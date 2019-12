Xbox Series X – Alles was wir über Microsofts „Project Scarlett“ wissen

Schon auf der E3 2019 hatte Microsoft seine neue Konsole „Project Scarlett“ vorgestellt. Hier findet ihr alle wichtigen Infos um Release, Hardware, Leistung, Preis und Games zur Xbox Series X, dem Konkurrenten der PlayStation 5.

Was weiß man bisher über die Xbox Series X? Nach der ersten Vorstellung auf der E3 2019 und beim Streaming-Event „The Game Awards“im Dezember 2019 sind mittlerweile einige relevante Infos zur neuen Konsole von Microsoft bekannt. Dazu gehören:

Xbox Series X Hardware

Auflösung der Xbox Series X

Mehrere Features der neuen Konsole

Release-Zeitraum der Xbox Series X

Xbox Series X – Release und Preis

Wann erscheint die Xbox Series X? Entwickler Microsoft hatte den Termin schon auf der E3 2019 in Los Angeles bekannt gegeben und auf „The Games Awards“ noch einmal betont: Der Release ist an Weihnachten 2020 geplant (in Amerika „Holiday“ 2020).

Das offizielle Video zur Vorstellung der neuen Konsole, anlässlich der „The Games Awards“ .

Ein genaues Datum wird vermutlich auf der E3 2020 im Juni 2020 genannt.

Wie viel wird die Xbox Series voraussichtlich kosten? Die Xbox One kostete beim Start mit 500GB Festplatte, einem Controller und einem Kinect Sensor 500 Euro. So spekuliert laptopmag.com, dass Microsoft seine neue Konsole vermutlich wieder für 500 – 550 Euro anbieten wird und damit auch wieder teurer werden wird, als die neue Playstation 5 von Sony.

Kann man die Xbox Series X schon vorbestellen? Bisher kann man die neue Konsole von Microsoft noch nicht vorbestellen. Im hauseigenen Shop können nur die aktuellen Konsolen wie die Xbox One X und die One S bestellt werden.

Die Hardware der Series X – Das sind die Specs von Microsofts NextGen-Konsole

Während der Pressekonferenz auf der E3 2019 stellte Microsoft „Project Scarlett“ vor. Dazu gehören auch erste Infos zu den Spezifikationen und der Leistung der neuen Konsole. So soll die neue Konsole beim Verarbeiten von Daten im Vergleich mit der Xbox One X viermal so schnell sein.

Prozessor (CPU): AMD Zen-2-Prozessoren, voraussichtlich mit 8 Kernen und einer 7nm Zen-2-Architektur Grafik (GPU): Grafikkarte mit Navi-Technologie mit Raytracing-Support Unterstützte Auflösung: Bis zu 8K und bei 4K bis zu 120 FPS Speichermedium: Neue SSD-Generation, die als Virtual Ram verwendet wird Laufwerk: Physisches Blu-ray-Laufwerk

Xbox Series X vs Xbox One X

Microsoft hatte angekündigt, dass der Prozessor der neuen Konsole rund viermal so viel Leistung bieten kann wie die Xbox One X. Mit der Leistung sollen dann auch Auflösungen von bis zu 8K möglich sein. Das erklärte Ziel sei laut Microsoft eine Auflösung von 4K mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde.

Ebenfalls hatte Microsoft bekannt begeben, dass die neue Konsole bereits zum Verkaufsstart volle Abwärtskompatibilität zu den alten Xbox-Konsolen bieten soll.

Lohnt sich die Xbox One X noch zu kaufen? Aktuell kostet die Xbox One X mit Spiel und Controller rund 300 Euro. Das schwächere Modell, die Xbox One S, ist momentan für rund 170 bis 190 Euro erhältlich.

Für rund 300 Euro ist die Xbox One X mit Spiel und Controller ein faires Angebot (zum Release kostete die Konsole noch 500 Euro).

So lohnt sich in den Augen von Autor Sven Wernicke die aktuelle Generation immer noch. Er schreibt auf Euronics.de:

Bis die Xbox Scarlett über ein reichhaltiges Spieleangebot verfügt und preislich in moderate Bereiche rückt, dürfte der Kalender das Jahr 2021 zeigen. Ihr habt also auch noch genügend Zeit, euch einen geeigneten 8K-Fernseher anzuschaffen und sehr viel mit der Xbox One zu zocken. Sven Wernicke auf Euronics.de.

Für viele Spieler sei aktuell die Xbox One X mit ihren 4K mehr als ausreichend. Auch habe Microsoft bisher, so Wernicke, für die Xbox Series X nur eine handvoll Spiele angekündigt, was bisher sehr wenig sei.

Lohnt sich die Xbox One S noch zu kaufen? Die S-Version ist der kleinere Bruder der Xbox One X und ist günstiger. Dafür bietet die S-Version deutlich weniger Leistung als die X-Version. Wer aber hauptsächlich Casual Games wie Fortnite, Fifa und andere Titel zockt oder Blu-Rays schaut, für den ist Xbox One S mehr als ausreichend.

Alle Spiele laufen aber – mit schwächerer Grafik – auf der S-Version. Denn für die Xbox gilt die Bedingung, wer für die Xbox One X ein Spiel veröffentlichen will, der muss es auch für die günstigere S-Version bringen.

Welche Features wird Project Scarlett bieten?

Ein Bild aus dem Reveal-Trailer der Xbox Scarlett.

Die neue Xbox Series X unterstützt Raytracing und bekommt eine schnelle SSD-Festplatte, die für kurze Ladezeiten sorgt.

Xbox Series X wird Spiele der Xbox One abspielen können

Ist die Series X abwärtskompatibel? Laut Microsoft wird die Xbox Series X auch in der Lage sein, die alten Spiele der letzten vier Generationen abzuspielen und sogar die Speicherstände zu übernehmen.

Cross-Gen: Microsoft hatte es nicht gesagt, aber indirekt angesprochen. So hatte beispielsweise Xbox-Chef Phil Spencer in einem Twitterbeitrag erzählt, dass er jetzt schon mit der neuen Konsole spielt und dabei mit anderen Xbox-Spielern zusammen spielt. Das spricht zumindest für ein Crossplay zwischen den verschiedenen Konsolengenerationen.

Bietet die Xbox Series X VR? Xbox-Chef Phil Spencer sagte in einem Interview mit Stevior.com, dass der Fokus der neuen Konsole nicht auf VR läge.

Ich denke wir haben es [VR] irgendwann, aber wir legen darauf nicht unseren Fokus. Phil Spencer in einem Interview mit Stevior.com.

Welche Spiele kommen für die Xbox Series X?

Bild aus dem Trailer der Xbox Series X

Bisher hat Microsoft vier Spiele für die Xbox Series X angekündigt.

Everwild

Forza Motorsport 2020

Halo Infinite

Senua’s Saga: Hellblade II

Alle genannten Titel sind noch nicht erschienen und haben auch noch kein Release-Datum. Für Senua’s Saga: Hellblade II hat Microsoft gemeinsam mit Entwickler Ninja Theory einen ersten Trailer veröffentlicht:

Was bedeutet Abwärtskompatiblität? Das bedeutet, dass auch alte Spiele problemlos auf der neuen Konsole laufen werden. Das heißt, Käufer der Xbox Series X können auch eine Vielzahl alter Spiele auf der neuen Version nutzen.

Allgemeine Fragen zur Xbox Series X

Was wissen wir über den neuen Controller? Der neue Controller, der mit der Xbox Series X geliefert wird, soll dem bisherigen Controller der Xbox One sehr ähnlich sein. Er unterscheidet sich wohl vor allem durch den Share-Button und wird ansonsten nur etwas kleiner und rundlicher sein, wie Gamepro berichtet.

Das ist der neue Controller, der mit „Project Scarlett“ ausgeliefert wird.

Der Share-Button wird wohl ähnliche Funktionen haben, wie der Knopf bei der aktuellen PS4. So werdet ihr damit Screenshots und Videos aufnehmen und teilen können.

Der neue Controller soll auch mit dem PC und mit aktuellen Konsolen kompatibel sein.

Wie groß wird die neue Konsole? Viele User spekulieren momentan darüber, wie groß die Konsole wohl sein wird. Denn das vorgestellte Design unterscheidet sich völlig von den vorherigen Generationen und sieht mehr wie ein PC-Tower als eine Konsole aus.

Einen genauen Maßstab hat Microsoft aber bisher für die Xbox Series X noch nicht bekannt begeben.

Ist Xbox Series X der offizielle Name der neuen Konsole? Auf der E3 2019 hatte Microsoft seine neue Konsole noch als „Project Scarlet“ vorgestellt. Auf den „The Games Awards“ hatte Microsoft seine neue Konsole als „Xbox Series X“ vorgestellt.

Project Scarlett und Xbox Series X: Die neue Konsole von Microsoft hat viele Namen.

Das ist aber nicht der offizielle Name der Konsole. So erklärte Microsoft (via IGN), dass der offizielle Name der neuen Konsole nur „Xbox“ sei. Der Name Xbox Series X biete den Vorteil, dass man auch Spielraum für weitere Konsolen habe. So erklärt Microsoft:

Ähnlich wie es Fans schon bei den vorherigen Generationen gemerkt haben, der Name „Xbox Series X“ bietet genug Platz für weitere Konsolen in der Zukunft. Microsoft in einem Interview (via IGN).

Was denkt ihr über die neue Konsole von Microsoft? Würdet ihr sie kaufen oder greift ihr lieber zur Konkurrenz von Sony, der neuen PlayStation 5, die parallel erscheinen wird?