6 Tipps, damit euer Charakter in Dungeons & Dragons kein langweiliger Lappen ist

Bei der Charaktererstellung in Dungeons & Dragons denken viele vor allem über ihr Volk, die Klasse und einen coolen, möglichst starken Build nach. Dabei gibt es andere Aspekte, die mindestens genauso viel, wenn nicht sogar mehr, darüber bestimmen, wie viel Spaß ihr mit eurem Charakter haben werdet. Und mit diesen Tipps solltet ihr eine gute Basis schaffen, damit euer Charakter nicht absolut langweilig wird.

In Dungeons & Dragons steht man zu Beginn einer Kampagne vor den vielen verschiedenen, beinahe überwältigenden Möglichkeiten, was für einen Charakter man spielen möchte.

Jedoch können euch ein starker Build oder das heftigste Multiclassing nicht garantieren, dass euer Charakter nicht zum langweiligsten Dude eurer Gruppe werden könnte. Denn da zählen noch viele weitere Aspekte, die tatsächlich spannende Helden ausmachen. Und wie ihr eurem Charakter tatsächlich eine Persönlichkeit verleiht, bei der keiner am Tisch einschläft, verraten wir euch mit diesen 6 Tipps.

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Bitte baut keinen Superman – euer Charakter braucht Schwächen

Wenn ihr denkt, dass ihr mit dem fehlerfreisten, krassesten Helden in ganz Faerûn eure Mitspieler und In-Game-Charaktere aus den Socken haut, habt ihr euch getäuscht. Auch wenn ein „perfekter“ Charakter auf dem Papier wie ein Cheatcode für unfehlbare Helden klingt, sorgt ihr mit einem derartigen Ansatz eher für das Gegenteil:

Ein Charakter ohne Schwächen ist auch ein Charakter ohne Würze. Ein Charakterbogen, den man mit einem Daumen-hoch-Emoji abkürzen könnte. Ein Glas perfekt lauwarmes Wasser.

Wenn ein Charakter bereits bei der Erstellung die perfekten Voraussetzungen für alles besitzt und dementsprechend keine Fehler, keine Ängste und schlichtweg keine Schwächen besitzt … Was wollt ihr dann in D&D erreichen?

Ein Charakter ohne Schwächen nimmt euch mehr, als er geben kann. Sämtliche Möglichkeiten, um ihn weiterzuentwickeln, innere Konflikte, die zu emotionalen Momenten führen können, und kurz und knapp zusammengefasst: jegliche Spannung.

Das macht weder eurem Tisch noch euch Spaß. Lasst also lieber die Finger von diesem Archetypen.