Nach dem angeblichen Preis der Xbox Series X – Ich kaufe jetzt trotzdem die RTX 3080

Der Preis der Xbox Series X wurde geleakt, die Kosten der Xbox Series S stehen fest. Für unseren Redakteur Patrick Freese sind das aber keine Argumente für die Konsole. Lieber kauft er Nvidias RTX 3080. Aber warum?

Was gibt’s neues bei der Xbox Series? Am Abend des 7. September 2020 machten sich neue Leaks zur Xbox Series X breit. Da geht es um geleakte Preise und das Release-Datum der Series X und Series S.

Wie sich zeigt, lag der Leak bei der Series S richtig, denn die wurde inzwischen selbst von Xbox mit Bild und 299-Euro-Preis bestätigt. Der Preis der Series X soll bei 499 Euro liegen, wenn der Leak auch in diesem Bereich recht hat.

Mir konnten die Leaks und neuen Infos aber keine Argumente liefern, mir nun wirklich die Next-Gen zu kaufen. Nvidias RTX 3080 steht immer noch ganz oben auf meiner Liste. Und das hat seine Gründe.

Darum kaufe ich lieber die RTX 3080 als eine Xbox Series X, Series S oder PS5

Was spricht gegen die Xbox Series X? Für mich kommt der Kauf einer Xbox Series X aktuell gar nicht in Frage. Vor allem, weil es da noch viele Unklarheiten gibt. Was ist mit Launch-Titeln, die eigentlich für so einem Kauf sprechen? Mit der Verschiebung von Halo: Infinite auf 2021 fällt ein großer Titel schon mal weg. Klarer Punktabzug.

Im Jahr 2018 kaufte ich mir extra eine Xbox One X, um Red Dead Redemption 2 gleich am Anfang zu spielen. Auf den PC-Port konnte ich einfach nicht warten – Der Titel war es mir damals wert, die Konsole zu kaufen. Und wenn ich ehrlich bin, ist diese jetzt nur noch ein verdammt teurer Bluray-Player in meinem Wohnzimmer. RDR 2 spiele ich inzwischen auf dem PC.

Hinzu kommt bei der Spiele-Auswahl, dass man mit dem Game Pass bequem auf eine Vielzahl der Spiele zugreifen kann. Aber eben nicht nur auf der Konsole, sondern auch auf dem PC. Da muss ich also keine „Entweder-oder-Frage“ beantworten.

Hardware-Experte: Nvidias „RTX 3000“-Karten sind Konkurrenz für PS5, Xbox Series X

Zwar sind die im Leak angesprochenen 499 Euro für eine Xbox Series X jetzt nicht besonders teuer, aber auch keine Überraschung. In diesem Preisbereich rechnen viele. Für 200 € mehr gibts dann schon die neue RTX 3080 von Nvidia, die meinen Gaming-PC ein großes Stück aufrüstet. Und da weiß ich schon mehr, was mich erwartet.

Was spricht für die RTX 3080? Aktuell schnurrt in meinem Rechner eine GTX 1080 von Nvidia, die schon seit mehr als drei Jahren ihren Dienst leistet. Doch in neuen, schönen Spielen kommt die Karte langsam an ihre Grenzen. Den neuen Flight Simulator von Microsoft spiele ich richtig gern und würde die Grafik gern noch ein Stück mehr aufdrehen. Da kommt eine neue RTX-3000-Grafikkarte mit so viel mehr Leistung genau richtig.

Und wenn ich doch Lust auf die Xbox-Spiele hab, dann greife ich mir einfach meinen Game Pass und spiele dort die Games, die gerade frisch rauskommen.

Dazu kommt, dass ich mit einer neuen Grafikkarte weiß, was mich auf dem PC erwartet. Nämlich eine dicke 4K-Auflösung bei 60 FPS und hübsche Games mit Raytracing. Sogar World of Warcraft kann ich mit Raytracing spielen. Erste Tests der neuen Grafikkarten (via DigitalFoundry auf YouTube) zeigen einen Leistungszuwachs von 80 bis 90 % zwischen der RTX 3080 im Vergleich mit der letzten Generation, der RTX 2080. Im Vergleich zu meiner alten 1080 ist das also nochmal ein größerer Sprung.

Ähnliche Argumente für die GeForce liefert auch Christian Fritz Schneider der GameStar-Redaktion in seinem Video. Vorerst haben die Next-Gen-Konsolen einfach keine Chance gegen Nvidias neue Grafikkarten.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

Fazit: Ich weiß einfach, was mich beim Kauf der neuen RTX 3080 erwartet. Dafür muss ich zwar etwas tiefer in die Tasche greifen, kriege aber auch geballte Power, Raytracing, Kantenglättung und mehr. Während es bei der Xbox Series X einfach noch viele Unklarheiten gibt. Das Ausbleiben von starken, exklusiven Launch-Titeln für die Konsole, die mich ansprechen, ist ebenfalls ein Grund, lieber in meinen PC zu investieren.

Geht es euch da ähnlich?