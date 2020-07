Xbox-Chef erklärt, warum die PS5 mit Exclusives ganz falsch liegt

So langsam kommen die Xbox Series X und die PS5 immer näher. Die PS5 zeigte im Vorfeld schon einige Exclusives, die Spielern die Konsole schmackhaft machen soll. Ein Ansatz, der bei der Xbox anders aussieht.

So unterschiedlich sehen die Ansätze aus: Als die PS5 vorgestellt wurde, lieferte sie gleich eine Reihe von Exclusive-Games mit, die man auf der neuen Konsole erwarten kann. Dazu gehören Spiele wie:

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Ratchet & Clank: Rift Apart

Horizon: Forbidden West

Diese Spiele sollen gleich die starke Technik der neuen Konsole demonstrieren – und vermutlich dafür sorgen, dass auch viele PS4-Spieler über ein Upgrade nachdenken.

Bei der Xbox Series X sieht das ganze etwas anders aus. In einem Bericht von „Games Industry“ wurde verdeutlicht, dass die neue Microsoft-Konsole eher ein ganzheitliches Konzept verfolgt – auch mit Blick auf den Game Pass. Hier solle die User-Basis von 10 Millionen weiter erhöht werden – durch Exklusivspiele, die aber eben auch auf PC, Xbox One und dem xCloud Streaming Service laufen können. Zumindest ein Jahr lang sollen neue Spiele auch auf der alten Konsole funktionieren.

Die Konsolen fahren wohl unterschiedliche Strategien

Spencer: „Völlig konträr zur Bedeutung von Gaming“

In einem Interview äußerte sich Xbox-Chef Phil Spencer zu diesem Plan. Wichtig sei ihm, dass man keine Angst haben muss, dass die Spiele durch den Blick auf ältere Technik zurückgehalten werden und verweist dabei auf die Erfahrungen mit PC-Hardware. „Unsere Teams verfügen über ziemlich gute Fähigkeiten, die Dinge so zu gestalten, dass sie skalierbar sind, und dies in die Hände der Spieler zu legen“, ergänzte Xbox Game Studios Chef Matt Booty.

Mit Blick auf die PS5-Exclusives betont Spencer, dass man die Arbeit loben sollte, die Sony beispielsweise bei der SSD geleistet hat. „Wir sollten die Ladezeiten und die Genauigkeit der Szenen, die Framerate und die Latenz begrüßen“, so Spencer: „Das sollte Menschen aber nicht davon ausschließen, spielen zu können. Das ist unser Punkt. Wie schaffen wir ein Ökosystem, in dem, wenn du ein Xbox-Spiel spielen willst, wir dir eine Möglichkeit geben, es zu spielen?“

Phil Spencer verdeutliche seine Meinung zur Bedeutung des Gaming

In der Xbox-Strategie stehe nicht das Gerät im Zentrum, sondern die Spieler: „Wir wollen es euch ermöglichen, die Spiele, die ihr spielen wollt, mit den Freunden, mit denen ihr spielen wollt, auf jedem beliebigen Gerät zu spielen“, so Spencer, der auch zuletzt sehr positiv über die neue Xbox sprach: „Die Xbox Series X ist die leistungsstärkste Konsole, die es gibt, und sie wird die absolut besten Versionen unserer Konsolenspiele haben. Das soll aber nicht ausschließen, dass auch andere Leute spielen können.“

Ihm zufolge gehe es bei Gaming um Unterhaltung und Gemeinschaft: „Ich finde es völlig konträr zur Bedeutung von Gaming zu sagen, dass ein Teil davon darin besteht, Menschen davon abzuhalten, diese Spiele zu erleben. Oder jemanden zu zwingen, mein bestimmtes Gerät an dem Tag zu kaufen, an dem ich möchte, dass er es kauft, um daran teilzunehmen, worum es beim Spielen geht.“

Ob man das bei Sony ähnlich sieht? Dort scheint man sich aktuell jedenfalls selbstbewusst auf den Release vorzubereiten. Zuletzt wurde die Produktion der PS5 offenbar verdoppelt.