WoW Classic startet „Fresh“-Server – Sind nach Minuten voll und ausgelastet

Die frischen Classic-Realms von World of Warcraft sind gestartet und sorgen gleich für Probleme. Der Andrang ist groß, die Auslastung schnell erreicht.

World of Warcraft Classic holt noch einmal zum Neustart aus. Einige besonders große Realms eröffneten in allen Regionen – und der Andrang war riesengroß. Schon in kürzester Zeit kamen viele Realms an ihre Belastungsgrenze und es kam zu Schwierigkeiten beim Einloggen.

Was ist bei WoW Classic los? World of Warcraft Classic hat in der vergangenen Nacht die „Anniversary“-Realms für WoW Classic gestartet. Das sind ganz frische Realms zur Feier des 20. Jubiläums von WoW. Das ist für alle die Gelegenheit, noch einmal auf einem Realm „von null“ anzufangen und sich einen Namen auf dem Server zu machen, bevor sich große Gilden gegründet haben oder der Content bereits wieder irrelevant ist.

Was war in der Nacht los? Obwohl die Realms um 23:00 Uhr unserer Zeit an einem Werktag eröffneten, war der Ansturm riesig. Innerhalb weniger Minuten wechselte der Status nahezu aller Realms von „Empfohlen“ auf „Voll“. Wer sich dann noch einloggen wollte, musste entweder mit einer Warteschlange kämpfen – oder hoffen, überhaupt in diese zu gelangen, denn viele bekamen nur die Meldung „Verbinde mit dem Realm …“ und dann ging es gar nicht mehr weiter.

Inzwischen hat sich der erste Andrang allerdings gelegt und das Einloggen ist möglich.

Kann man dann nicht mehr auf den Realms spielen? Doch, das ist auch weiterhin möglich. Selbst wenn die Realms als „voll“ angezeigt werden, können in der Regel dort noch Charaktere erstellt werden. Das liegt zum einen daran, dass die Kapazität der Realms deutlich erhöht wurde (im Vergleich zu anderen Classic-Realms), aber auch daran, dass der erste Andrang in der Regel rasch etwas abflaut. Während am ersten Wochenende in der Regel alle Interessierten viel zocken, legt sich der Ansturm im Laufe der kommenden Tage langsam wieder.

Wer noch einmal World of Warcraft Classic „von vorne“ erleben möchte, sollte die Gelegenheit nun nutzen. Denn wann – oder ob überhaupt – Classic-Realms ein weiteres Mal ganz „frisch“ starten, ist nicht sicher. Wer sich die Chance nun durch die Lappen gehen lässt, bereut es vielleicht später.

Nach 20 Jahren lässt sich auch sagen: WoW ist mehr als nur ein Spiel.