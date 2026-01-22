Ist WoW TBC Classic das Ende von Sauercrowd? Aussage von Metashi enttäuscht Twitch-Streamer und Community

Eine Aussage von Sauercrowd-Mitgründer Metashi sorgt aktuell für hitzige Diskussionen unter den Twitch-Streamern und innerhalb der Community. Ist das Hardcore-Projekt in WoW Classic noch vor dem ersten Raid-Besuch zum Scheitern verurteilt?

Was hat Metashi gesagt? Der deutsche Twitch-Streamer und WoW-Enthusiast levelt aktuell in WoW Classic Hardcore seinen zweiten Krieger hoch. Seinen ersten Charakter (und 2 Gildenmitglieder) hatte es vor knapp einer Woche im Tempel der Sümpfe des Elends erwischt.

Als er beim Leveln im Schlingendorntal am 21. Januar 2026 eine kritische Situation überlebt hatte, erklärte Metashi seiner Community auf Twitch: „Ich bin mir relativ sicher, wenn wir noch einmal sterben, dann würden wir TBC gehen. Deswegen ist es oberste Priorität, das wir nicht sterben. Deswegen bin ich gerade fast schon sauer auf mich.“

Metashi spielt dabei auf die Erweiterung Burning Crusade an, die am 6. Februar 2026 in der Jubiläumsversion von WoW Classic startet. Das erste Raid-Tier von TBC Classic soll dann am 20. Februar öffnen.

Wie fallen die Reaktionen auf diese Aussage aus? Metashi hatte in den vergangenen Wochen kein Geheimnis daraus gemacht, dass er auf den neuen TBC-Servern gerne eine Community-Gilde aufmachen möchte. Dass er bei einem erneuten Hardcore-Tod in WoW Classic keinen dritten Charakter hochleveln würde, kommt bei diversen Mitgliedern der Twitch-Gilde nicht gut an.

Bei einer Diskussion zwischen mehreren Sauercrowd-Mitstreitern konnte die Community auf Twitch live dabei sein. Dort sind es vor allem Dhalucard und Sieglinde, die sich kritisch über die Aussage von Metashi äußern. Die beiden WoW-Veteranen gehören zu den ersten 60ern bei Sauercrowd und investieren seitdem täglich eine Menge Zeit, um der Gilde zu helfen und Raid-bereit zu werden.

Für die beiden Streamer ist Metashi aufgrund seiner Verbundenheit zu WoW Classic das Gesicht von Sauercrowd. Gerade von ihm so eine Aussage zu hören, könnte fatal für das gesamte Projekt sein.

Ich verstehe den Frust hinter der Aussage. Er streamt ja immer von 8 bis 15 Uhr. Ist ja normal und er macht ja manchmal auch länger. Das weiß ich. Das heißt, er spielt halb so viel, wie wir. Wenn wir 2 Wochen gebraucht haben [auf Stufe 60], dann braucht er wahrscheinlich 4. Und deswegen checke ich das. Aber das so auszudrücken … es müssen sicherlich auch noch andere Leute arbeiten, die in dem Projekt sind. Und die Leute, die sich beworben haben, sind noch nicht einmal in der Gilde und müssen das auch irgendwie schaffen. Das wirkt jetzt irgendwie so: Es gibt zwar kein offizielles Datum für den Raid, aber wenn ich jetzt sterbe, schaffe ich es nicht mehr, mich rechtzeitig vorzubereiten, und eigentlich hab ich auch Bock TBC zu spielen. Bei sowas habe ich so ein bisschen das Gefühl, wir werden gerade fallengelassen. Dhalucard auf Twitch

Sieglinde ergänzt in der Diskussion: „Du darfst so einen Zeitdruck in Hardcore eigentlich gar nicht haben. OnlyFangs hatte ja doppelt so viele Leute wie wir und die haben, glaube ich, 14 Wochen gebraucht. Ich glaube 14 oder 12 Wochen. Wir sind in Woche 4 jetzt. Jetzt das nur noch einen Monat durchzuknallen, ist halt wirklich knapp.“

Fakten-Check: Der erste Raid von Onlyfangs fand am 16. Dezember 2023 in Onyxias Hort statt, nach 3 Monaten Vorbereitung (Quelle: icy-veins.com).

In der Diskussion bekommen aber auch die anderen Gildenleiter, also HandOfBlood und Papaplatte, ihr Fett weg. Der Vorwurf: Sie würden von den anderen Mitgliedern vollen Einsatz verlangen, den sie selbst nicht zu bringen bereit sind.

Ich habe ein klein bisschen das Gefühl – und das ist das, was ich so ein bisschen schade finde -, dass das, was von der Gildenleitung erwartet wird: Die Hochstufigen müssen den anderen helfen, am Ende zieht man sich, boostet sich durch Dungeons, Pre-BIS farmen, dann müssen die Tränke machen, irgendeiner muss den Ruf farmen, damit wir die Runen löschen können und so. Dass das alles Aufgaben sind, die zwar irgendwer machen soll, aber keiner von den Leuten, die uns leiten. Also ja, farm DU mal die Kräuter für alle. DU das Leder, und DU die Erze, und DU den Ruf. Und WIR chillen jetzt auf Level 60 und warten, bis der Raid kommt. So wirkt es ein bisschen. Dhalucard auf Twitch

Dhalucard bezieht sich dabei auch auf Aussagen, die Papaplatte und HandOfBlood in der jüngeren Vergangenheit getroffen haben sollen. In denen ging es darum, ab dem Erreichen von Stufe 60 die Spielzeit in WoW Classic herunterzufahren, um auf den jeweiligen Kanälen häufiger wieder andere Themen bespielen zu können.

Der WoW-Veteran ist sich sicher: „Wenn Hänno mit Stufe 60 weniger spielt, dann schafft er es ja auch nicht, drei oder vier Stunden am Tag Kräuter für die Gilde zu farmen oder zu angeln oder so, und dann noch sein Pre-BIS-Gear für den Raid zu besorgen.“

Sieglinde zieht daraus schon jetzt eine erste Konsequenz und wird sich auch einige Tage Pause vom Sauercrowd-Projekt gönnen, um Anfang Februar in TBC Classic reinzustarten. Dhalucard indes räumt ein, dass er nach der Aussage von Metashi wohl eher keine Lust mehr hätte, bei einem Hardcore-Tod seines Schurken erneut einen Charakter hochzuziehen.

„Das Projekt wurde von der Gildenleitung damit mehr oder weniger beendet“

Wie reagiert die Community auf das Thema? Auf Reddit werden die Aussagen der Sauercrowd-Leitung hitzig diskutiert. Ein großer Teil der Community zeigt sich vor allem von Metashi enttäuscht. Das scheint aber auch daran zu liegen, dass viele von Papaplattes Führungsqualitäten nicht allzu viel erwartet hatten. HandOfBlood wird indes immer wieder auch in Schutz genommen.

TheOnlyKlein schreibt auf Reddit: „Die Gruppe um Dhalu und Sieglinde grinden sich den Arsch ab und werden von der Gildenleitung wirklich nur Hopps genommen, unfassbar. Dass aber ein Papaplatte ein ungeeigneter Leiter ist, der sowas sowieso nicht durch zieht, das hätte einem vorher klar sein müssen.“

Vaentix erklärt auf Reddit: „Vergleicht das mit Onlyfangs, die hatten zu Beginn mehr als doppelt so viele Teilnehmer. Hatten 3 Monate gebraucht und Sauercrowd macht schon nach 4 Wochen Stress, dass das Event bald durch sein soll. Das wird so nichts werden. Und die Aussage finde ich leider extrem Schade von Metashi, da alle neueren Spieler so keinen Anreiz mehr haben.“

Bronto131 begräbt das Projekt auf Reddit bereits: „Das Projekt wurde von der Gildenleitung damit mehr oder weniger beendet. Sehr schade, mit einer anderen und motivierenderen Leitung hätten die easy MC Raiden können. Soviel motivierte Leute, die trotz späten Tods so motiviert sind, und dann so eine unmotivierte Gildenleitung. Schade um das Event.“

Plane-Fig6274 kritisiert auf Reddit vor allem Metashi und Papaplatte: „Wer Metashi was länger verfolgt, sollte 0 überrascht sein. Er geht immer nur mit dem Hype, hat aber selbst kein Durchhaltevermögen. Wenn Kevin gestorben wäre, wäre er auch schon längst raus. Der würde es nicht schaffen, einen zweiten Char zu Leveln. Hänno tut mir da echt leid, er scheint der einzige Leader zu sein, der die ganzen Worte vor dem Event auch wirklich ernst gemeint hat.“

Ob die Gilde am Ende tatsächlich nicht einmal im Geschmolzenen Kern stehen wird, wissen wir aber erst in ein paar Wochen genau. Klar ist, dass man dafür einen Schlachtzug aus 40 vorbereiteten Stufe-60-Charakteren benötigt. Dafür müssen aber noch einige Mitglieder die beschwerliche Level-Phase überstehen: