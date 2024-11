Frische Realms für WoW: Classic starten – Die vielleicht letzte Chance für einen Neuanfang

World of Warcraft Classic startet noch einmal neu. Wenn ihr mitmachen wollt, solltet ihr die Gelegenheit jetzt ergreifen.

Wollt ihr World of Warcraft Classic spielen und den Start eines neuen Realms erleben, bevor sich alle Strukturen festgesetzt haben? Dann habt ihr dazu nun die Gelegenheit, denn morgen starten die frischen Anniversary-Realms für World of Warcraft Classic. Das könnte die letzte Chance auf einen großen Classic-Neuanfang sein.

Was sind das für Realms? Bei den „Anniversary Realms“ handelt es sich um ganz neue Classic-Realms, die zur Feier des 20. Geburtstags von World of Warcraft starten. Die Realms sind in allen Regionen verfügbar und es gibt auch jeweils eine „Hardcore“-Variante, falls man sich den besonders schweren Herausforderungen stellen will. Die Realms durchlaufen alle Release-Phasen der großen Raids und PvP-Inhalte.

Wann geht’s los? Der Startschuss für die neuen Realms fällt am Donnerstag, dem 21.11.2024, um 23:00 Uhr. Ab dann könnt ihr die neuen Classic-Realms besuchen und damit noch einmal in das klassische World of Warcraft eintauchen.

Dual-Spec und neue Regeln sorgen für besseres Gameplay

Gibt es neue Regeln auf den Realms? Ja! Blizzard hat aus den alten Classic-Realms gelernt und nimmt auch einige Lehren aus der Saison der Entdeckungen mit. So gibt es die folgenden Veränderungen an den neuen Classic-Realms:

GDKP-Runs (Beute gegen Gold im Raid versteigern) sind verboten.

Es gibt einen „Handel (Dienste)“-Kanal. Dienstleistungen wie Portale, Beschwörungen und so weiter dürfen nur darin angeboten werden.

Es gibt ein „Suche-nach-Gruppe“-Tool, das helfen kann, Gleichgesinnte für verschiedene Aktivitäten zu finden.

Dazu gibt es noch ein paar Neuerungen an Features, die erst vor wenigen Stunden beschlossen wurden (via us.forums.blizzard.com):

Briefe innerhalb des gleichen Accounts kommen sofort an.

Das Buff/Debuff-Limit wird aufgehoben. Ihr könnt eure Feinde also endlos zudotten oder Verbündete hotten, ohne ihnen wertvolle Buffs zu stehlen.

Dual-Spec steht zur Verfügung. Jeder Charakter kann zwei Spezialisierungen haben.

Diese Änderungen wurden aufgrund des Feedbacks kurzfristig entschieden und sollen dafür sorgen, dass sich Classic ein wenig runder anfühlt, während alle Spielerinnen und Spieler ihren Charakter so spielen können sollen, wie sie es für richtig halten.

Falls das nichts für euch ist, keine Sorge: Auch Mists of Pandaria Classic ist schon direkt ‘um die Ecke’.