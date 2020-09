Xbox Series X: Finale Preise und Release-Datum geleakt – auch für S-Version

Was kosten die Xbox Series X und die Xbox Series S? Die Preise sind jetzt offenbar bekannt. Für knapp 300 $ gibt es die kleine Version. Im November soll der Release erfolgen.

Was ist neu? Jetzt steht angeblich der Preis für die beiden Next-Gen-Konsolen von Microsoft fest. Die Webseite Windows Central beruft sich dabei auf ihre Quellen, die aber nicht namentlich genannt werden.

Was soll die Xbox Series X kosten? Die beiden Konsolen-Modelle liegen etwa 200 $ auseinander. Man geht davon aus, dass die Preisgebung von Dollar zu Euro im 1:1-Verhältnis umgerechnet wird. So sollen die Dollar-Preise auch den Euro-Preisen entsprechen.

Der Preis der Xbox Series X soll bei 499 $ liegen – Wer will, kann wohl auf eine „Xbox All Access“-Finanzierung für 35 $ im Monat zurückgreifen

Der Preis der Xbox Series S soll 299 bei $ liegen – Der Finanzierungsplan mit Xbox All Access soll 25 $ im Monat kosten

Das ist 100 $ günstiger, als der Insider-Leak aus dem August zur Xbox Series X.

Release-Date der Xbox Series X: Laut den Quellen von Windows Central sollen beide Konsolen, die X und die S, am 10. November 2020 zum Kauf zur Verfügung stehen.

Laut den Quellen wird Microsoft bald eine Pressekonferenz halten und die beiden Konsolen, Preise und Release-Datum offiziell vorstellen.

Erste Bilder der Xbox Series S

So sieht sie aus: Durch einen Leak kommen jetzt erste Bilder der kleineren, günstigeren Version der Xbox Series zum Vorschein.

Zwar dauert der Clip auf Twitter nur knapp 4 Sekunden an, doch dabei verschafft er dem Zuschauer einen Vergleich zur Größe. Am Ende des Videos sieht man, wie klein die S-Konsole im Vergleich zur Xbox Series X ist. Dabei werden beide Konsolen zunächst nebeneinander und zum Schluss die kleine Konsole in die große X gestellt.

