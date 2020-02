Unsere Umfrage zur Beliebtheit von WoW: Battle for Azeroth hat gezeigt – das Spiel kam noch schlechter weg, als wir dachten.

Dass Battle for Azeroth nicht gerade die beliebteste Erweiterung von World of Warcraft war, ist keine große Neuheit. Doch wie unbeliebt das Spiel tatsächlich ist, überrascht dann doch. Vor einigen Tagen haben wir euch befragt, wie gut ihr BfA tatsächlich findet und ihr habt fleißig an der Umfrage teilgenommen. Daher können wir euch nun das Ergebnis präsentieren.

Nur jeder 7. Spieler ist zufrieden mit dem Addon

Fangen wir mit den positiven Nachrichten an. Ungefähr jeder 7. empfindet Battle for Azeroth als ein gutes Addon. Denn aus der Abstimmung geht hervor:

12% fanden Battle for Azeroth „ziemlich gut“.

2% halten Battle for Azeroth sogar für „grandios und die beste Erweiterung bisher“.

Häufig gelobt wird die Spielwelt oder auch die Cinematics, die dieses Mal stark vertreten waren und die Story bereichert haben. Auch der Ausbau der „Mythisch+“-Dungeons wird gelegentlich als positiver Punkt herausgestellt.

Die Cinematics werden immer wieder gelobt.

Marius CaptrainDrunk Ashac Rie schreibt:

Story-mäßig war es sehr interessant, auch um Saurfang und Sylvi. Die Kriegsbringer-Videos liebe ich noch heute sehr. Im Ganzen ein solides Addon und ich freue mich aufs nächste.

Alexanter Schmottlach schreibt auf Facebook etwa:

Ich finde es top. Es ist gegen Ende immer sehr viel Grind, aber das ist ja bekannt. Ich wüsste auch nicht, wie man das ändern könnte. Aber ich freue mich riesig auf Shadowlands. 🙂

Große Unzufriedenheit – 43% fanden Battle for Azeroth schlecht

Der (knapp) größte Teil der abgegebenen Stimmen hält Battle for Azeroth jedoch für eine schlechte Erweiterung, die viel Vertrauen verspielt hat. Immer wieder genannte Kritikpunkte sind das unbefriedigende Ende, die schwachen neuen Features oder der dauerhafte Grind, der als Notwendigkeit für viele Inhalte gesehen wird.

24% sind der Auffassung, dass die Erweiterung „ziemlich schlecht“ war.

19% sind sogar der Ansicht, dass Battle for Azeroth „ein Desaster und die schlechteste Erweiterung bisher“ war.

In den Kommentaren fasst das Ectheltawar gut zusammen:

Für mich war BfA wirklich mit Abstand die schlechteste Erweiterung die WoW bisher erlebt hat. Ein wirklich großes, neues Feature gab es unterm Strich gar nicht. Das meiste war eher eine Überarbeitung von Dingen, die wir ohnehin bereits im Spiel hatten. Die Inselexpeditionen klangen zwar in der Theorie lustig, aber in der Praxis haben die nicht so wirklich „gezündet“. Die neuen Kriegsfronten waren da nicht wirklich anders, auch die empfand ich nicht wirklich als ein großes neues Feature, welches das Spiel um etwas wirklich Neues bereichert. Am schlimmsten fand ich aber die Story und ihren Verlauf. (…) Mit BfA hat Blizzard es geschafft, für mich beide Fraktionen als unspielbar darzustellen.

Auch Robin Thomson auf Facebook schließt sich genau diesem Eindruck an:

Sehr, sehr enttäuschend. Sie haben bei Legion so vieles richtig gemacht, was sie bei BfA wieder herausgenommen oder schlechter gemacht haben. Hoffe, dass Shadowlands wieder besser wird.

Ein großer Teil sieht Gutes und Schlechtes in Battle for Azeroth

Fast genauso groß wie die Gruppe an Spieler, die mit Battle for Azeroth nichts anfangen kann, ist aber auch der Kreis der Leute, die sowohl Gutes als auch Schlechtes an Battle for Azeroth sehen. Diese 43% kritisieren in den meisten Fällen das Ende der Erweiterung, das nun ein wenig zu schnell kam und besonders den Alten Gott N’Zoth zu hastig verbraucht hat.

Das Ende von N’Zoth sorgt für viel Kritik – aber das ist nur einer von zahlreichen Punkten.

Raf Lopov schrieb:

Ging eigentlich. Azerit-Gear war am Anfang langweilig, seit es 5 Ringe und mehr Specc-spezifische Traits gibt, ist es ganz okay. Die Klassen waren am Anfang eine Katastrophe, weil viele Rotationen auf die Artefaktwaffe angewiesen waren, die erstmal alles ersatzlos gestrichen wurden. Einige Fähigkeiten (z.B. Furor und Gebrechen) waren richtig geil, andere Klassen durften ihre Artefaktfähigkeit aber behalten …



Ab 8.2 wurde das Addon aber meiner Meinung nach noch richtig gut.

Oder wie Patrick Sanfteil auf Facebook schreibt:

Ich fand es mittelmäßig. Bei Legion haben sie vieles gutgemacht, was bei BfA irgendwie untergegangen ist. Es wurden gute Ideen nach außen getragen, aber die Umsetzung war nicht gut.

Zusammengefasst bleibt also das ernüchternde Ergebnis, dass nur 14% unserer Leser mit Battle for Azeroth zufrieden sind, während 43% mit gemischten Gefühlen zurückschauen und weitere 43% die Erweiterung harsch kritisieren.

Entspricht das Ergebnis euren Vermutungen? Oder hättet ihr WoW: Battle for Azeroth besser oder gar noch schlechter eingeschätzt?

