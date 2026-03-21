Eine Version von WoW ist zu schwer, verhindert eine Fortsetzung vom großen Vorbild von Sauercrowd

Nachdem das Sauercrowd-Event in WoW in Deutschland ein großer Erfolg war, sollte das Original mit seiner dritten Staffel bald schon für neue Momente sorgen. Jetzt folgt die große Absage der Streamer.

Was ist OnlyFangs? OnlyFangs ist ein Streamer-Projekt in World of Warcraft, das sich bereits in 2 Staffeln großer Beliebtheit bei den Zuschauern erfreute. Gespielt wurde bisher WoW Classic Vanilla im Hardcore-Modus mit einigen besonderen Regeln:

Es gibt Permadeath bei den Charakteren: Wer stirbt, beginnt von vorne

Nur Streamer und Content Creator dürfen teilnehmen

Fortschritt wird strukturiert und als Gruppe organisiert

Es gibt klar definierte Ziele

Das Ausnutzen von Loopholes oder Exploits wird nicht toleriert

Auf dem gleichen Konzept basiert auch das deutsche Pendant Sauercrowd, das im Februar 2026 erfolgreich zu Ende ging. Eigentlich liefen schon die Planungen für die dritte Staffel von OnlyFangs, doch jetzt folgt die Absage.

Hier könnt ihr ein entscheidendes Ereignis aus Sauercrowd sehen:

OnlyFangs 3 ist abgesagt

Wie steht es um die dritte Staffel? Obwohl sich Fans und Content Creator schon auf die kommende Staffel in WoW The Burning Crusade gefreut hatten, folgt nun die Absage. In einem Clip liest Twitch-Streamer Sardaco das offizielle Statement von OnlyFangs-Gründer Sodapoppin vor.

Darin heißt es, es werde kein OnlyFangs 3 zum aktuellen The Burning Crusade geben. Man wolle das Event auf unbestimmte Zeit verschieben und es nicht forcieren. Laut der Stellungnahme sei der Hardcore-Modus von WoW TBC nicht realisierbar für neue WoW-Spieler und würde nur „Schwitzer“ ansprechen.

Die Herausforderungen der Erweiterung seien um einiges härter als bei den Events zuvor und die Herausforderung damit noch um einiges größer.

Weil Sodapoppin allerdings kein kleines Event möchte, überspringt er das aktuelle Add-on lieber und wartet ab, was Classic+ zu bieten hat. Falls sich die Teilnehmer selbstständig um ein Event kümmern wollen, würde er sie nicht aufhalten, aber auch nicht daran teilnehmen.

Für den Gründer ist klar: OnlyFangs 3 muss groß und vielfältig werden und soll nicht nur aus den internationalen Top-WoW-Streamern bestehen.

Hier könnt ihr das ganze Statement sehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Wann ist mit der neuen Staffel zu rechnen? OnlyFangs 3 ist zwar erstmal abgesagt, doch wie der Gründer in dem Statement erklärt, könnte es mit Classic+ die nächste Staffel geben. Classic+ oder eine neue Season of Discovery sind allerdings bislang noch nicht von Blizzard angekündigt worden. Im Laufe des Jahres soll es aber ein Update zu kommenden Classic-Inhalten geben.

Es kann also sein, dass die neue Staffel erst später im Jahr oder gar erst 2027 an den Start geht. Vielleicht kommt es dabei sogar zu einer Zusammenarbeit mit Sauercrowd, was sicher einige Fans interessant fänden.

Dass OnlyFangs 3 nun erstmal nicht stattfindet, ist für die Teilnehmer und Fans sicher schade. Gleichzeitig ist es für den Veranstalter wichtig, ein gutes und großes Event mit vielen Streamern zu ermöglichen und nicht für schlechte Stimmung durch ein zu hartes WoW zu sorgen. Für gute Stimmung haben diese Gewinner gesorgt: 7 Twitch-Streamer gingen als Gewinner aus Sauercrowd – drei bleiben bei WoW