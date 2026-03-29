8 Shooter auf Steam sind echte Geheimtipps, spielen sich richtig gut, aber kaum jemand kennt sie

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5 Min. Nico Scheibel 0 Kommentare Lesezeichen
8 Shooter auf Steam sind echte Geheimtipps, spielen sich richtig gut, aber kaum jemand kennt sie

Auf Steam gibt es viele versteckte Geheimtipps. Wir stellen euch 8 richtig gute Shooter vor, die kaum jemand kennt.

Shooter gehören zu den beliebtesten Genres der Videospielwelt. Schon seit über 30 Jahren existieren diese Spiele und begeistern bis heute viele Gamer. Heutzutage kennen wohl die meisten Spieler die großen Vertreter wie Counter Strike, Call of Duty, Battlefield oder ARC Raiders.

Allerdings gibt es neben den Genre-Größen auch einige Geheimtipps, die von wenigen Leuten gespielt werden, aber richtig gute Bewertungen haben. In dieser Liste geht es um schnelle Action, viel Geballer und absurde Spielideen, die ihr euch als Shooter-Fans mal anschauen solltet.

Den Anfang macht ein Shooter, der euch in einen Anime in den 90ern wirft.

8. Mullet Madjack

Mullet Madjack schickt euch in einen Anime im Jahr 2090
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Entwickler: HAMMER95 | Release-Datum: 15. Mai 2024 | Bewertung auf Steam: 97 % positiv (8.800 Bewertungen) | Preis: 19,95 € | Demo: Ja | Tägliche Spieler laut SteamDB: 40 Spieler (Stand: 27. März 2026)

Was ist das für ein Spiel? Mullet Madjack spielt wie versprochen in den 90ern, allerdings in der Zukunft im Jahr 2090. In dieser Welt hat eine KI die Herrschaft an sich gerissen und die Menschen sind mit dem Internet verschmolzen.

Die Besonderheit von Mullet Madjack ist der 10-Sekunden-Timer, der eure Lebenszeit anzeigt. Mit dem Töten von Gegnern erhaltet ihr wertvolle Sekunden, um dem Tod zu entkommen.

Währenddessen metzelt ihr euch durch eine vollständig animierte Kampagne und erlebt dabei rasante Action. Zusätzlich dürft ihr euch mit zufälligen Upgrades weiter verbessern. Auch ein Endlosmodus darf nicht fehlen, bei dem ihr zeigen könnt, wie lange ihr in dieser düsteren Welt überleben könnt.

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