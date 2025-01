Eine einzige Gilde sorgt gerade dafür, dass WoW auf Twitch extrem beliebt ist

World of Warcraft hat gerade großen Erfolg auf Twitch. Das kann man recht eindeutig einer einzigen, großen Gilde zuschreiben.

Eigentlich ist in World of Warcraft gerade nicht besonders viel los. In The War Within warten alle auf den ersten, richtig großen Content-Patch und in Classic passiert seit dem Start der „Anniversary“-Realms auch nicht mehr viel.

Dennoch ist World of Warcraft gerade extrem beliebt, vor allem auf Twitch. Regelmäßig und andauernd ist das Spiel in den Top 5 zu finden. Der Grund dafür ist primär eine Gilde, die alles richtig macht.

Was ist bei WoW und Twitch los? Schaut man sich die aktuellen Charts auf Twitch an, dann ist zu sehen, dass World of Warcraft in den vergangenen Wochen immer in den Top 5 zu finden ist oder zumindest an diesen kratzt. Mal auf Platz 6, mal auf Platz 7, hin und wieder auch mal auf Platz 3. Mit 60.000 bis 80.000 Zuschauern behauptet sich das inzwischen recht alte Spiel gegen Konkurrenten wie Fortnite, Valorant, GTA V und manchmal sogar Minecraft.

Warum ist WoW auf Twitch so beliebt? Das liegt vor allem an der WoW-Gilde „OnlyFangs“, die vor allem aus bekannten Streamern besteht. Die Gilde spielt World of Warcraft im Hardcore-Modus, betreibt dazu aber Rollenspiel, wie man es vielleicht schon vom GTA5-RP kennt. Das heißt, die Streamerinnen und Streamer spielen die Rolle ihres Charakters aus und handeln so, wie es ihr Charakter tun würde.

Was macht OnlyFangs so besonders? OnlyFangs hat sich eine ganze Menge Regeln auferlegt, damit die Gilde als Unterhaltung funktioniert. So mussten die Teilnehmer zuvor einen kleinen Persönlichkeitstest abschließen, anhand dessen dann ihr gespieltes Volk gewählt wurde. Das limitierte natürlich die Auswahl der verfügbaren Klassen. Gleichzeitig verstehen die verschiedenen Völker sich als kleinere „Fraktionen“ innerhalb der Gilde – sodass etwa die Orcs gemeinsam agieren oder auch die Untoten zusammenarbeiten. Das führt immer wieder zu Rivalitäten und amüsanten Vorfällen.

Dazu kommt, dass die Gilde recht viele große Namen aus dem Streaming-Bereich vereint. Teil der Gilde sind bekannte Streamer wie Sodapoppin, Tyler1, Mizkif, PirateSoftware, TimTheTatman oder Jaythebard. Da ist für jeden etwas dabei – egal ob man wildes, emotionales Geschrei oder eher ruhige Unterhaltung sucht.

Für Zuschauer hat das Ganze etwas von einer großen Daily Soap, die man im Kern auch begreifen kann, wenn man gar keine Ahnung von World of Warcraft hat. Das Fantasy-Setting ist dennoch leicht zu verstehen. Das ganze Drama und der Humor entsteht zumeist aus dem jeweiligen Augenblick – da wird einfach eine große Hinrichtung zelebriert, um einen Schummler zu bestrafen oder ein einziger, unaufmerksamer Moment führt dazu, dass die Führung der Gilde auf eine andere Person übergeht.

Weil sich das Ganze über mehrere Streamer verteilt, ist es auch quasi unmöglich, alle Vorfälle gleichzeitig im Blick zu behalten. Während PirateSoftware etwa unterhaltsame Begegnungen mit einem eigentlichen einfältigen Orc hat, der jetzt aber mit Arkaner Intelligenz zum Philosophen mutiert, bestreitet Sodapoppin einen Dungeon, der im Tod seines Charakters endet.

Voice Chat macht alles besser: Besonders interessant ist auch der Umstand, dass OnlyFangs ein Addon benutzt, mit dem es Proximity Voice Chat gibt. Wenn man sich einem anderen Charakter aus der Gilde nähert, kann man diesen im Voice Chat hören – und er wird leiser, je mehr er sich entfernt. Das sorgt für eine ähnliche Atmosphäre wie etwa im GTA-RP. Eigentlich gibt es so ein Feature in World of Warcraft gar nicht, aber ein Addon macht das möglich und trägt sehr zum Flair des ganzen Projekts bei.

Warum ist das so ungewöhnlich? Normalerweise hält sich World of Warcraft immer nur sehr kurzfristig auf Twitch. Zumeist dann, wenn entweder eine neue Erweiterung veröffentlicht wird oder aber gerade ein „World First“-Rennen für einen neuen Raid ansteht. Dass World of Warcraft über mehrere Wochen fast durchgehend in den Top 5 kursiert, ist hingegen extrem ungewöhnlich und lässt sich zum größten Teil auf die Gilde „OnlyFangs“ zurückführen, die in WoW Classic Hardcore interessantes, unterhaltsames Rollenspiel veranstaltet.

Auch wenn man mit dieser Unterhaltung gar nichts anfangen kann, dürfte das grundsätzlich eine gute Sache für alle WoW-Fans sein. Denn je relevanter das Spiel auch im Streaming-Bereich bleibt, desto sicherer dürfte die Zukunft des MMORPGs von Blizzard sein. Zumindest der Story-Chef Chris Metzen hat auch noch 7 Erweiterungen in Planung …