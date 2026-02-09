Der erste Raid von Sauercrowd stand auf der Kippe – Jetzt hat die Gilde so viele 60er, dass man über eine zweite Gruppe nachdenkt

Für den Besuch im Molten Core steht für Sauercrowd nun ein definitiver Termin, der nicht mehr verschoben wird. Und noch mehr: Die Gilde hat mittlerweile so viele Spieler auf der Maximalstufe in WoW Hardcore, dass die Leitung zwei Schlachtzugsgruppen in Erwägung zieht. Metashi betont jedoch: man wolle das nicht erzwingen.

Warum stand der Raid auf der Kippe?

Das ursprüngliche Ziel des Sauercrowd-Projekts war der Besuch des Geschmolzenen Kerns, des ersten Raids in WoW Classic. Man wollte möglichst viele Spieler, Veteranen wie Neulinge, auf Stufe 60 bringen und Ragnaros eins über die Rübe ziehen.

Nach anfänglichem Elan schien der Plan dann auch aufzugehen. Trotz einiger Rückschläge haben sich die Spieler gut gehalten. Dann gab es die ersten Krisen: ein falscher Call hat gleich drei Spieler auf hoher Stufe zum Neuanfang gezwungen, hunderte Stunden Spielzeit waren futsch.

Schließlich hat die Aussage von Metashi zum bereits gestarteten The Burning Crusade geklungen, als wäre das Projekt am vorzeitigen Ende angekommen. Die Bedenken sind jetzt aus dem Weg geräumt, der erste Raid steht definitiv an.

Das ist aktuell das Ziel: Nachdem der Raid auf den Molten Core ursprünglich für den 15. Februar geplant war, wurde der Start nochmal um eine Woche verschoben. Am Sonntag, den 22. Februar, soll es nun definitiv um 15 Uhr losgehen.

Im letzten Gilden-Meeting verspricht Metashi, dass dieser Termin auch nicht mehr verschoben werde (auf YouTube). Der Gildenleiter betont, man wolle dafür sorgen, dass auch alle mitkommen können und sich ausreichend Zeit nehmen:

Es ist und bleibt der 22.2. […] Raid-Start wird gegen 15 Uhr sein. Weil wir planen wirklich, zwischen 5 und 8 Stunden zu raiden. Wir wollen das safe machen. Wir wollen dem Ganzen eine ehrliche Chance geben für die bestmöglichen Chancen, das zu clearen. Das heißt, plant bitte den ganzen Nachmittag, Abend, früher Abend ein. Muss auch bösäuglich sagen, wenn wir jemand in den Raid mit reinnehmen und der sagt dann nach zwei Stunden: „Ich muss weg, weil ich habe noch einen Termin, ich muss Harry Potter im Kino gucken“, das wäre echt Monka. Metashi auf YouTube, etwa ab Minute 22:31

Metashi geht jedoch noch einen Schritt weiter und sagt, dass es durchaus möglich wäre, sogar einen zweiten Raid zu starten. Nachdem er selbst kürzlich Stufe 60 erreicht hat und Papaplatte mittlerweile mit seinem zweiten Charakter ebenfalls wieder auf Maximalstufe spielt, habe die Gilde bereits über 100 Spieler auf Level 60 – und 20-25 weitere hätten noch gute Chancen, sie in den nächsten Tagen zu erreichen.

Es standen Befürchtungen im Raum, dass The Burning Crusade Sauercrowd frühzeitig enden lässt. Hier das neue Cinematic zur Erweiterung:

Über 100 Spieler auf Stufe 60, aber zwei Raids sind nicht garantiert

Ein voller Schlachtzug in WoW Classic umfasst 40 Spieler. Mit 100 Charakteren könnte man also locker zwei Raids füllen, mit den potentiell 20 weiteren sogar insgesamt drei. Allerdings geht das nicht so ohne weiteres, denn nur 40 Leute alleine reichen nicht aus. Die Gruppe muss „funktionieren“:

es müssen ausreichend Tanks und Heiler vorhanden sein

in Classic sind zudem einige Klassen (wie Paladine) wichtig, die bestimmte Buffs verteilen können

und zuletzt braucht jede Gruppe auch erfahrene Raid-Leiter, die alle Taktiken kennen und Ansagen machen können, damit nicht alle bei der ersten Fähigkeit sterben

Der Gildenleiter betont deswegen beim Meeting, dass man darauf achten wolle, die Gruppen vernünftig aufzuteilen und einen zweiten Raid nur dann auf die Beine zu stellen, wenn gewährleistet werden kann, dass er Chancen auf Erfolg hat.

Zudem brauche man Ersatzspieler für alle Eventualitäten. Schon bei Progress-Raids in Retail ist es üblich, deutlich mehr Spieler im „Kader“ zu haben als in die Gruppe passen. In WoW Hardcore kann es durchaus passieren, dass Charaktere mittendrin buchstäblich wegsterben.

Wann genau der zweite Raid losziehen wird – falls es ihn gibt – ist offenbar noch nicht ganz beschlossen. Laut Metashi solle er wohl zeitgleich stattfinden. Der Experte Sieglinde findet, wie er in seinem Video sagt, jedoch einen zweiten Termin sinnvoller, um mehr Leute abholen zu können.