12 Spiele, die ihr unbedingt auf dem Steam Deck OLED ausprobieren solltet

Mit dem Steam Deck OLED hat Valve eine neue Version mit OLED-Display vorgestellt. Einige Spiele profitieren ganz besonders von dem besseren Display und den HDR-Optionen. MeinMMO stellt euch 12 Spiele vor, die ihr euch ansehen solltet.

Mit dem Steam Deck OLED hat Valve seinem Handheld ein dickes Upgrade verpasst. Vor allem das namensgebende OLED-Display ist eine starke Verbesserung, welches vor allem in einigen Spielen beeindruckende Vorteile gegenüber dem herkömmlichen LCD-Display zeigt.

MeinMMO stellt euch Spiele vor, die sich ganz besonders auf dem Steam Deck OLED lohnen. Wir haben die Spiele nach alphabetischer Reihenfolge sortiert. Wir präsentieren euch hier eine Auswahl, keine vollständige Liste mit allen Spielen, die sich eignen könnten.

Steam-Deck-Kompatibilität: Diese 4 Stufen gibt es Verifiziert: Das Spiel funktioniert “Out of the Box”: Ihr könnt das Spiel ohne zusätzliche Einstellungen direkt auf dem Steam Deck starten. Spielbar: Das Spiel funktioniert. Möglicherweise müsst ihr jedoch eigene Anpassungen vornehmen. So unterstützt das Spiel etwa keine Controllereingaben oder die Texte sind sehr klein. In einigen Fällen müsst ihr die Bildschirmtastatur nutzen. Ungeprüft Valve hat das Spiel nicht überprüft. Ungeprüfte Spiele können funktionieren, müssen aber nicht. Hier müsst ihr die Spiele selbst testen. Nicht unterstützt Diese Spiele funktionieren entweder gar nicht oder ihr müsst selbst Einstellungen vornehmen. Mit einigen Anpassungen, etwa dem Wechsel der Proton-Version oder Entwickler-Einstellungen, können auch diese Spiele funktionieren.

Assassin’s Creed Odyssey

Release: Oktober 2018 | Entwickler: Ubisoft Quebec | Genre: Action-RPG | Steam Deck: Spielbar |

Assassin’s Creed Odyssey ist der Vorgänger von Valhalla und spielt im antiken Griechenland. Grafisch ist das Spiel ohnehin beeindruckend, dank HDR sehen die Farben deutlich besser aus und die Schwarzwerte sind viel satter.

Das Spiel ist laut Steam „spielbar“ und lässt sich trotz Uplay (Ubisoft Connect) problemlos auf dem Steam Deck installieren. Solltet ihr Probleme haben, dann wechselt auf in den Einstellungen auf „Proton Experimental.“

Cyberpunk 2077

Release: Dezember 2020 | Entwickler: CD Projekt Red | Genre: Action-RPG | Steam Deck: Verifiziert |

Cyberpunk 2077 profitiert besonders stark von einem OLED-Display und HDR-Einstellungen. Denn die Einwirkungen von Licht und Schatten und der grellen Farben können mit gut eingestelltem HDR wirklich hervorragend aussehen.

Den Anspiel-Test zum Addon Cyberpunk 2077: Phantom Liberty lest ihr übrigens auf MeinMMO. Hier könnt ihr auch nachlesen, warum das eigentliche Highlight das Update 2.0 ist.

Hinweis: HDR ist auf Steam und dem Steam Deck teilweise verbuggt und wird falsch dargestellt. So werden Schwarzwerte etwa grau dargestellt und Menüs wirken sehr grell und teilweise pink. Ein Hotfix wird auf HDR ist auf Steam und dem Steam Deck teilweise verbuggt und wird falsch dargestellt. So werden Schwarzwerte etwa grau dargestellt und Menüs wirken sehr grell und teilweise pink. Ein Hotfix wird auf Nexusmods angeboten, der sich um das Problem kümmert.

Diablo 4

Release: Oktober 2023 (Steam) | Entwickler: Blizzard Entertainment | Genre: Hack’n Slay | Steam Deck: Verifiziert |

Spiele wie Diablo 4 profitieren besonders stark von einem OLED-Display und den HDR-Optionen. Da Diablo 4 vor allem auf eine düstere Farbpalette setzt, bekommt ihr besonders tolle Schwarzwerte und einen tollen Kontrast. Dank OLED-Display knallen dann die Fähigkeiten eurer Helden besonders schön auf dem Display.

Doom Eternal

Release: März 2020 | Entwickler: id Software | Genre: Ego-Shooter | Steam Deck: Verifiziert |

Der Ego-Shooter Doom: Eternal glänzt mit aktivierten HDR-Einstellungen. Die dunkleren Töne und leuchtenden Rottöne kommen richtig gut zur Geltung und erwecken die intensive Action des Spiels zum Leben.

Die HDR-Einstellungen verstärken den Kontrast und die Farbtiefe und sorgen so für ein visuell beeindruckendes Erlebnis.

Horizon: Zero Dawn

Release: August 2020 (Steam) | Entwickler: Guerrilla | Genre: Action-Adventure | Steam Deck: Verifiziert |

Horizon: Zero Dawn profitiert von den HDR-Einstellungen des Steam Decks. Denn die farbenfrohe Welt von Horizon wird dadurch noch lebendiger: Wenn HDR aktiviert ist, werden die Farben satter und die dunkleren Szenen gewinnen an Tiefe, was die visuelle Wiedergabetreue insgesamt verbessert.

Besonders deutlich wird der Unterschied bei Szenen wie Sonnenuntergängen, bei denen das Spiel durch den HDR-Effekt verblüffend echt wirkt. Mit Horizon: Forbidden West erscheint bald auch der Nachfolger auf Steam und damit vermutlich auch für das Steam Deck.

Hi-Fi Rush

Release: Januar 2023 | Entwickler: Tango Gameworks | Genre: Rhythmus- und Actionspiel | Steam Deck: Verifiziert |

Hi-Fi Rush galt als Überraschungshit des Jahres 2023 und erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit. Das Spiel setzt auf einen einzigartigen, visuellen Stil, der auf dem Steam Deck fantastisch aussieht.

No Man’s Sky

Release: August 2016 | Entwickler: Hello Games | Genre: Survival-Spiel | Steam Deck: Verifiziert |

No Man’s Sky gilt für viele als Beispiel, was es bedeutet, wenn Entwickler nach einem katastrophalen Release weiterhin hart an ihrem Spiel arbeiten. Bis heute bekommt das Survival-Spiel riesige Updates mit neuen Inhalten.

Auf dem Steam Deck läuft No Man’s Sky grundsätzlich hervorragend, was vor allem an der guten Implementierung von AMDs Upscaler FSR 2.0 liegt. No Man’s Sky bietet obendrein eine native HDR-Unterstützung, wodurch es auf dem OLED-Bildschirm des Steam Decks noch schicker aussieht.

Mögt ihr Survival-Spiele mit Open-World, dann solltet ihr euch No Man’s Sky auf dem Steam Deck ansehen.

Ori Will of the Wisps

Release: März 2020 | Entwickler: Moon Studios | Genre: Metroidvania, Plattformer | Steam Deck: Verifiziert |

Die beiden Ori-Spiele von Entwickler „Moon Studios“ profitieren beide von der besseren Farbdarstellung des OLED-Displays. Jedoch unterstützt nur der Nachfolger, „Will of the Wisps“ auch HDR. Und das lohnt sich in jedem Fall zu aktivieren, da ihr von den verbesserten Schwarzwerten profitiert.

Mit aktiviertem HDR wirkt die Spielwelt noch lebendiger und Farben leuchten direkt auf dem Bildschirm.

Persona 5: Royal

Release: Oktober 2022 (Steam) | Entwickler: ATLUS | Genre: JRPG | Steam Deck: Verifiziert |

Die Persona-Reihe setzte schon immer auf einen einzigartigen Stil, wenn es um Grafik und Musik geht. Persona 5: Royal unterstützt zwar leider kein HDR, sieht aber auf einem OLED-Display dennoch bedeutend besser und lebendiger aus als auf dem normalen LCD.

Ähnlich wie bei der OLED-Version der Switch profitiert das Design der Persona-Reihe besonders vom OLED-Display.

Ratchet & Clank: Rift Apart

Release: Juli 2023 (Steam) | Entwickler: Insomniac Games | Genre: Action-Adventure | Steam Deck: Verifiziert |

Ratchet & Clank: Rift Apart erschien zu Beginn als exklusiver PS5-Titel und ist seit Juli 2023 auch auf Steam und damit auch für das Steam Deck erhältlich. Damit ist die Reihe Ratchet & Clank erstmals seit 21 Jahren auf dem PC erhältlich.

Das Spiel bietet, wie fast alle Sony-Spiele, eine hervorragende native HDR-Unterstützung. Die hübsche Grafik kommt auf einem OLED-Bildschirm besonders gut zur Geltung. Mochtet ihr bereits die alten Ratchet-Spiele, dann solltet ihr euch auch den Nachfolger ansehen.

Tetris Effect: Connected

Release: August 2021 | Entwickler: Monstars Inc., Resonair, Stage Games | Genre: Geschicklichkeitsspiel | Steam Deck: Verifiziert |

Tetris Effect: Connected setzt auf knallige und bunte Farben, die von einem OLED-Display besonders profitieren. Obendrein brachte das Entwicklerteam Ende 2023 ein umfangreiches Update mit HDR-Support für das Spiel heraus. Das HDR-Update soll sich vor allem an Besitzer eines Steam Deck OLED richten.

Mögt ihr ohnehin Geschicklichkeitsspiele, dann solltet ihr Tetris Effect: Connected eine Chance geben.

