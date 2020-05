Xbox-Chef Phil Spencer redet gern über „seine“ Xbox Series X. Jetzt hat er erklärt, dass die User die eigentliche Stärke der Xbox Series X gar nicht erkennen können. Und das hat laut Spencer einen triftigen Grund.

Woher kommen die Informationen? Phil Spencer, Xbox-Chef bei Microsoft, sprach im Podcast Talking Games With Reggie And Harold (via Soundcloud.com) über die neue Xbox Series X, die Ende 2020 erscheinen soll.

Was sagt Spencer? Im Podcast erklärte Spencer, dass man die eigentliche Leistung der Xbox Series X nicht im Video zeigen könne. Denn die wahre Leistung sei nicht die tolle Grafik, sondern die schnellen und stabilen Frameraten. So sagt er:

Eines der Dinge, über die ich öffentlich gesprochen habe, … aber was schwer zu vermitteln ist, ist die Art und Weise, wie es sich anfühlt, Spiele auf einer Box zu spielen, auf der die Bildraten höher und die Bildraten stabiler sind. Die Bildraten [fluidity] in Videoform zu zeigen, ist einfach unmöglich. Wie zeigt man, wie sich etwas anfühlt? Phil Spencer, Xbox-Chef zu Talking Games With Reggie And Harold, via: Gamespot.com

Spencer über Xbox Series X: „Bildraten in Videoform zu zeigen, ist einfach unmöglich“

Außerdem fügt er hinzu: „Wir sind an dem Punkt angelangt, an dem das Eintauchen, was man durch Beweglichkeit und andere Dinge erreicht, jetzt den visuellen Fähigkeiten entspricht, die wir haben. Wie teilt man das mit den Menschen in dieser Art von Welt?“

Woran liegt das? Die Bildrate, die ihr beispielsweise auf Youtube seht, ist nicht zwingend die gleiche Bildrate, die das ursprüngliche Video anbietet.

Seiten wie Youtube können beispielsweise die Video-Qualität reduzieren. Ebenso haben auch Uploader die Möglichkeit, die Bildrate beim Rendering des Videos anzupassen.

Daher ist es laut Spencer unmöglich, die wahre Stärke von NextGen im Video zu zeigen und man müsse es unverfälscht am Bildschirm sehen.

Darauf geht Phil Spencer nicht ein: Wer stabile und flüssige Bildraten heute erleben will, der muss seinen Gaming-PC starten, denn hier sind 60 fps nichts Besonderes mehr.

Die Bildraten auf der Konsole erreichen jetzt, einfach ausgedrückt, das, was für PC-Spieler schon völlig normal ist und wovon Konsolen-Spieler bisher nur träumen konnten. Wer schon einmal einen Shooter oder ein Rennspiel mit 30 fps oder weniger gespielt hat, der weiß: Das macht nicht wirklich Spaß.

Xbox-Chef Spencer spielt schon daheim auf einer Xbox Series X, wie er einmal auf Twitter erklärt hatte. Durchaus möglich, dass er mit der neuen Konsole schon seine Erfahrungen gesammelt hat.

