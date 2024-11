WoW bringt Mists of Pandaria Classic – aber absolut niemand ist überrascht

Der nächste Schritt für World of Warcraft Classic ist bekannt. Die Erweiterung „Mists of Pandaria“ wird neu aufgelegt.

Nicht nur das moderne World of Warcraft wird ständig mit neuen Inhalten versorgt, auch die Classic-Fans können sich auf immer neue (alte) Abenteuer freuen. Nachdem Cataclysm Classic nun seit einer Weile draußen ist, wurde während des Streams zur Warcraft Direct die nächste Haltestelle auf dem Fahrplan bekanntgegeben. Auch, wenn das niemanden so wirklich wundert, ist es nun offiziell:

Mists of Pandaria Classic kommt.

Wann erscheint Mists of Pandaria Classic? Ein konkretes Datum für den Release der Classic-Erweiterung gibt es noch nicht – allerdings einen groben Zieltermin. Denn Mists of Pandaria soll im „Sommer 2025“ an den Start gehen. Das wäre in ungefähr 9 Monaten. Damit ist genug Zeit, um die noch ausstehenden Content-Phasen von Cataclysm Classic auszukosten und sich darauf vorzubereiten, einmal mehr nach Pandaria zu reisen.

Was macht Mists of Pandaria so besonders? Mists of Pandaria gilt als eine der eher umstritteneren Erweiterungen – zumindest damals, als das Addon veröffentlicht wurde. Viele konnten zu Beginn mit den „Pandas“ nichts anfangen und auch der asiatische Look hat manche abgeschreckt.

Im Rückblick betrachtet war Mists of Pandaria dann aber doch eine der beliebteren Erweiterungen. Das Setting gefiel, die Story war erstaunlich düster und die Überarbeitung des Talent-Systems wurde anfänglich positiv aufgenommen, auch wenn das System in den Addons darauf immer wieder im Kern verändert wurde.

Auch die Raids sind in guter Erinnerung geblieben, vor allem die Belagerung von Orgrimmar – mit dem kleinen Zusatz, dass der Content ein bisschen zu lang aktiv war.

Wer bisher noch nicht die Gelegenheit hatte, Mists of Pandaria so zu spielen, wie es ursprünglich gedacht war, kann sich darauf nun freuen und Mitte 2025 selbst ausprobieren, wie man als Mönch die Welt unsicher macht.