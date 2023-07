Steam: Nach 21 Jahren ist eine PS-exklusive Reihe erstmals auf dem PC, doch bringt es gleich nervige Probleme mit

Immortals of Aveum möchte für ein grandioses visuelles Erlebnis sorgen. Genau das zeigt der neue Trailer, der glatt eine Szene in einem Kinofilm sein könnte.

Was ist das Problem? Wer aktuell Ratchet & Clank: Rift Apart spielt, bei dem kann es zu einem Absturz der Anwendung oder einer Zeitüberschreitung des Treibers kommen. Das passiert jedoch nur, wenn ihr RayTracing oder FSR aktiviert habt. Mit FSR skaliert ihr eure Auflösung automatisch und spart damit Performance. Rift Apart unterstützt NVIDIA DLSS, AMD FSR 2.1 und Intel XeSS.

Ratchet and Clank Rift Apart PC Announcement Trailer

Die Kollegen von PCGamer berichten jetzt, dass Ratchet & Clank: Rift Apart derzeit mit AMD-Grafikkarten ein paar Performance-Probleme haben. Das liegt vor allem an RayTracing. Doch auch einige Besitzer einer Nvidia-Grafikkarte klagen über Abstürze.

Ratchet and Clank: Rift Apart galt lange als einer der Vorzeige-Exklusivtitel für die PS5 und Sony erklärte, warum solche Spiele nur für die PS5 geeignet seien . Doch vor ein paar Tagen ist der Titel offiziell auf Steam für PC-Spieler gestartet.

