Die Steam Machine wurde vorgestellt. MeinMMO hat die wichtigsten Fragen und Antworten für euch gesammelt und stellt euch diese vor.

Valve hat die Steam Machine als neue Hardware vorgestellt. Doch was genau erwartet uns da? Eine Konsole, einen Gaming-PC oder etwas völlig anderes? Und kann ich überhaupt alle meine Spiele zocken? MeinMMO hat die wichtigsten Fragen für euch gesammelt und versucht diese zu beantworten. Wir haben die Fragen nach bestimmten Kategorien sortiert, um euch den Überblick etwas leichter zu machen.

Falls ihr noch weitere Fragen habt oder euch welche einfallen: Nutzt unsere Kommentarfunktion!

Update, 23.06.2026: Wir haben unseren Artikel überarbeitet und auf den neusten Stand gebracht. Wir haben zwei Tests (LLTLabs und PCGHardware) ergänzt und Leistungswerte und weitere Details ergänzt. Damit seit ihr mit dem FAQ bestens dafür gewappnet, solltet ihr die Steam Machine reservieren wollen.

Video starten Valve stellt die Steam Machine im neuen Trailer vor Autoplay

Produktinformationen und Spezifikationen

Dieser Abschnitt behandelt die grundlegenden Fakten, die Hardware-Details und den möglichen Lieferumfang der Steam Machine.

Was ist die Steam Machine überhaupt? Die Steam Machine ist eine Initiative von Valve, um den PC-Markt ins Wohnzimmer zu bringen. Der erste Versuch scheiterte 2018, 4 Jahre nach Marktstart, mit der ersten Steam Machine. Jetzt kommt die Steam Machine zurück. Valve verspricht PC-Gaming im Kleinformat.

Wie viel kostet die Steam Machine? Seit dem 22. Juni 2026 sind jetzt offiziell die Preise für die Steam Machine bekannt:

1.039 Euro für 512 GB

1.108 Euro für 512 GB und 1 Steam-Controller

1.359 Euro 2 TB

1.428 Euro für 2 GB und 1 Steam-Controller

Welches Zubehör ist dabei? Im Lieferumfang befinden sich, neben den zwei optionalen Frontplatten, ein HDMI- und ein Stromkabel. Damit könnt ihr die Steam Machine direkt am Fernseher oder Monitor eurer Wahl anschließen.

Ist ein Controller mit dabei? Kommt auf die Edition an, die ihr bestellen wollt. Es gibt sowohl eine Edition mit Controller als auch ohne Controller. Mit Controller zahlt ihr rund 80 Euro mehr. Ansonsten kann man den Controller separat bestellen, zum aktuellen Zeitpunkt ist dies aber nur über Reservierungen möglich.

Ist die Steam Machine aufrüstbar? Die Steam Machine setzt auf ein proprietäres Mainboard mit einer fest verlöteten CPU und GPU. Ihr könnt die Basis daher nicht ohne weiteres verändern. Die allgemeine Leistung lässt sich daher nicht ändern.

Andere Komponenten, etwa SSD-Speicher und Arbeitsspeicher, sind hingegen problemlos aufrüstbar. Laut Experten setzt die Steam Machine auf normale DDR5-Laptop-Speichermodule, die ihr im Handel kaufen könnt.

Wird es verschiedene Modelle/Versionen geben? Grundsätzlich steckt in allen Steam Machines die gleiche Hardware.

Es wird jedoch Modelle mit verschiedenen Speichergrößen geben: ein Modell mit 512 GB und eines mit 2 TB Speicher.

Macht die Steam Machine meiner PS4 Konkurrenz oder ist sie leise? Valve schreibt auf seiner eigenen Produktseite: „Die Steam Machine bleibt auch beim Spielen der anspruchsvollsten Titel kühl und leise.“

LTTLabs schreiben in ihrem Test, dass die Steam Machine bei er Lautstärke auf dem Niveau der PS5 und PS5 Pro sei, also rund 40 Dezibel. Das laute Niveau der PS4 erreicht sie also nicht.

Steam Machine: Technische Daten und Spezifikationen

CPU: Modifizierter AMD Zen 4 mit 6 Cores/12 Threads; Bis zu 4,8 GHz, 30 W TDP GPU: Modifizierte AMD RDNA3 28 Cus; 2,45 GHz maximale Taktfrequenz, 110 W TDP Arbeits- und Videospeicher: 16 GB DDR5 + 8 GB GDDR6 VRAM Stromversorgung: Internes Netzteil, Wechselstrom 110–240 V Speicher: Wahlweise 512 GB NVMe-SSD oder 2 TB NVMe-SSD Zusätzlich microSD-Kartensteckplatz WLAN und Bluetooth: 2×2 WLAN 6E und dedizierte Bluetooth-Antenne Steam Controller: Integrierter 2,4-GHz-Funkadapter für den Steam Controller Anschlüsse: DisplayPort 1.4: Bis zu 4K bei 240 Hz oder 8K bei 60 Hz. Unterstützt HDR, FreeSync und Daisy Chain

HDMI 2.0: Bis zu 4K mit 120 Hz. Unterstützt HDR, FreeSync und CEC

USB: 2 USB-A 3.2 Gen 1-Anschlüsse an der Vorderseite; 2 USB-A 2.0-Anschlüsse an der Rückseite; 1 USB-C 3.2 Gen 2-Anschluss an der Rückseite Maße und Gewicht 152 mm hoch (148 mm ohne Standfüße), 162,4 mm tief, 156 mm breit

Gewicht 2,6 kg

Betriebssystem und Kompatibilität

Hier geht es um die Software-Basis, das installierte Betriebssystem und die Nutzungsmöglichkeiten über Steam hinaus.

Welches Betriebssystem ist installiert? Auf der Steam Machine ist, wie beim Steam Deck, SteamOS vorinstalliert. Steam OS setzt auf Arch Linux, die Desktop-Oberfläche setzt auf KDE Plasma.

Kann ich auch Windows installieren? Ja, das könnt ihr! Valve hat ausdrücklich gesagt, dass ihr auf eurer Steam Machine auch Windows installieren könnt. Die Steam Machine ist jedoch für SteamOS optimiert, es kann also unter Windows zu einer schlechteren Performance kommen.

Kann ich Epic, GOG, Battle.net auf der Steam Machine nutzen? Ja, grundsätzlich ist das möglich, aber mit etwas Aufwand verbunden. Ist SteamOS wie auf dem Steam Deck eingestellt, dann könnt ihr andere Launcher auf der Steam Machine installieren. Oder mithilfe von Lutris darauf zugreifen.

Kann ich den Game Pass nutzen? Für den Game Pass und Streaming-Dienste gilt das Gleiche wie für die Launcher: Grundsätzlich ist das kein Problem, aber mit Aufwand verbunden. Auf dem Steam Deck war der Einsatz vom Game Pass mit recht großem Aufwand verbunden, da es keine offizielle Anwendung gibt.

Kann ich die Steam Machine wie einen richtigen PC verwenden? Ja, das ist problemlos möglich. Die Steam Machine hat wie das Steam Deck eine frei zugängliche Desktop-Oberfläche, wo ihr einen Browser verwenden, eine Schreibsoftware (LibreOffice) einsetzen, Bilder bearbeiten (Gimp) oder YouTube schauen könnt. Selbst Streaming für Twitch sollte grundsätzlich möglich sein.

Wollt ihr spezifische Windows-Software installieren, müsst ihr jedoch mit etwas mehr Aufwand rechnen, beispielsweise Produkte von Adobe. Wollt ihr hingegen Software direkt aus der Pakete-Verwaltung von Linux installieren (stellt euch das wie einen Shop für Software vor), ist es wiederum sehr einfach.

Kann ich Maus, Tastatur und andere Controller verwenden? Ja, das geht problemlos. SteamOS unterstützt so ziemlich alle modernen Eingabegeräte. Selbst Mäuse und Tastaturen, die schon ein paar Jahre älter sind. Nur spezielle Software, etwas iCue (Corsair) oder Synapse (Razer) könnten Probleme machen. Die Hardware an sich sollte einwandfrei funktionieren.

Spiele-Erlebnis, Leistung und Funktionalität

Dieser Abschnitt fokussiert sich auf die Spieleauswahl, die Bedienung und zusätzliche Gaming-Funktionen.

Ist die Steam Machine ein PC oder eine Konsole? Valve verkauft die Steam Machine bewusst als Gaming-PC und nicht als Konsole. Und theoretisch könnt ihr mit der Steam Machine alles machen was ihr wollt und sogar Windows installieren. Mit einer richtigen Konsole, etwa der PS5, ist das nicht möglich. In der Steam Machine ist außerdem normale PC-Hardware verbaut, die Valve für seine Zwecke modifiziert hat.

Von der Benutzerführung und der Zugänglichkeit bekommt man hingegen eher eine Konsolen-Spielerfahrung.

Kann ich alle Spiele spielen? Nein. Viele Spiele könnt ihr problemlos über die Steam Machine und SteamOS spielen, bei einigen Titeln kann es aber zu Problemen kommen:

Setzen Spiele auf eine Drittanwendung, etwa Anno 117 mit Ubisoft Connect, kann es zu Schwierigkeiten kommen.

Einige Anticheat-Systeme werden von Linux nicht vollständig unterstützt, wodurch es ebenfalls zu Problemen kommen kann.

Insbesondere Spiele, die ihr nicht direkt über Steam installiert oder auf sehr alte Kopierschutzmaßnahmen setzen (etwa Securom) laufen oftmals nicht unter Linux.

Nicht alle Spiele sind offiziell von Valve/Steam zertifiziert. Das heißt, ihr bekommt eine Warnung, dass ihr das Spiel dennoch starten könnt. Diese Spiele können laufen, aber ebenso gut abstürzen. Eine Garantie für einen einwandfreien Start ohne Absturz gibt es nicht.

In der Regel gilt der Tipp: Achtet bei Steam darauf, dass Spiele für das Steam Deck verifiziert sind (via Steamdeck.com). Dann sollten sie in der Regel auch auf der Steam Machine laufen. In Zukunft soll es für die Steam Machine eine eigene Kategorie geben.

Steam Machine: Leistung und Performance

Kann ich die neusten Spiele in 4K und höchster Qualität genießen? Laut aktuellen Tests, etwa von Linus Tech Tips oder PCGames Hardware ist die Steam Machine nicht für 4K-Gaming geeignet. Dafür ist die verbaute Hardware zu langsam und die 8 GB Videospeicher limitieren zu stark. Bereits jetzt schon sind 8 GB Videospeicher für viele Spiele sehr knapp.

Obendrein hat Valve gegenüber PCGames Hardware betont, dass die Steam Machine eher auf 1.920 × 1.080 oder 2.560 × 1.440 Pixel ausgelegt sei und nicht auf 4K. Valve hatte bereits erklärt, dass 60 FPS in 4K nur mit AMDs FSR möglich sei.

Und die beste Version, FSR 4, kann die Steam Machine daher nur in der Theorie verwenden. Laut Valve wolle man sich aber darum kümmern, dass man FSR 4 früher oder später auch auf der Steam Machine verwenden könne.

Wie viel Leistung bietet die Steam Machine? Die Leistung der Steam Machine liegt mal leicht über oder leicht unter dem Niveau der PS5. Ihr könnt die neusten Spiele problemlos spielen, werdet aber mit Einschränkungen leben müssen.

Laut PCGames Hardware rangiert die Leistung etwa 20 % unterhalb einer RX 6700 XT, das ist auf dem Niveau einer R 6600 XT. Raytracing ist mit der Konfiguration nicht wirklich möglich, höchste Grafikeinstellungen sind ebenfalls nur stark eingeschränkt möglich.

Steam Machine: Spiele und Funktionen

Wie benutzerfreundlich ist die Steam Machine? Die Steam Machine und SteamOS setzen auf den sogenannten „Big Picture“-Modus. Das ist eine sehr benutzerfreundliche Oberfläche, die für Controller optimiert ist. Spiele installieren, deinstallieren oder den Shop durchstöbern geht hier sehr einfach.

Wollt ihr hingegen neben Steam die Steam Machine selbst aktiv als PC einsetzen, dann benötigt ihr für die Desktop-Umgebung „KDE Plasma“ Eingewöhnungszeit. Denn die Oberfläche sieht anders als Windows aus.

Kann ich Mods für meine Spiele installieren? Grundsätzlich unterstützt SteamOS und die Steam Machine den offiziellen „Steam Workshop“ eurer Spiele. Das heißt, die beliebtsten Skyrim-Mods könnt ihr auch auf eurer Steam Machine installieren.

Wollt ihr extern Mods installieren, etwa über ModDB oder Nexusmods, ist das ebenfalls möglich, aber mit Aufwand verbunden.

Kann ich Software wie Discord installieren? Ja, das sollte problemlos möglich sein. Auf dem Steam Deck könnt ihr Discord etwa direkt über den Desktop-Modus installieren. Wie ihr Discord auf dem Steam Deck installiert, lest ihr auf MeinMMO. Auf der Steam Machine, die auf das gleiche Betriebssystem (SteamOS) setzt, dürfte das nicht viel anders laufen.

Kann ich jetzt meinen Gaming-PC ersetzen? Nein, die Steam Machine ist kein vollwertiger Gaming-PC-Ersatz. Das müsst ihr euch klarmachen. Die verbaute Hardware ist nicht mehr auf dem neusten Stand und lässt sich nur bedingt austauschen. Ihr kauft hier zwar ein kompaktes und modernes System, aber bekommt weniger Leistung, als wenn ihr einen richtigen Gaming-PC mit RX 9070 XT oder einer RTX 5070 kaufen würdet. Valve erklärte jedoch kürzlich in einem Interview, dass die Steam Machine schneller als die meisten Gaming-PCs sei.

Wer mehr aus seinem Gaming-PC herausholen möchte, der überlegt sich eine neue Grafikkarte zu kaufen. Doch spielt es überhaupt eine Rolle, ob ich am Ende AMD oder Nvidia wähle? MeinMMO stellt euch Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen AMD und Nvidia vor und erklärt, was ihr vor dem nächsten Grafikkarten-Kauf beachten solltet: Wie wichtig ist bei einer Grafikkarte, ob ich AMD oder Nvidia kaufe?