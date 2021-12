Valve selbst bezeicnet das als “Verifiziert für das Steam Deck” und will alle Spiele prüfen, damit Gamer sehen können, welche Spiele auf dem Steam Deck funktionieren und welche nicht (via steamdeck.com ).

Datenschutz: Ein weiterer Punkt, der für SteamOS spricht, ist, dass Linux grundsätzlich datenfreundlicher ist. Während Windows ständig Daten abfragt und Telemetrie-Daten von euch möchte, lässt euch Linux in den meisten Fällen in Ruhe. Hier gilt aber auch: Je mehr Programme ihr installiert, desto mehr Apps wollen auch eure Daten haben.

MeinMMO erklärt euch, was SteamOS ist und was dahinter steckt. Außerdem gibt es neben SteamOS auch eine Alternative für euer zukünftiges Steam Deck.

Was ist das Steam Deck? Beim Steam Deck handelt es sich um einen Gaming-PC, der wie eine Nintendo Switch aussieht. Das Deck wurde daher oft mit der Konsole von Nintendo verglichen. Valve will aber eine vollwertige Gaming-Erfahrung im Mobile-Format anbieten. Ihr seid auf dem Steam Deck nicht an einen beschränkten Pool Spiele gebunden wie etwa auf der Switch, sondern ihr könnt grundsätzliche alle Spiele auf dem Steam Deck installieren.

Mit dem Steam Deck hat Valve einen Gaming-PC im Handheld-Format vorgestellt. Auf dem Gerät soll das Betriebssystem SteamOS zum Einsatz kommen. Doch was ist das überhaupt und was bringt mir das als Gamer?

