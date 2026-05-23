Ein rasanter Shooter-Geheimtipp auf Steam könnte euch das Wochenende versüßen, kostet aktuell unter 4 Euro

Viele Spiele auf Steam gehen etwas bei der Menge des Angebots unter. Doch auch kleinere Spiele können richtige Geheimtipps sein, wie ein rasanter Shooter, der gerade weniger als 4 Euro kostet.

Um welches Spiel geht es? Bloodshed ist ein schneller Shooter, der Elemente des Genres mit Roguelites verbindet. In einer Rezension wird Bloodshed als Mischung aus Doom und Vampire Survivors betitelt.

Das Ende der Welt soll eingeläutet werden, indem ein düsterer Kult Pläne zur Wiedererweckung einer uralten Gottheit schmiedet. Um das aufzuhalten, müsst ihr euch durch Horden von Kultisten, Untoten und Dämonen schnetzeln. Dabei darf natürlich ein reichhaltiges Arsenal an aufwertbaren Waffen nicht fehlen.

Zusätzlich könnt ihr aus einzigartigen Helden wählen, die unterschiedliche Stärken, Schwächen und Spezialfähigkeiten besitzen. Bloodshed wurde am 22. Mai 2025 auf Steam veröffentlicht und ist noch bis zum 5. Juni 2026 auf 3,89 Euro heruntergesetzt.

Video starten Der Trailer zu Bloodshed auf Steam zeigt einen rasanten Mix aus Doom und Vampire Survivors Autoplay

Ihr werdet mit jeder Runde stärker und die Spieler feiern es

Wie es sich für ein vernünftiges Roguelite gehört, erhaltet ihr zwischen den Runden – die in abwechslungsreichen Umgebungen spielen sollen – auch permanente Upgrades, um immer mehr Inhalte freizuschalten. Auch verschiedene Strategien sollen wichtig sein, denn die Gegner stellen einzigartige Herausforderungen dar.

Wie finden Spieler Bloodshed? Auf Steam ist der Shooter zu 84 % positiv bei ca. 1.770 Bewertungen. Also ein kleiner Geheimtipp wie diese 8 Shooter, die wir euch bereits vorgestellt haben.

Viele Spieler loben das rasante und spaßige Shootergefühl, gepaart mit den Roguelite-Elementen, selbst wenn es am Anfang etwas gewöhnungsbedürftig sei. Auch das Monster- und Leveldesign sowie der Fortschritt zwischen den Runden oder die Grafik und Musik werden vereinzelt hervorgehoben.

Einen Kritikpunkt gibt es jedoch und das scheint die Länge von Bloodshed zu sein. In mehreren Bewertungen wird sich gewünscht, dass das Spiel etwas mehr Spielzeit zu bieten hätte. Die Stundenzahl der Steam-User reicht bei den Bewertungen häufig von ca. 6 Stunden bis 25 Stunden. Natürlich gibt es auch Ausnahmen, die deutlich weniger oder mehr gespielt haben.

Also ein perfektes Spiel für einen kleinen Preis, um sich das Wochenende zu versüßen, sollte es euch draußen zu warm sein. Alternativ könnt ihr es auch in der Sonne auf dem Steamdeck spielen – oder im Pool, aber das sollte man sich gut überlegen.

Wer keine Lust auf Shooter hat, könnte in ein neues MMORPG reinschauen. Honor of Kings: Worlds hat die Alpha im Westen gestartet, die noch bis zum 27. Mai läuft. Auch MeinMMO-Autor Cedric Holmeier grindet lieber bis Level 21, anstatt sich bei 31 Grad Sommergefühle zu verschaffen: Ich muss am Wochenende in einem MMORPG Level 21 erreichen, anstatt das Wetter bei 31 Grad genießen zu können