WoW Shadowlands: Neue Daten im Battle.net – Startet die Beta?

Die nächste Erweiterung von World of Warcraft dürfte schon bald spielbar sein. Die ersten Hinweise darauf sind in der Battle.net-App zu finden.

World of Warcraft: Battle for Azeroth war eine der wohl unbeliebtesten Erweiterungen von WoW – ihr habt sie extrem negativ bewertet. Kein Wunder also, dass viele Spieler sich wünschen, dass Battle for Azeroth endlich ein Ende findet und die neue Erweiterung Shadowlands an den Start geht. Zumindest erste Hinweise auf die Alpha wurden bereits gefunden. Neue Dateien in der Battle.net-App deuten darauf hin.

Woher stammen die Informationen? Die Kollegen von wowhead.com haben in einem Update der Battle.net-App sogenannte „Katalog-Updates“ entdeckt, sodass die App künftig eine verschlüsselte Version von WoW: Shadowlands unterstützen kann.

Kurz darauf berichtete wowhead dann, dass die erste „Alpha Version 9.0.1“ jetzt im Battle.net entdeckt wurde. Auch diese Dateien sind noch verschlüsselt. Verschlüsselte Daten können noch nicht von Dataminern durchsucht werden. Das ist erst möglich, wenn die Daten freigegeben werden, was vermutlich mit dem Launch der Alpha einhergeht.

Ab wann kann man spielen? Ein konkretes Datum gibt es noch nicht. Im Regelfall findet bei Blizzard zuerst auch eine interne „Friends & Family“-Alpha statt, in der nur Familienmitglieder und Freunde der Entwickler einen ersten Blick in das Spiel werfen können. Nach einigen Wochen startet dann für gewöhnlich die geschlossene Beta.

Da Shadowlands noch im Jahr 2020 erscheinen soll und ein Termin im Herbst recht wahrscheinlich ist, dürfte die Alpha und dann auch die Beta innerhalb der nächsten Wochen starten.

Viele Spieler hoffen, dass Blizzard ihnen bis Shadowlands noch den größten Kritikpunkt an Battle for Azeroth entfernt.

Wie kann man sich für die Beta anmelden? Bisher hat Blizzard noch keinen Weg verraten, wie man an der Beta teilnehmen kann. Früher ging das direkt über die Account-Einstellungen auf der Battle.net-Webseite, doch diese Funktion fehlt gegenwärtig. Sobald Blizzard einen Weg nennt, wie man sich für die Alpha oder Beta von Shadowlands registrieren kann, werden wir darüber berichten.

Wie es aussieht, hat das Warten auf neue Infos zu Shadowlands schon bald ein Ende und uns steht eine wahre Flut an neuen Informationen ins Haus.

Ihr könnt die verbleibende Zeit aber noch nutzen, um euch diese coolen Mounts zu verdienen:

WoW: Mount-Farmer aufgepasst – Diese Reittiere solltet ihr euch jetzt holen

Ihr wollt mehr zum Spiel? Tolle Specials, heiße News und interessante Infos zu World of Warcraft findet ihr auch auf unserer WoW-Seite auf Facebook.