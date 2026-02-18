Erster Raid von Sauercrowd: Das ist zu Termin, Dauer, Kader, Ersatzbank und zur 2. Gruppe bekannt

Die beiden Leiter des ersten Sauercrowd-Raids, Falgan und HandOfBlood, haben sich auf Twitch zusammengesetzt, um die Rahmenbedingungen für den 22. Februar 2026 vorzubereiten. MeinMMO fasst euch alles Wichtige zusammen.

Wann startet der erste Raid von Sauercrowd? Der erste Raid von Sauercrowd im Geschmolzenen Kern von WoW Classic Hardcore soll am Sonntag, den 22. Februar 2026, starten.

Wie lange soll der erste Raid von Sauercrowd laufen? Beim Gilden-Meetings hatte Metashi zwar angekündigt, dass der erste Raid bis zu 7 oder 8 Stunden (und damit bis in den Abend) laufen könnte, doch haben die beiden Raidleiter Falgan und HandOfBlood einen etwas konservativeren Plan.

Woher kommen die Infos? Die beiden Raidleiter Falgan und HandOfBlood haben öffentlich über die Vorbereitung des ersten Raids von Sauercrowd gesprochen. Ihr könnt das gesamte Gespräch der beiden etwa auf dem YouTube-Kanal von Sieglinde nachholen.

Man möchte nach den ersten Stunden, beispielsweise nach dem Sieg über Garr, die Stimmung im Schlachtzug einholen, ob es weitergehen soll oder nicht. HandOfBlood hält es für recht unrealistisch, dass Ragnaros bereits beim ersten Raid fällt. Man möchte diesen Kill auf keinen Fall übers Knie brechen und durch zu starkes MinMaxing die vielen WoW-Neulinge überfordern.

Wichtiger ist es den Raidleitern, dass man zwar gut durchkommt, aber gleichzeitig auch die Stimmung locker und gut ist. Zudem rechnen die beiden Verantwortlichen mit einigen Pausen und Verzögerungen.

Wie sieht der Plan aus? Der Schlachtzug wird zuerst Trash farmen, um eine Quest voranzutreiben, die für das Löschen der Runen im Geschmolzenen Kern essenziell ist. Denn nur wenn alle Runen in der Instanz gelöscht sind, kann man die letzten beiden Bosse des Raids bekämpfen.

Sobald genug Spieler diese Quest erfüllt haben, werden diese von bereitstehenden Sauercrowd-Mitgliedern zum zugehörigen Questgeber geportet. Dort nehmen sie dann den Folgeauftrag an, für den sie bestimmte Bosse aus dem Raid besiegen müssen. Via Hexenmeister-Port geht es dann zurück vor die Instanz. Das wiederholt sich dann noch einmal, wenn auch diese Quest bewältigt ist.

Ansonsten könnte es noch weitere Pausen geben, wenn sich die Raidleitung dazu entscheiden sollte, einige der World Buffs aufzufrischen oder sich einen wichtigen Buff für Feuer-Widerstand in der nahen Blackrockspitze zu holen. Rechnet am Sonntag also immer wieder mit Unterbrechungen.

Keine feste Ersatzbank, um den 2. Raid zu unterstützen

Mit welchem Kader geht’s in den Geschmolzenen Kern? Der Kader des ersten Schlachtzugs wurde im Zuge eines Drafts bekannt gegeben. Ihr findet die genau Aufstellung in diesem Artikel:

Gibt es eine Ersatzbank? HandOfBlood und Falgan haben sich dagegen entschieden, eine feste Ersatzbank zu bestimmen. Wenn durch Ausfälle Bedarf für Ersatz sein sollte, möchte man gezielt potenzielle Kandidaten ansprechen oder einen spontanen Aufruf raushauen.

Was ist mit einer zweiten Raid-Gruppe? Dass es keine feste Ersatzbank für den ersten Schlachtzug geben soll, liegt daran, dass mehrere Spieler von Sauercrowd bereits umtriebig am Aufbau eines zweiten Raids arbeiten. Um diesem zweiten Raid keine Steine in den Weg zu legen, verzichten HandOfBlood und Falgan auf eine feste Ersatzbank.

Könnten weitere Raids folgen? HandOfBlood geht aktuell davon aus, dass es mehrere Raid-Besuche dauern könnte, bis Ragnaros liegt. Zudem hat Hänno in seinen Streams bereits mehrfach erklärt, dass er auch darüber hinaus Lust darauf hätte, den Sauercrowd-Raid fortzuführen.

Das klappt natürlich nur, wenn sich genug Streamer finden, die dem Projekt auch nach dem ersten Raid erhalten bleiben. Aktuell ist die Gilde jedoch groß und täglich erreichen neue Charaktere die Maximalstufe 60. Wohl nicht mehr am Start ist JenNyan: Twitch-Streamerin zieht sich nach 270 Stunden Grind bei Sauercrowd zurück: „Jeder darf enttäuscht sein“