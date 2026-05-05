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Der Steam Controller schneidet in Tests mies ab, ist trotzdem nach 30 Minuten ausverkauft, landet zu Wucherpreisen auf eBay

AnnoDomini Benedikt Schlotmann Lesezeit 2 Minuten
Steam Controller Neu 2026

Shop kaputt und wenig später ausverkauft. Der Start des Steam Controllers erhitzt die Gemüter. Am Ende ist der Controller trotz kritischer Reviews nach 30 Minuten ausverkauft. Jetzt landen die Controller auf eBay und anderen Drittplattformen.

Am 4. Mai 2026 startete der offizielle Verkauf des Steam Controllers über Steam. Doch Steam machte zum Release nur Probleme: Spieler berichten etwa auf Reddit, dass der Shop kaputt gewesen und der Controller nicht kaufbar gewesen sei, selbst wenn man in der ersten Minute zum Release da gewesen wäre. In der Redaktion haben wir ebenfalls keine Chance für eine Bestellung gehabt.

Wäre die Situation nicht ohnehin frustrierend genug, bieten erste Wiederverkäufer (sogenannte Scalper) die Controller bereits auf eBay für viel Geld an, teilweise soll man 250 US-Dollar zahlen.

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Valve stellt die Steam Machine im neuen Trailer vor

Ausverkauft, trotz schwacher Reviews

Die ersten Reviews zum Steam Controller fielen eher durchwachsen aus: Die Tester kritisierten vor allem die mäßige Ergonomie der Touchpads und die starken Einschränkungen bei den Verbindungsoptionen. Denn ihr könnt den Controller nur mit Steam und nicht mit anderen Plattformen oder mit Windows verwenden.

Viele erklärten außerdem, dass der Preis für den Controller viel zu hoch sei. Denn für den Verkaufspreis von 100 Euro könnt ihr euch auch zwei sehr gute andere Controller, ohne Einschränkungen kaufen. Alternative Empfehlungen zum Steam Controller findet ihr direkt bei uns auf MeinMMO.

Ausverkauft und bereits auf eBay: Und obwohl der Controller in der Kritik steht – sowohl für seine technischen Probleme als auch für den hohen Preis – ist das Gerät nach weniger als 30 Minuten ausverkauft. Einige Spieler berichten bereits auf Reddit, dass der Controller mittlerweile für 250 US-Dollar auf eBay erhältlich sei. Grundsätzlich würden wir euch von solchen Wiederverkaufs-Angeboten dringend abraten.

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