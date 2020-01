Cortyn ist von dem letzten Cinematic aus WoW: Battle for Azeroth maßlos enttäuscht. Einer der größten Feinde in WoW, der Alte Gott N’zoth, erlebt ein unwürdiges Ende.

Als gestern Nacht die ersten amerikanische Gilden in World of Warcraft den Raid Ny’alotha abgeschlossen haben, saß ich gebannt vor dem Bildschirm und habe zugesehen. Meine Neugierde war zu groß und ich war bereit, mich über das Ende von N’Zoth spoilern zu lassen.

Immerhin ist der Alte Gott N’Zoth einer der bedeutsamsten Bösewichte der World of Warcraft und da wollte ich umgehend sehen, welches Ende Blizzard ihm bereiten würde.

Ich wartete gespannt auf ein bombastisches Cinematic von epischer Tragweite, das den Meister der Verderbnis, den Herren der Korruption und das Geflüster in den Schatten bezwingt und dabei vielleicht noch ein Stückchen seiner Genialität zeigt.

Doch Pustekuchen.

N’Zoth hat den wohl unwürdigsten Abgang eines Bösewichts bekommen, den man sich vorstellen konnte.

N’Zoth stirbt durch einen „Dragon Ball“-Laser

Aber fassen wir noch einmal kurz zusammen: Das End-Cinematic beginnt mit einer kleinen Ingame-Sequenz, in der unser Charakter von N’Zoth kontrolliert wird und sich seinen Einflüsterungen hingibt. Magni ruft und versucht den Helden zu retten, was auch gelingt. Das Herz von Azeroth wird aktiviert und gilt als Ankerpunkt für MUTTER, die daraufhin die titanische Gebäude aktiviert und die gebündelte Energie abfeuert. Die Strahlen treffen das Herz von Azeroth und werden dann gebündelt auf N’Zoth abgefeuert.

Hier setzt dann das eigentliche Cinematic ein. N’Zoth beginnt zu leuchten und scheint zu platzen. Die Welt des Schwarzen Imperiums, die Monolithen und andere Bauten zerfallen, die Augen des Alten Gottes vergehen in Licht. Letztlich verschwindet komplett Ny’alotha in einer Lichtexplosion – Ende.

Dieser Abgang ist so unwürdig und so belanglos, dass ich mich kneifen musste, ob ich nicht eigentlich schon längst eingeschlafen war.

Es ist nicht nur eine erbärmliche Verabschiedung eines der größten Masterminds von World of Warcraft, sondern auch ein enttäuschendes Ende einer Erweiterung. Es gibt keine Überleitung zur kommenden Erweiterung Shadowlands, es gibt kein Mysterium und kein mögliches „Foreshadowing“ auf künftige Bedrohung. N’Zoth zerplatzt und das war es.

Das war der mächtigste, gerissendste Feind, den Azeroth je erlebt hat. Das war die Entität, die Neltharion zu Todesschwinge gemacht hat, die Erzbischof Benedictus verdorben und Azshara und ihre Naga erschaffen hat. Lichtlaser – Plopp – Ende. Hingerichtet wie in einer „Dragonball Z“-Folge.

Hinzu kommt, dass die Kommentare von Magni nicht mal besonders klug sind. Der warnt den Charakter nämlich und versucht daran zu appellieren, dass man ja ein „Kind von Azeroth“ sei – was faktisch einfach falsch ist, wenn man etwa Draenei oder Orc spielt. Eine Kleinigkeit, aber eine, die durchaus Gewicht hat.

Auch die Community findet das Video beschämend

Ich hatte befürchtet, dass ich mit meiner Meinung vielleicht alleine dastehe und komplett übertreibe, doch das ist nicht so.

Allein ein Blick auf die Likes und Dislikes des Cinematic auf YouTube zeigen deutlich, wie enttäuscht die WoW-Spieler von diesem Abgang sind. Auf 880 Daumen nach oben kommen stolze 2420 Daumen nach unten – eine klare Aussage (Stand: 20.01.2020 11:10 Uhr). Hier ein paar Kommentare von Leuten, deren Meinung sich mit meiner deckt und den allgemeinen Tenor trifft.

Vermutlich das schlechteste Cinematic, das ich je gesehen habe und hierbei bin ich wirklich ehrlich. Nauli Eisenfaust auf YouTube

Das ist eine extrem Enttäuschung als Abschluss für einen Raid. Diese Spieler-Cutscenes haben ihre Zeit und ihren Platz, aber sie als Finale einer Erweiterung zu benutzen fühlt sich sehr, sehr billig an. Battle for Azeroth gab uns einige tolle Dinge, wie die Saurfang-Filme, aber hat das ganze „Alte Götter“-Zeug einfach fallen gelassen. Kevin Thompson auf YouTube

Vergleich das mal mit dem Finale von Antorus und du denkst, du hättest ein anderes Spiel gespielt. Cameron Sharp auf YouTube

Das Sargeras-Cinematic war ein Ende, das einer Erweiterung würdig war.

Auf Reddit hatten viele Nutzer sogar eine Idee, wie man das Cinematic mit ein paar Sekunden mehr zumindest bedeutsam hätte machen können. So schreibt der Nutzer AdamG3691 als Vorschlag:

Der Eingang von Ny’alotha stürzt in sich zusammen, wir sehen Xal’atath im Geröll liegen, jetzt mit dem roten Auge von N’Zoth im Dolchgriff, das hin und her zuckt. Wir hören Schritte, die lauter werden. Es sieht so aus, als würde sich ein Schatten über den Dolch beugen und eine bekannte Hand hebt den Dolch auf. „Am Ende werden alle dem Tod dienen.“ Dann wird das Bild schwarz.

Somit hätte man dem Ende zumindest einen kleinen geschichtlichen Zusammenhang verpasst, selbst wenn Sylvanas den Dolch nie nutzt oder er danach verloren geht.

Cinematic ist die größte Enttäuschung von Patch 8.3

Egal, wie ich es auch drehe und wende, Patch 8.3 und N’Zoth wirken überhastet und unfertig. Dabei fand ich, dass die eigentlichen Inhalte sogar Spaß machen.

Es drängt sich aber der Verdacht auf, dass Blizzard vor ein paar Monaten einfach die Reißleine gezogen hat und zu dem Schluss kam: „Lasst uns Battle for Azeroth so schnell abwürgen wie möglich und mit Volldampf an Shadowlands arbeiten. Keine Rücksicht auf Verluste.“ Und genau so ein Verlust war dann wohl N’Zoth und das Cinematic, das diese Bezeichnung nicht einmal verdient hat.

Zum Ende hin bleibt mir nur die Hoffnung, dass N’Zoth nicht wirklich besiegt wurde. Dass all dies nur ein Gedankentrick von ihm ist, eine Einbildung und Illusion, die uns glauben lässt, wir hätten ihn bezwungen. Dass ich mich an einen solchen Gedanken klammern muss, damit einer meiner liebsten Feinde nicht einen unwürdigen Tod stirbt, finde ich schade. Sehr schade. Es ist der Tiefpunkt in der Erzählung der aktuellen World of Warcraft.

Ich hatte ja prophezeit, dass WoW in 2020 eine Enttäuschung wird. Dass das so stark zutrifft, hatte ich aber nicht gedacht.

Oder wie seht ihr das?

