Seit einiger Zeit lassen sich die Raytracing-Optionen in der Beta von World of Warcraft: Shadowlands aktivieren. Einige Tester haben sich die neuen Grafiken angesehen und daraus ist eine Diskussion unter den Spielern entbrannt. Einige finden es gelungen und hübsch, andere haben wohl mehr erwartet.

Was ist Raytracing in WoW? Die neue Grafik-Technologie ermöglicht es, Licht und Schatten besser und genauer zu errechnen, sodass bessere und schönere Effekte erzeugt werden. Raytracing ist damit keine magische Verbesserung der gesamten Grafik, sondern eine Verfeinerung der Details.

In WoW werden damit in der kommenden Erweiterung Shadowlands vor allem die Schatten verbessert, die ihr so in der offenen Welt seht.

Seit einigen Tagen ist in der aktuell laufenden Beta zum neuen Addon die Option verfügbar, Raytracing zu aktivieren. Dazu benötigt ihr allerdings eine RTX-fähige Grafikkarte sowie das neuste Windows-Update. Wie das dann aussieht, zeigt der YouTuber KokushiGG im Video:

Link zum YouTube Inhalt

Eine der größten Stärken von Raytracing sind sich bewegende oder mehrere Lichtquellen und die daraus erzeugten Schatten. Ein gutes Beispiel dafür ist das mögliche Raytracing in Call of Duty. In WoW ist das aber fast nie der Fall, weswegen Spieler nun diskutieren, wie gut diese Option eigentlich ist.

FPS-Verlust durch Raytracing – Ist es das wert?

Das ist die Kritik: Bei der Nutzung von Raytracing geht zumindest aktuell einiges an Leistung verloren. Spieler, die die Option testen, sprechen von FPS-Verlusten von im Schnitt 120 FPS auf 60 oder sogar noch weniger.

Das sei ihrer Meinung nach die minimal verbesserte Grafik nicht wert. Unter dem oben eingebetteten Video etwa sagt der YouTube-Nutzer Luis Spezzia: „Ich sehe keinen Unterschied. Nur weichere Schatten.“ Durch einige Videos von Fans mit stark verbesserter Optik haben sich die Spieler wohl mehr von der Technik erhofft.

Eines der Videos, die Hoffnung bei den Nutzern geschürt haben.

Unter dem entsprechenden Artikel von wowhead kritisiert der Nutzer ArmandFrvr sogar die Neuerung:

Ich bin mir nicht sicher, warum verschwommene Schatten besser sein sollen? Ich sehe lieber klar, was über mir ist, vor allem mit dem Kriegsmodus aktiv.

Das sagen andere Spieler: Dagegen argumentieren andere Spieler, dass Raytracing eben nur genau dafür eingesetzt werden kann, zumindest in WoW, und das sei auch so gedacht gewesen. RTX wäre eben kein „magischer Knopf“, der alles besser mache.

Außerdem habe WoW schon seit einiger Zeit Raytracing-Schatten und durch ein Update zu einem neuen Standard seien eben keine allzu großen Änderungen zu erwarten (via wccftech).

Der YouTube-Nutzer Dwayne stimmt zu: „WoW wurde nie mit Raytracing im Sinn geschaffen. Wenn das Spiel nicht mit Raytracing gebaut wird, wird es nicht anders aussehen, wenn es an oder aus ist.“

Lediglich der FPS-Verlust wäre das alles laut der Spieler wirklich nicht wert, aber da es sich noch um Tests handelt, kann sich das bis zum Release ändern.

An der Grafik muss Blizzard aktuell ohnehin noch arbeiten, denn in der Beta kam es bereits zu einigen … interessanten Fehlern. So hat genau eine Überarbeitung der Beleuchtung, wie es RTX ebenfalls macht, dafür gesorgt, dass Draenei und Elfen plötzlich wie eingeölt aussahen. Schlüpfrig, aber sicherlich nicht geplant.