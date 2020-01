Auch Patch 8.3 von WoW kommt leider nicht ohne Fehler aus. Einige sind sogar recht gravierend, weshalb man besonders den PvP-Brawl meiden sollte.

Der neue Patch 8.3 Visionen von N’Zoth ist erst seit wenigen Stunden in World of Warcraft live und schon schießen die ersten Berichte von Fehlern aus dem Boden. Vor allem die aktuelle PvP-Rauferei sorgt für Probleme, aber auch das überarbeitete Auktionshaus kann gegenwärtig für einige Schwierigkeiten sorgen. Zu guter Letzt macht auch das Phasing gerade Stress.

Was sind die größten Probleme? Am nervigsten sind die Probleme mit dem aktuellen PvP-Brawl, den „Wimmelnden Inseln“. Das sind eigentlich Insel-Expeditionen im PvP-Modus, allerdings 10-gegen-10. Hier gibt es viele verschiedene Fehler, die den Spielspaß trüben können, vor allem dass es keine Ehre gibt oder dass Charaktere in der Instanz gefangen bleiben, wenn das Match endet. Hier sollte man lieber warten, bis die Fehler behoben wurden.

Aber auch in der offenen Welt kann es zu nervigen Zwischenfällen kommen. So kann es geschehen, dass der eigene Charakter in eine andere Instanz („Shard“) gesteckt wird, obwohl er sich gerade im Kampf befindet. Dann wird der entsprechende Fortschritt logischerweise zurückgesetzt.

Überfordert vom Patch? Unsere To-Do-List hilft euch durch den Start!

Die bekannten Fehler aus Patch 8.3 im Detail

Hier ist eine Auflistung der bisher bekannten Fehler und Probleme.

Auktionshaus

Es ist möglich, dass das Auktionshaus Briefe verschickt, die mehr Gegenstände enthalten, als dem Spieler angezeigt werden.

Dungeons

Brauerei Sturmbräu Ook-Ook stirbt zu schnell, sodass Spieler den Erfolg „Man fasst es nicht.“ nicht abschließen können.



Gegenstände

Einige ältere Gegenstände lösen ihre Effekte nicht korrekt aus.

Waffen in die Fänge des Urvaters zu transmogrifizieren ist nicht userfreundlich.

Berufe

Mehrere alte Rezepte werden in den falschen Kategorien eingeordnet.

Wimmelnde Inseln (PvP-Brawl)

Charaktere, die sich einzeln anmelden, werden nicht der Instanzgruppe hinzugefügt.

Manchmal kommt es zu einer Fehlermeldung, wenn man einem Match beitreten will.

Spieler erhalten keine Ehre für die Teilname, das Gewinnen oder Verlieren.

Wenn das Match endet, können Spieler die Instanz nicht verlassen.

Das Feature nutzt die Warteschlange des Dungeon-Finders.

Welt

Es ist möglich, dass Spieler in eine neue Instanz der Welt verschoben werden obwohl sie sich gerade im Kampf befinden, was zu einem Reset des Fortschritts führen kann.

Es dürfte sich nur um eine Frage von wenigen Stunden oder Tagen handeln, bis Blizzard hier einen Hotfix nachschiebt.

Hattet ihr auch schon mit den Fehlern zu kämpfen? Oder wurdet ihr bisher verschont?

Hier sind die vollständigen Patchnotes von WoW Patch 8.3 Visionen von N’Zoth

Ihr wollt mehr zum Spiel? Tolle Specials, heiße News und interessante Infos zu World of Warcraft findet ihr auch auf unserer WoW-Seite auf Facebook.