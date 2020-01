Ich mag’s kaum zugeben, aber Patch 8.3 von WoW macht echt Laune

Cortyn war erst skeptisch, hat jetzt jedoch jede Menge Spaß an Patch 8.3 in World of Warcraft. Doch ob das lange anhalten wird oder rasch verraucht?

Seit gestern (15.01.2020) ist Patch 8.3 in World of Warcraft live. Ich mache keinen großen Hehl daraus, dass ich ziemlich skeptisch war. Das lag vor allem daran, dass ich einem Widersacher wie N’Zoth lieber ein ganzes Addon gewidmet hätte als nur einem einzelnen Patch. Aber auch die Tatsache, dass quasi „nur“ alte Gebiete überarbeitet werden und es wenig wirklich Neues gibt, hat mich skeptisch gemacht.

Doch zumindest vorerst kann ich meine Zweifel getrost beiseiteschieben. Ich habe Spaß an Patch 8.3, denn die Inhalte sind wirklich gelungen.

Tolle Story kombiniert mit Grind: Zuerst einmal muss ich Blizzard für die gelungene Verbindung von Hauptstory mit Grind-Elementen gratulieren. Die große Questreihe um N’Zoth ist dieses Mal recht geschickt in die neuen Endgame-Gebiete eingebunden, sodass sich das erste Abwehren der Angriffe von N’Zoth überhaupt nicht störend anfühlt.

Für mich war es einfach nur ein (etwas umfangreicherer) Questschritt, was mir gut gefallen hat. Dadurch habe ich gleich eine positivere Einstellung zu den Angriffen und werde diese sicher noch viele Male abschließen.

Doch auch die reine Länge der Questreihe ist gelungen. Ich glaube, dass ich recht flott unterwegs war, habe dennoch knapp über 2 Stunden gebraucht, wenn man das Abschließen der Angriffe rausrechnet. Das liegt an mehreren interessanten Szenarien, coolen Zwischensequenzen und einer dichten Atmosphäre.

Wer noch nicht weiß, was er erledigen soll, hat hier eine knackige To-Do-Liste für den Start.

Abwechslung zum tristen Alltag: Besonders die Events bei den Angriffen will ich lobend hervorheben. Dort gibt es wirklich viel Abwechslung. Neben üblichen „Verteidige den NPC“-Events gibt es auch Minispiele mit kleinen Denksport-Einlagen, wie etwa die Solaranlagen in Uldum. Auch das „Augen zertreten, während man einem Laser ausweicht“ im Tal der Ewigen Blüten ist mir positiv aufgefallen.

Die kleinen Einlagen und Events lockern das Geschehen deutlich auf, wodurch alles weniger grindlastig wirkt als es eigentlich ist.

Verstörende Visionen sind mein Liebling: Mein persönliches Highlight sind aber die Verstörenden Visionen, die mich stark an das Chromie-Szenario erinnern. In den Visionen hat man nur begrenzt Zeit und muss primär ein Ziel erreichen: den Endboss töten. Das markiert allerdings auch zugleich das Ende des Besuchs.

Wer mutig ist, erledigt also noch weitere Ziele in der Instanz, rettet einige Bewohner oder tötet einfach noch ein paar Feinde, um die Belohnung zu erhöhen.

Die Kunst ist es hier, die eigene verbleibende Gesundheit so zu planen, dass man noch genug davon übrig hat, um den Endboss zu bezwingen, egal was man ansonsten noch erledigt hat. Dafür winkt eine neue Ressource, die man dann wieder in Talentpunkte investieren kann, was die eigene Stärke in den Verstörenden Visionen steigert.

So kann man länger aushalten, mehr Schaden anrichten oder sogar einmalig wiederbelebt werden.

Das einzige Manko: Die Visionen sind massiv limitiert. Mehr als 2-3 Mal pro Woche kann man sie nicht besuchen. Außerdem kann es einen hohen Frustfaktor haben, wenn man durch einen dummen Fehler stirbt und dadurch im Ausbau des legendären Umhangs oder der Talente für die Visionen zurückgeworfen wird.

Patch 8.3 hat allerdings auch ein paar Bugs – über die solltet ihr bescheid wissen.

Fazit: Patch 8.3 hat mich am Haken, aber wie lange?

Zusammengefasst hat Patch 8.3 es geschafft, mich aus meiner aktuellen WoW-Müdigkeit zu befreien. Ich habe wieder richtig viele Stunden am Stück im Spiel verbracht und bin aktuell richtig heiß auf den neuen Raid und weitere verstörende Visionen. Blizzard schafft es eben doch immer wieder, das Feuer in den Fans neu zu entfachen.

Allerdings habe ich auch die leise Furcht, dass dieser Spaß nicht ewig anhalten wird – vermutlich nicht einmal besonders lange. Nachdem die Hauptstory nun mehr oder minder durchgespielt ist, verfällt man wieder in die tägliche Routine. Das sind die Abgesandtenquests, ein kurzer Besuch in einer kleinen Vision und noch eine Handvoll Daily Quests.

Große Abwechslung ist da allem Anschein nach nicht zu erwarten und spätestens wenn sich nach 2 Wochen die Angriffe wiederholen, könnte die Luft schon wieder raus sein.

Aber bis dahin habe ich meinen Spaß – und außerdem kommt ja auch noch der neue Raid …

Wie gefällt euch Patch 8.3 bisher? Wie ist euer erster Eindruck?

