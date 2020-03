WoW: Wann kommt Shadowlands? Release sicher nicht vor Oktober…

WoW Shadowlands noch im Sommer 2020? Die Hoffnung dürfte vergebens sein, denn der legendäre Umhang verrät, dass noch sehr viel Zeit vergehen wird.

Obwohl Patch 8.3 Visionen von N’Zoth erst seit einigen Wochen live ist, hängt er manchen Spielern von World of Warcraft schon wieder zum Hals raus. Es gab arge Kritik an den fehlenden Hilfsmechaniken für Zweitcharaktere oder der eher verkorksten End-Cinematic zu N’Zoth. Da schielt so manch ein Fan schon gierig auf die nächste Erweiterung Shadowlands, deren Alpha-Test in den nächsten Tagen starten dürfte. Doch wann steht der Release von Shadowlands an? Der legendäre Umhang lässt vermuten: Wohl nicht vor Oktober 2020.

Was hat der legendäre Umhang damit zu tun? Der legendäre Umhang Ashjra’kamas kann aktuell jede Woche um eine Stufe aufgewertet werden. Gegenwärtig liegt das Maximum bei Stufe 12. Der höchste Rang 15 wird demnach in 3 Wochen erreicht. Doch damit ist für den legendären Umhang noch lange nicht Schluss.

Denn nachdem der Umhang auf Rang 15 ist, gibt es jede Woche noch ein weiteres Upgrade, mit dem ihr den Verderbnis-Widerstand um 3 Punkte erhöhen könnt. Das ist satte 25 Mal möglich, wodurch der Verderbnis-Widerstand von 50 auf insgesamt 125 ansteigt. Das ermöglicht es, noch mehr Gegenstände mit Verderbnis-Effekten zu tragen und so die Charakter-Stärke weiter zu erhöhen.

Furorion hilft uns dabei, den Umhang aufzuwerten – für noch über 25 Wochen.

Was bedeutet das für Shadowlands? Im Klartext heißt das, dass der legendäre Umhang Ashjra’kamas erst in rund 28 Wochen vollständig aufgewertet ist – das ist Mitte September. Die ersten Spieler haben ihren Umhang also in der WoW-Woche vom 9. September „komplett“. Es ist extrem unwahrscheinlich, dass Blizzard die nächste Erweiterung Shadowlands veröffentlicht, noch bevor der aktuelle Progress das Maximum erreicht hat.

Im besten Fall sollten wir also mit einem Pre-Patch auf Version 9.0 von World of Warcraft mit Oktober rechnen, vermutlich aber eher noch später. Denn nur dann könnten die Spieler auch noch ein bisschen von ihrem legendären Umhang und seiner maximalen Ausbaustufe profitieren.

Wann würdet ihr am liebsten den Release von WoW: Shadowlands sehen? Glaubt ihr, dass die Erweiterung noch vor Weihnachten 2020 erscheint?

