehr Schlimmes passiert“ – Wenn der erfahrene WoW-Streamer Sieglinde mit diesen Worten einen Clip zu Sauercrowd einleitet, ist für alle Fans des Hardcore-Projekts klar: Es gab bittere Verluste für die Twitch-Gilde.

Wen hat es erwischt? Kurz vor dem ersten Raid der Sauercrowd-Gilde im Geschmolzenen Kern hat es zwei fest eingeplante Teilnehmer im Dungeon Obere Blackrockspitze erwischt: Jan Hegenberg und Vassilly. Die beiden Unglücke passierten im Kampf gegen Endboss General Drakkisath.

Was ist Vassilly passiert? Der Magier hatte die Aufgabe, den Boss zu pullen und aus dem Raum zu ziehen, damit der Rest des Trupps in Ruhe die Diener des Bosses bekämpfen kann. Der Streamer hat diese wichtige Extraaufgabe noch nie gemacht, daher liefen Kleinigkeiten noch nicht optimal.

Er stand beim Pull beispielsweise nicht auf maximaler Reichweite und das erste Blinzeln kam einen Tick zu spät – was mit Blick auf Unglück 2 wichtig gewesen sein dürfte.

Wenn Magier die Bedrohung des Bosses auf sich ziehen, wirken sie – wenn die Gruppe dafür das Ok gibt – Eisblock, damit der Boss wieder zur Gruppe zurückkehrt. Je nach Distanz reicht die Dauer eines Eisblock aber nicht, um Drakkisath vom mittlerweile freien Tank einsammeln zu lassen. Dann muss der Magier seine Frost-Abklingzeiten mit einem Zauber zurücksetzen und erneut Eisblock wirken.

Letzteres hatte Vassilly offenbar nicht auf dem Schirm. Nach Ablauf seines Eisblocks wollte er zurück zur Gruppe laufen und stand plötzlich vor dem Drachkin. Der Boss verpasste ihm erst einen Schlag und dann einen Feuerangriff mit dem Namen Großbrand, der über Zeit hohen Schaden verursacht und das Opfer einige Sekunden lang chancenlos hin und her taumeln lässt. Ohne nahen Heiler überlebt man das nicht.

Eine Analyse der beiden Hardcore-Tode findet ihr auch auf dem YouTube-Kanal von WoW-Veteran Sieglinde:

Pech im falschen Moment

Was ist Jan Hegenberg passiert? Bevor Drakkisath den Raum verließ, um Vassilly zu jagen, blieb er kurz stehen, um der Gruppe einen Flammenstoß zu hinterlassen (das ist eine schädliche Fläche auf dem Boden, in der man nicht stehen sollte). Außerdem wirkte er Großbrand auf den Schurken von Jan Hegenberg – der in dem Moment blöderweise noch im Feuer vom Flammenstoß stand.

Es prasselte also in sehr kurzer Zeit sehr viel Schaden auf den Schurken ein, der aufgrund des Kontrollverlusts auch nicht aus der Schadensfläche herauslaufen konnte.

Die Heiler hatten nun die Herausforderung, dass Jan Hegenberg zehn Sekunden lang enorm viel Heilung benötigt, aber sich auch die Tanks von den Elitewachen ordentliche Kellen einfangen (wobei einer sogar einen Heilung verringernden Effekt auf sich hatte).

Dass man in so einer Situation die Tanks priorisiert, ist nachvollziehbar. Umso mehr, weil Jan Hegenberg eigentlich nie hätte einen Großbrand abbekommen dürfen – der geht immer auf den höchsten in der Aggro-Liste, was normal der Tank ist.

Wie hätte man das verhindern können? Vassilly hätte aus maximaler Reichweite zweimal Frostblitz, dann Gegenzauber und dann so schnell wie möglich Blinzeln wirken müssen, um die Chance zu minimieren, dass der Boss kurz stehenbleibt. Mit zwei Eisblocks in Folge hätte der Magier zudem sicher die Aggro des Bosses verloren.

Außerdem minimiert man die Gefahr, wenn man die Tanks die beiden Elitewachen erst einmal sicher einsammeln lässt, während der Rest der Gruppe mit sicherem Abstand die Show genießt und erst dann angreift, wenn Drakkisath weg ist und die Diener positioniert sind. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass der Großbrand auf Jan Hegenberg letztlich einfach nur großes Pech war.

Warum sind die beiden Hardcore-Tode so bitter? Aus gleich mehreren Gründen:

  • In den beiden Stufe-60-Charakteren steckte mittlerweile unfassbar viel Spielzeit und Fortschritt.
  • Am 22. Februar findet der erste Raid von Sauercrowd statt und Jan Hegenberg sowie Vassilly waren fest für den Tag eingeplant.
  • Jan Hegenberg ist der Barde des Sauercrowd-Projekts und durch seine Songs eine lebende Legende innerhalb der WoW-Community. Ihn im Geschmolzenen Kern zu sehen, wäre echt toll gewesen. Er hätte sicherlich hier und da für richtig gute Stimmung gesorgt.
  • Vassilly hat sich regelrecht auf Stufe 60 und in den Raid hochgeackert. 6 Versuche hat es gedauert. Immer wieder und wieder passierten ihm beim sogenannten AoE-Leveln (man zieht viele Gegner zusammen und bombt diese mit den Frostzaubern des Magiers weg) tödliche Unglücke.

Wer am Sonntag die Plätze von Vassilly und Jan Hegenberg einnehmen wird, ist aktuell unklar. Schließlich hat der zweite Raid gestern Abend (am 19. Februar 2026) erst den Kader bekannt gegeben. Wenn ihr wissen möchtet, wer beim ersten Raid noch am Start ist, schaut hier vorbei: Sauercrowd legt die 40 Twitch-Streamer des ersten Raids fest, Metashi und HandOfBlood gehen auf Nummer sicher

