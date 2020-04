WoW bekommt offenbar Raytracing – So genial könnte es aussehen

Das Shadowlands-Addon von World of Warcraft führt neue Grafikoptionen ein. Darunter offenbar die Möglichkeit, Raytracing für die Beleuchtung einzuschalten. Wie könnte dies aussehen?

In den Dateien von WoW Shadowlands wurden Hinweise auf eine Unterstützung von Raytracing entdeckt.

Was für Hinweise sind das? In den Optionen lässt sich Raytracing noch nicht einschalten, diese Einträge in Dateien deuten aber darauf hin:

RTTier – Maximum RT tier to use

RAIDshadowRt – Raid Raytraced shadows (0-2)

shadowRt – Raytraced shadows (0-2)

Ray Tracing Support – DXR 1.0 / DXR 1.1

vrsWorldGeo – Render scale like effect for terrain, buildings and liquids

vrsParticles – Render scale like effect for particles. Only used if lots of particles are on screen

Variable Rate Shading not supported on this hardware

WoW mit neuer Beleuchtung?

Wie würde WoW mit Raytracing aussehen? Anhand eines schon etwas älteren Videos könnt ihr sehen, wie Raytracing World of Warcraft optisch aufwerten würde.

Dieses Video zeigt, wie WoW mit Raytracing-Support aussehen könnte.

Wie sicher ist die Unterstützung von Raytracing? Offiziell bestätigt wurde es noch nicht von Blizzard. Die Einträge in den Dateien von Shadowlands könnten auch nur bedeuten, dass die Entwickler mit Raytracing experimentieren. Es muss nicht bedeuten, dass diese Funktion wirklich kommt.

Was ist Raytracing überhaupt? Raytracing ist eine physikalische Berechnung des Lichts und von Reflexionen. Die Beleuchtung in der Spielwelt soll dadurch deutlich realitätsnäher aussehen. Allerdings belastet Raytracing die GPU der Grafikkarte sehr stark und kann auf die Performance drücken. Darüber hinaus werden in der Regel spezielle Grafikkarten benötigt wie Nvidias RTX-Reihe, welche Raytracing-Berechnung hardwareseitig unterstützen.

Weitere Grafikoptionen für WoW

Welche Grafikoptionen bekommt WoW noch? Patch 9.0.1 zeigt im neuen Menü bereits einige neue Optionen, mit denen ihr die Grafik des MMORPG-Klassikers stärker beeinflussen könnt. Dazu gehört der Punkt Zauberdichte. Dieser erlaubt es auch, die Anzahl der Zaubereffekte zu reduzieren. Damit sollte die Performance von WoW auch in großen Schlachten nicht in die Knie gehen.

In den Grafikoptionen von WoW Patch 9.0.1 könnt ihr die Zauberdichte einstellen.

Ihr habt dabei die Wahl zwischen diesen Einstellungen:

Wichtige: Nur die wirklich wichtigen Zauber werden angezeigt.

Nur die wirklich wichtigen Zauber werden angezeigt. Manche: Etwa 75 Prozent der unwichtigen Zauber werden reduziert.

Etwa 75 Prozent der unwichtigen Zauber werden reduziert. Hälfte: Rund 50 Prozent der unwichtigen Zauber werden nicht mehr gezeigt.

Rund 50 Prozent der unwichtigen Zauber werden nicht mehr gezeigt. Mehrzahl: Zeigt etwa 25 Prozent der unwichtigen Zauber nicht mehr an.

Zeigt etwa 25 Prozent der unwichtigen Zauber nicht mehr an. Dynamisch: Die Darstellung der unwichtigen Zauber wird abhängig von der Framerate reduziert. Wenn die eingestellte Framerate überschritten, dann sind alle Zauber zu sehen.

Die Darstellung der unwichtigen Zauber wird abhängig von der Framerate reduziert. Wenn die eingestellte Framerate überschritten, dann sind alle Zauber zu sehen. Alles: Es werden immer alle Zauber angezeigt.

Wann wir mit diesen Grafikoptionen offiziell herumexperimentieren können, ist noch nicht bekannt, da aktuell noch gar nicht feststeht, wann Shadowlands überhaupt erscheint.

Ihr spielt gerne Blizzards WoW und freut euch schon auf das Addon Shadowlands? Gerade der Einstieg in die Erweiterung wird ein wenig anders ausfallen, als ihr das vielleicht glaubt. Wie genau, das verrät euch MeinMMO-Autor Benedict Grothaus in seinem Artikel.