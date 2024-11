In WoW Classic konntet ihr euch Loot einfach kaufen, Blizzard will das auf den neuen Servern direkt verbieten

Blizzard hat angekündigt, neue, frische Server für WoW Classic zu eröffnen. Hier gibt es aber direkt eine Einschränkung: GDKP werden direkt als Loot-System verboten. Das hat Blizzard schon vorher versucht, die Community hat aber immer Wege gefunden, die Verbote auszuhebeln.

Was sind GDKP?

Dragon Kill Points, oder kurz: DKP, sind ein Loot-System in WoW. Das vorgeschobene „G“ steht für „Gold.“

Einfach gesagt ist das System eine Art Auktion. In einem Raid stehen Items zum Verkauf, und wer am meisten bietet, bekommt den Loot. Am Ende wird das Gold an alle, die nichts bekommen haben, verteilt.

Bereits seit der ursprünglichen Version von World of Warcraft hat die Loot-Methode Bestand. In WoW Classic hat sie jedoch zu riesigen Gold- und Bot-Problemen geführt. Blizzard hat sie schließlich verboten.

Das sagt Blizzard zu den neuen Realms: Am 21. November gehen „Fresh Server“ für WoW Classic an den Start. Diese beginnen die gesamte Reise von Classic erneut und werden irgendwann, wie bereits beim ersten Relaunch, in The Burning Crusade übergehen.

Im Forenpost schreibt Community Manager Kaivax jedoch direkt, dass GDKP verboten werden, zumindest in Amerika und Europa. In anderen Regionen könne das aber später ebenfalls passieren. Kaivax schreibt:

Wir verstehen, dass es gewisse Vorteile gibt für jene, die [GDKP] für einen bequemen Weg halten, um Loot zu bekommen. Wir erkennen auch an, dass es Bedenken rund um GDKP gibt, welches die traditionelle Gilden- und soziale Struktur zerrüttet […]

Bereits in der Season of Discovery und auf Hardcore-Servern sind GDKP verboten. Der Community Manager sagt dazu, dass das Feedback weitgehend positiv gewesen sei und den internen Erkenntnissen entspreche. Man beobachte den Verlauf weiter.

GDKP bringen große Probleme mit sich

Nachdem Blizzard schon in den neuen Versionen von WoW Classic das Loot-System verboten hat, haben Spieler schnell Möglichkeiten gefunden, um das Verbot zu umgehen. So wurde etwa kurzerhand mit Items statt mit Gold geboten, was im Endeffekt aufs Gleiche rauskommt.

Das Problem an den GDKP sei laut Blizzard, dass es sich um eine „exzellente Geldwäsche“ handle. Gold, das entgegen der Nutzungsbestimmungen mit echtem Geld gekauft wurde, könne so leicht in die Community gebracht werden, ohne es nachverfolgen oder wieder entfernen zu können.

In der Community ist entsprechend das Gefühl entstanden, dass man ohne Goldkauf mit Echtgeld keine Chance mehr habe, irgendwie mitzuhalten. Auf den neuen Servern will Blizzard deswegen direkt entgegenwirken.

Die Haupt-Realms von WoW Classic erhalten derweil neue alte Inhalte: nachdem aktuell die Erweiterung Cataclysm läuft, geht es bald weiter. Mists of Pandaria zählt zu den beliebtesten WoW-Addons, aber die große Enthüllung hat offenbar ein wenig den Effekt verfehlt: WoW bringt Mists of Pandaria Classic – aber absolut niemand ist überrascht