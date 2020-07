Sony erklärt, warum ihr einige neue Spiele nur auf PS5 spielen könnt

Für die PS5 wurden mehrere exklusive Spiele angekündigt. Jetzt hat Sony erklärt, warum ihr die Spiele nur auf der PS5 und nicht auf der PS4 spielen könnt. Denn laut Sony brauchen die exklusiven Titel die Hardware der PlayStation 5.

Woher stammen die Informationen? Anlässlich des Game Summer Fests hatte man zum ersten Mal Gameplay mit dem PS5-Dualsense-Controller sehen können. Im anschließenden Gespräch zwischen Journalist Geoff Keighley und Eric Lempel, Vizepräsident und Head of Worldwide Marketing & Consumer Experience bei PlayStation, ging es um die PlayStation 5.

Das sagte Lempel: Der Vizepräsident erklärte, dass das Besondere an der PlayStation 5 die neue, starke Technik ist:

Vieles von dem, was Ihr in der Show gesehen habt, durch diese verschiedenen Welten zu springen, ist in den meisten Fällen nicht möglich. Es braucht neue Hardware, es braucht neue Leistung. Das ist also etwas, worauf wir uns freuen. All diese Dinge kommen zusammen. Man kombiniert das mit 3D-Audio, mit dem Controller, mit Raytracing. Ich meine, das sind großartige Erfahrungen, und diese Entwickler wissen, wie sie jedes einzelne dieser Features nutzen können, um Ihnen wirklich ein einzigartiges Erlebnis zu bieten. Und das spricht wirklich für das, was die nächste Generation für uns ist“.

Eric Lempel, Vizepräsident und Head of Worldwide Marketing & Consumer Experience bei PlayStation, via Gamasutra.com.